Velké rozpaky nad jedním dopisem

Haló noviny 26. srpna přiblížily čtenářům dopis třiceti organizací sdružených v České ženské lobby na obranu práv afghánských žen a dívek po vítězství Tálibánu v zemi. Spadly z višně nebo dokonce z Měsíce? Nevědí, že krvavé zavádění tzv. evropských hodnot v Afghánistánu vojsky USA a jejich vazalů právě skončilo totálním fiaskem pro naprostý nezájem na straně afghánského obyvatelstva? Nevědí, že toto zavádění stálo životy asi tři čtvrtě milionů Afghánců a Afghánek a že přineslo obrovské množství nejrůznějšího utrpení kdekomu v Afghánistánu? Nevědí, že afghánské ženy byly ve velkém jednotlivě i hromadně znásilňovány ozbrojenci jak opozičními, tak vládními, ve válečných regionech afghánského venkova i ve velkých městech, ovládaných loutkovou vládou v Kábulu?

Přesný počet obětí tohoto hrůzného brutálního vývozu evropských hodnot není znám. Zdaleka nejde jen o uváděné přímé oběti. Ono je jedno, jestli voják zemře v boji hned, nebo o dva dny později na následky vážného zranění utrpěného v boji. Ono je jedno, zda padne v boji nebo zemře hladem, bídou či na běžně léčitelná zranění, které ale ve zbědovaném Afghánistánu se často léčit nedají. Je úplně jedno, zda afghánské ženy znásilňují vojáci opoziční, nebo vládní.

Spíše nižší nezávislé odhady mluví o asi 750 000 obětí vývozu západní demokracie do Afghánistánu. Třetina připadá na oběti bojů, dvě třetiny na civilní oběti různých trestných akcí (bomby, střely, odstřely obyvatel ze vzduchu) obou stran, přinášející místo svobody nejčastěji smrt, zranění, bídu, hlad. Oběti bojů jsou vesměs muži. Mají ale své matky, často i manželky a děti. Oni snad nemají na ně právo? Zřejmě to česká ženská lobby neví, nebo jí to nestojí za zmínku. Vyjdu-li z hrubých demografických údajů, pak půl milionu civilních obětí tvoří asi 100 000 mužů, 100 000 žen a 300 000 dětí. Zdá se, že ženy zabité v Afghánistánu mimo bojiště jsou pro ně jen »vedlejší oběti« (kolaterální ztráty), že nestojí za zmínku. Podobně jejich děti a muži.

Pod americkou okupací Afghánistán zažil vysokou konjukturu pěstování máku, výroby a vývozu heroinu do světa. Je to jedno z mála tam fungujících odvětví. Výroba a vývoz heroinu se za americké okupace zvýšily nejméně desetkrát. Pravda, bílá smrt zabíjela z velké části mimo Afghánistán, zabíjela ale opět lidi.

Pokud vítězný Tálibán ukončí válku a zavede základní pořádek, nesmírně prospěje všem, s výjimkou tamních supů. Nebudou lidé ve velkém umírat v bojích i při různých trestných výpravách. Pořádek znamená, že se zásadně sníží znásilňování žen, kde má česká ženská lobby největší obavy. Součástí mírové dohody s USA je i zásadní snížení pěstování máku a zejména výroby a vývozu heroinu. Pravda, feťáci budou brečet, ale hodně lidských životů se tak zachrání.

Lze jistě čekat, že se tradiční konzervativní patriarchát v Afghánistánu utvrdí. Budou-li ale Afghánky nově být povinné k disposici v posteli jen svým manželům, bude to proti šíleným poměrům americké války pokrok.

Vítězný Tálibán zatím neřekl mnoho o svých představách o spravování země. Zatím mnoho nesvědčí, že by se chtěl vrátit ke své středověké praxi z let 1996-2001. Dozvídáme se, že i právem obávané středověké muslimské právo šaría se dá vykládat velmi různě. Že nemusí znamenat zákaz vzdělávání dívek a žen či povinnost nosit mimo příbytek burku. Rozumné je v tuto chvíli vyčkat. Nevidím důvod hystericky řvát tím spíš, že i Česko bylo okupantem Afghánistánu a spolutvůrcem tamní tragédie, byť jeho podíl na tom byl malý.

Je dobře, že se Levicové kluby žen k tomuto stanovisku nepřipojily.

Jan ZEMAN