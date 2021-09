Rozhovor Haló novin s Kateřinou Dymákovou, kandidátkou KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny za Pardubický kraj

Hlavně bez stresu, to je spouštěč všech nemocí

Jak vnímáte důležitost voleb do Poslanecké sněmovny? A proč kandidujete?

Osobně volby vnímám jako velmi důležité, ať to jsou tyto do Poslanecké sněmovny či jiné. Vždy je to volba občana, což považuji za důležité. A proč kandiduji? Možná je to naivní, ale doufám, že bych mohla napomoci vylepšení našeho zdravotnictví. Prostor tam určitě je.

Co vás v současné vrcholové politice dopaluje?

(úsměv) Dopaluje? Asi bohužel vše. Nejvíce současná situace kolem covidu.

Abychom nebyli jen negativističtí, co vás potěšilo z poslední doby?

Bohužel nevnímám asi nic, z čeho bych měla vyloženě radost. Tedy kromě své rodiny a svých dětí, které mi radost dělají.

Jste profesí zubní instrumentářka. Jsou i tyto zdravotnické profese zařazeny mezi ty, které byly zvláště finančně oceněny za úsilí v době pandemie?

Bohužel zubní instrumentářky nejsou zařazeny do odměn zdravotníků v první linii, nezarazilo to jen mne, ale i lékaře. A ani všichni zubní lékaři nemají nárok na odměny, což nás překvapilo. Když si vzpomenu, jak jsem si po třech dnech telefonátů »všemi směry«, aby nám taky dali aspoň deset roušek, povzdechla, že je to nespravedlivé a nesprávné - a to jsem viděla, že tyto ochranné pomůcky jsou rozdělovány i na úřady, kde mají plexiskla v kancelářích, kde jednají s veřejností, či úřady byly dokonce v horké fázi pandemie zavřené - nevěřila jsem vlastním očím.

Na začátku pandemie nebylo možné sehnat ochranné pomůcky ani dezinfekci. Vše, co firmy měly, musely držet pro stát. Na »kraji« mi bylo řečeno, že »snad tyto věci máme mít na skladě«. Ano, to jistě máme, jen ne tolik zásob, když v době pandemie se musí ještě upravit dezinfekční řád, to znamená rouška na jednoho pacienta.

Takže opravdu to bylo těžké. A na konci vám přijde dopis, že na vaši práci se nevztahují »covidové« odměny. Pacienty jsme ošetřovali, protože jsme pochopitelně museli pracovat, ať s covidem, nebo bez.

Jak jste jako zubní zdravotníci chráněni obecně před respiračními onemocněními - tedy kromě respirátorů? Jak vy osobně zvyšujete svou imunitu?

Co se týče ochrany, snažíme se samozřejmě o co nejnižší výskyt jakéhokoliv viru, nejen covidu. Takže jak jsem již říkala, upravili jsme dezinfekční řád, systém objednávání pacientů, čističky vzduchu a hlavně vše je nutné dělat bez stresu, to je spouštěč všeho zlého a nemocí.

Neobáváte se agresivnějších a infekčnějších mutací koronaviru?

Z covidu a ani z mutací strach nemám. Nepopírám, že covid není a nebyl, to vůbec ne. Ale řídím se selským rozumem. Celou pandemii nás, zubní zdravotníky, stát nechal bez dezinfekce, ochranných pomůcek v infekčním prostřední. Jsem tedy klidná (smích). Bojím se té mediální masáže o očkování.

Jak to myslíte, máte výhrady k očkování?

Tak úplně bych to neřekla, spíš nemám k vakcíně zatím důvěru. Už teď víme, že jsou zapotřebí dvě aplikace vakcíny, uvažuje se o třetí dávce. O vakcínách toho moc nevíme. Nechci, aby mne někdo pochopil tak, že jsem přímo odpůrce vakcíny, naopak. Vakcíny mají své místo v našem životě, ale vakcíny vyspělé.

Po rozhovoru s různými lékaři jsem se často setkala s tím, že je to virové onemocnění, tudíž nová agresivnější forma chřipky, se kterou se budeme muset naučit žít. Dále si myslím, že pokud pacient prodělal covid a má dostatek protilátek, není zapotřebí očkování.

Postupuje česká vláda v současné fázi boje s pandemií covidu optimálně? Nerozvolňuje poměrně rychle?

COVID-19 - to je téma všech zdravotníků ať u nás v ČR, nebo v zahraničí. S odstupem času už můžeme trochu situaci hodnotit. Ale postup vlády nechápeme, hlavně to v nás budí dojem, že pravá ruka neví, co dělá levá. Podle mě je nesmysl nošení roušek a respirátorů v tomto období. Ano, venku se rouška nenosí, i když doporučení vlády a ministra zdravotnictví je dodržovat dvoumetrový rozestup, a pokud toto není možné, je doporučeno mít ochranu dýchacích cest. Kolikrát vidím, že lidé jsou vyplašeni z covidu, zanedbávají různá vyšetření, jelikož mají strach z nákazy. A pak si berou v supermarketu pečivo bez ochranných pomůcek.

To, že se nosí respirátor či nanorouška, nezničí covid. Aby respirátor či nanorouška ochránily a splnily očekávání, bylo by zapotřebí vždy minimálně po hodině nošení ji vyhodit a vzít si novou.

A vytvářet dva tábory - očkovaní a neočkovaní? To není zrovna ten správný směr.

Protože máte vhled do profesionálního zajištění péče o zuby, musím položit častou otázku pacientů: proč je péče o zuby pro pacienty tak finančně náročná? Bývá i běžné, že pacienti platí tisíce korun za plomby zubů, a to nehovořím o zubních náhradách. Bohužel i u nás již vidím, že lidé, kteří mají hlouběji do kapsy, nemají zuby v pořádku.

Tak tuto otázku mám velice ráda, děkuji. Toto vzniklo tím, že pojišťovny neaktualizují ceníky pro zubaře.

Stát nařizuje lékaři nechat si vyhotovit minutové kalkulace ordinace. Do této kalkulace spadá celý provoz ordinace, tedy plat zaměstnanců, materiál, vybavení, nástroje ordinace a další. Vyhotovení ceníku firmou není žádná levná záležitost. Zákon lékaři nařizuje vyhotovení ceníku výkonů, firma vypočítá minutové náklady ordinace, plat sestry a dalšího personálu, pokud je, vybavení ordinace, nájem atd., lokalita ordinace, laboratoře a vzniká ceník, doporučená cena, za kolik by lékař měl vykazovat ošetření. Bohužel, jak jsem psala, ceníky u pojišťoven nejsou aktualizovány a úhrada od pojišťovny často nepokryje ani náklady laboratoře, natož ordinací. Tím se stane, že velká finanční část připadne na pacienta.

Samozřejmě to není jen těmito ceníky, jsou tu další faktory jako nesmyslné zvedání cen farmaceutických firem a laboratoří, které nejsou nikým hlídané. Pokud se změní ceníky úhrad lékařům od pojišťoven a bude možnost dohledu nad farmaceutickými firmami a laboratořemi, pak bude mít každý pacient možnost důstojného ošetření.

Jaké máte priority ve vaší kampani, kam směřuje vaše pozornost v předvolebním období?

Kvalitní zdravotní péče pro všechny a motivace pacientů k prevencím, nejen v zubní oblasti. Každý pracující občan je důležitý a zaslouží si kvalitní zdravotní péči a důstojné staří. A kdo jiný než naši lékaři nám toto může dopřát?

Monika HOŘENÍ