Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

O bývalá kasárna není zájem

Z elektronické aukce na prodej Hanáckých kasáren v Olomouci nevzešel vítěz. Dražba začala ve středu a skončila, jediný zájemce ale neučinil příhoz.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bude nyní jednat o prodeji kasáren s Univerzitou Palackého, která o rozlehlou nemovitost v centru projevila zájem, řekla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. Hanácká kasárna využívala armáda 170 let, od roku 2013 jsou prázdná a další využití pro státní úředníky by podle ministerstva obrany bylo nákladnější než prodej a případná stavba nového administrativního sídla.

»Dnešní kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí na jedinečná Hanácká kasárna bohužel vítěze nepřineslo. Do elektronické aukce, v níž byla minimální cena stanovena na 262 milionů korun, se přihlásil a ve stanoveném termínu požadovanou kauci složil jeden zájemce, nicméně žádný příhoz v průběhu aukce nepadl,« uvedla Tesařová, podle které se do elektronické aukce přihlásil jeden člověk.

O Hanácká kasárna se podle Tesařové zajímali zahraniční investoři a také například Univerzita Palackého v Olomouci. Objekt by využila pro umístění Fakulty zdravotních věd a další projekty a projevila zájem o přímý nákup areálu. ÚZSVM navrhne cenu vyhlášenou v prvním kole výběrového řízení, tedy 262 milionů korun.

»Jednání ohledně možného prodeje areálu univerzitě je naplánováno na příští týden. Věříme, že se nám podaří najít pro tento výjimečný historický areál v centru Olomouce definitivního vlastníka, který pro něj nalezne smysluplné využití a vdechne mu nový život,« podotkla Tesařová.

Budova má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Původně se uvažovalo, že se do ní přestěhují stovky pracovníků státních úřadů, jež nyní sídlí na vícero místech Olomouce. Tato varianta padla, podle odborníků by byla pro stát méně výhodná než prodej. Návrh na prodej kasáren loni na podzim schválila vláda. Z podkladů pro vládu vyplývá, že prodej by mohl státu přinést čtvrt miliardy. Naopak rekonstrukce památkově chráněné budovy by podle odhadu stála zhruba 815 milionů Kč. Většina místností v Hanáckých kasárnách podle předkládací zprávy pro vládu není kvůli vysokým stropům a tvaru vhodná jako kanceláře.

Případná stavba nového administrativního sídla v Olomouci přijde odhadem na 575 milionů. Měli by se do něj přestěhovat zaměstnanci státních organizací, které nyní sídlí v pronajatých prostorách či budovách státu, jejichž provoz je drahý. O budovu Hanáckých kasáren projevil v roce 2014 zájem Olomoucký kraj, chtěl tam depozitáře muzea a knihovny, kanceláře pro organizace zajišťující evropské dotace i prodejnu regionálních potravin. Hejtmanství od záměru nakonec upustilo.

(cik)