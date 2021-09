Ilustrační FOTO - Pixabay

Soud se zastal lidí s protilátkami

Ministerstvo zdravotnictví stále nedokázalo vysvětlit, proč zvýhodňuje lidi s potvrzením o prodělání COVID-19 proti těm, kteří se chtějí prokazovat zjištěnými protilátkami proti koronaviru. Ve svém čtvrtečním rozsudku to konstatoval Nejvyšší správní soud (NSS).

Soud dospěl k názoru, že si ministerstvo protiřečí, když automaticky předpokládá, že lidé po nemoci jsou proti nákaze chráněni, i když se jim protilátky neměří, zatímco lidé, kteří se prokážou vysokými protilátkami, nikoliv. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

Soud diskriminaci lidí s protilátkami ministerstvu vytkl už dříve. V polovině srpna poukázal na to, že ministerstvo v opatření z konce května jasně nezdůvodnilo, proč se očkovaní a vyléčení z onemocnění COVID-19 nemusí testovat, zatímco lidé, kteří mají jen laboratorně naměřené protilátky, na testy musí.

Nyní resort neuspěl u soudu ani s novou argumentací, proč protilátky neuznávat. Soud posuzoval ustanovení z června, které platilo do konce července a týkalo se povoleného vstupu do veřejných prostor a na hromadné akce pouze lidem s testem na koronavirus, dokončeným očkováním nebo s potvrzením o prodělání nemoci.

Právníci z ministerstva zdravotnictví se snažili přesvědčit soud, že podle současných vědeckých zjištění mají lidé po covidu dostatečnou imunitu 180 dnů po prvním pozitivním testu, zatímco u lidí s prokázanými protilátkami se neví, zda a kdy prošli nákazou, a nelze tak určit, odkdy jsou proti další infekci chráněni. Nepanuje také shoda, jaká hladina protilátek stačí.

Podle soudu tím ministerstvo opustilo argument, že základním kritériem má být předpoklad dostatečné hladiny protilátek, a protiřečí si. Ministerstvo podle soudu »favorizovalo osoby s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19 před osobami s laboratorně naměřenými protilátkami na základě kritéria, které v soudním řízení samo opustilo, čímž připustilo, že toto kritérium nebylo způsobilé obě skupiny vzájemně odlišit«.

Rozhodovat by měli odborníci

Ministerstvo podle soudu nedokázalo ani zdůvodnit, proč lidé s naměřenými protilátkami nemají mít srovnatelné postavení s těmi s potvrzením o prodělaném covidu.

Podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové je otázka protilátek výsostně odborné téma, rozhodovat by o tom měli tudíž především odborníci. »Je potřeba se opírat o relevantní studie a odborné znalosti, nejsem si úplně jista, jestli zrovna soudy jsou plné odborníků na tuto problematiku,« řekla našemu listu. Vítá proto záměr ministerstva zdravotnictví uspořádat na podzim republikovou studii o protilátkách a buněčné imunitě na koronavirus, do které chce zapojit tisíce dobrovolníků a na které by se mělo podílet několik velkých center. Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové je cílem poznat skutečnou míru promoření populace. Pravidelným testováním chce stát zkoumat i to, jak protilátky lidi chrání před nákazou.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

K zavedení uznávání protilátek proti covidu pro prokázání bezinfekčnosti se v poslední době přikláněl premiér Andrej Babiš (ANO), předseda ČSSD Jan Hamáček i sněmovní opozice a s váháním to podpořil i prezident Miloš Zeman. Vašáková v srpnu uvedla, že není jasné, jak vysokou hladinu protilátek člověk musí mít a zda by ho chránily i proti mutacím koronaviru.

Přibylo 306 případů covidu

Testy ve čtvrtek v ČR odhalily 306 nově nakažených koronavirem. Je to o 95 případů více než před týdnem. Z toho bylo 17 lidí ve věku nad 65 let a devět lidí ve věku nad 75 let.

Reprodukční číslo stouplo na 1,12 ze čtvrtečních 1,05, přičemž číslo nad jednou ukazuje zrychlování šíření epidemie. Nákaza se dlouhodobě nejvíce šířila v Praze, nyní ji ale překonal Karlovarský kraj, kde na 100 000 obyvatel připadá za poslední týden 27 nově odhalených případů infekce. Následuje Praha s 25 případy a Jihočeský kraj s 19 případy.

Od začátku loňského března, kdy se v ČR objevily první případy nákazy, bylo potvrzeno přes 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30 405 lidí s COVID-19 dosud zemřelo. Hospitalizovaných s prokázaným covidem bylo ve čtvrtek 56 lidí, deset ve vážném stavu. Nově přijatých pacientů ministerstvo eviduje za čtvrtek pět, z toho tři ve věku nad 65 let a dva starší 75 let.

Počet úmrtí, hospitalizací i závažných průběhů onemocnění výrazně snižuje očkování. Dokončené očkování má 5,759 milionu lidí. Alespoň první dávku vakcíny obdrželo 5,962 milionu lidí. Z dospělé populace nad 18 let je to 66 procent, v ČR se očkuje od 12 let věku.

(jad)