Několik »moudrých« myšlenek diskutujících

V úterní besedě na stanici Prima, která byla vlastně kritikou vládních opatření týkajících se koronaviru, zaznělo několik velmi »moudrých« myšlenek. Šlo o to, že ti, co jsou na tom dobře, protože mají dost imunity anebo jsou očkováni, se budou muset podřídit vlastně těm starým a nemocným, kteří tu imunitu nemají a nejsou třeba ani očkováni. A ti s dobrou imunitou tudíž, kvůli těm »bez imunity«, nebudou smět za zábavou, do hospod, barů, na velké společenské akce atd., ač na to mají přece právo. Své, mělo se jen dodat »lidské právo«. Zazněla však i kritika těch seniorů, kteří se nešli naočkovat. A hned následovalo řešení: »Já bych jim stopnul penzi,« navrhl jeden z účastníků. Najednou diskutující, kritici roušek, různých omezení ap., byli zastánci očkování, ač bych se nedivil, kdyby mezi nimi seděl nedávný odmítač. Muzikant Janek Ledecký, který byl jedním z účastníků, se nechal slyšet, že není dobré, že »my, kteří jsme v pořádku, se budeme muset podřídit« omezujícím nařízením. Prostě ti silní, zdraví, mladí by měli mít svá práva a ti ohrožení by se jim měli podřídit, nikoli opačně. Všemu pochopitelně nahrává Nejvyšší správní soud, který svými rozhodnutími, nahlodává možnost ochrany těch nejohroženějších.

Proč však najednou se z některých bojovníků proti očkování stali bojovníci za proočkovanost? Ano, proč? Že by tu zapůsobil »covid pas«, jenž možná v krátké budoucnosti zabrání těm, co nejsou očkovaní, se volně pohybovat nejen po Evropě, ale chodit třeba i do barů? Některé státy, na rozdíl od našeho, utápějícího se v předvolebním populismu, to s oním omezením myslí vážně. Takže naši VIP by mohli být také v něčem omezeni. Když ne u nás, tak v zahraničí. Proto zřejmě mnozí z nich najednou z nepřátel očkování se stali jejich stoupenci. Jenže nezvolili správný směr své kritiky. Měli ji zamířit na ty věkově jim blízké, kteří se dosud brání nejen očkování, ale i antigenním testům – viz ony učitelky z Moravy, které nám 1. září představila televize.

Ctím práva mladých, stejně však práva starých a nemocných. Nad všemi právy jsou však ty nejvyšší: Na život a na zdraví. Souhlasím s tím, že boj o očkování je střetem na nesprávné frontě. Očkování však zabrání rozšíření nemoci anebo ji alespoň degraduje. Ale i pak musí stát některé kategorie lidí, třeba i kvůli prevenci, více chránit a jako důsledek omezit ty druhé. Primární je totiž, opakuji, život, a druhotná je zábava. Není řešením trestat seniory tím, že jim třeba vezmeme důchod, protože nepochopili smysl očkování, nebo těm, kteří jsou i přes očkování zasažitelnější covidem, a těm druhým dovolíme se bezbřeze bavit, protože na to mají své »lidské právo«.

Mimochodem – poslední průzkumy ukázaly, že ještě třicet pět procent našich občanů, především z mladších generací, jakékoli očkování odmítá. Z tohoto hlediska by »prozření« některých VIP mohlo mít, jako příklad, pozitivní vliv. Ale že by jen oni měli »lidská práva«, je naprosto scestné.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)