KSČM požaduje dostupné bydlení pro každého

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém včerejším zasedání stanovisko k dostupnosti bydlení. Přetiskujeme jej v plném znění:

Už více než 30 let neexistuje vládní bytová politika, a proto nemají dnes už ani lidé s mírně nadprůměrnými příjmy šanci na trvalé a přijatelné bydlení. Za celou situací stojí malá výstavba a tedy nedostatek domů a bytů a od něj se odvíjející enormní ceny, což se promítá i do ceny nájemního bydlení. Doba levných hypoték již skončila a nyní obvykle požadovaná výše vlastních prostředků je činí pro velkou část zájemců reálně nedostupné. Navíc podle odhadů by se měly do konce roku úrokové sazby hypoték dále zvýšit až o půl procentního bodu. Jejich růst ovlivní hlavně úrokové sazby, které Česká národní banka posouvá vzhůru. Přitom je dále nutné vzít v potaz i trvale rostoucí ceny služeb, vody a energií.

KSČM se nikdy nespokojila s tím, že na podporu bydlení jsou jen bankovní produkty, a dlouhodobě prosazuje, aby tato situace byla řešena skutečnou podporou výstavby bytů obecních a družstevních, na principu neziskovosti. Doplňující řešení je také omezení možnosti spekulací s bytovým fondem. KSČM trvá na vytvoření podmínek pro výstavbu nejméně čtyřiceti tisíc bytů ročně v aktivně podporované obecní výstavbě a prostřednictvím družstevní výstavby a družstevního vlastnictví, včetně regulovaného nájemného. Stát může tuto výstavbu podpořit vybudováním potřebné infrastruktury a garancí úvěrů.

KSČM nevidí důvod pro zdražování cen za energii, vodu, svoz odpadů a dalších služeb spojených s bydlením bez toho, aby bylo ekonomicky odůvodněno cenou vstupů a aby se touto cestou poskytovatelé a distributoři snažili kompenzovat své náklady způsobené snahou občanů ušetřit snížením vlastní spotřeby. Jde o program, který funguje všude ve světě a je řešením i pro naši Českou republiku.

VV ÚV KSČM, 3. 9. 2021