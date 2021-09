Eko parodie

Je zajímavé, jak mladí demonstrují za práva zvířat, obnovitelné zdroje, lidský přístup. A přivazují se řetězy před vjezdem do jatek. Jak ekologické, lidské, smysluplné.

Smutné ale je, že ti samí lidé pak jdou do obchodu a koupí si v rámci vegetariánské stravy rajčátka v plastové vaničce, balená v igelitu, okurky v igelitu, salát v igelitu… Nebo ještě lépe a pohodlněji hotový salát v plastové krabičce, s vaničkou s přílohami, plastovou, přikryté a zatavené fólií. Ale aby bylo ekologickým směrům učiněno zadost, je u toho vevnitř – pozor – dřevěná vidlička!

Lepší to ale není ani s moderními bio veganskými masy. Už jste to také viděli? Kam se hrabou sójové kostky. Dnes už máte bezmasé maso na burgery, řízky, mleté, plátky a to vše hygienicky balené ve vaničkách. Plastových, samozřejmě.

Přitom pochutnat si na ledovém pití v restauraci je dnes závod s časem. Zkuste cucat papírové brčko déle než tři minuty. Buď musíte pít rychle, ale riskujete »zamrznutí mozku«, nebo si vychutnávejte pomalu, ale v puse budete mít brzy papírový mišmaš. Dobré, že?

A to demonstrování před jatkami? To je proti čemu – nelidskému zacházení se zvířaty? Bohužel jatka jsou pro mnohá z nich spíše vysvobozením. Proč nedemonstrují před kravíny, kde jsou telata odebírána matkám chvíli po porodu? Nebo prasečáky, kde jsou bachyně drženy v klecích, ve kterých se ani nehnou, a fungují jen jako zdroje mléka pro početné vrhy selat? Nebo v halových výkrmnách, kde se mačkají stovky, tisíce zvířat a celý jejich krátký život je jen jíst a růst? A co teprve šílené stakilometrové přepravy živých zvířat ze země do země? To moderní jatka jsou to nejhumánnější, co na zvířata čeká…

A bohužel mnoho z nich ve výsledku žije a zemře zbytečně, protože v rámci tržního hospodářství se počítá se ztrátami, kdy až třetina všeho vyprodukovaného – masa, mléka, pečiva, zeleniny, ovoce – končí v odpadu. Jen proto, aby byl trh dostatečně překrmen, obchody plné a konzument - tedy zákazník - spokojený.

Mimochodem, zajímalo by mě, co se dělá s prošlými uzeninami a sýry balenými po 100 g v plastových vaničkách, které jsou teď stále častější místo klasického pultovního prodeje do voskovaného papíru. Pochybuji, že někdo nakonec vše rozbalí a vytřídí plasty zvlášť a zelenou šunku zvlášť – a ekologicky vše zlikviduje…

Nemáte pocit, že normálnější svět už tu byl?

Helena KOČOVÁ