Ilustrační FOTO - Pixabay

Čerstvé bylinky patří do kuchyně

Naše maminky, o babičkách ani nemluvě, měly a mnohde i mají nejen na zahrádce, ale i v kuchyni (to pokud zahrádku neměly) v květináčích čerstvé bylinky. A hojně je využívaly k dochucení různých pokrmů.

Čerstvé bylinky jsou pro přípravu pokrmů lepší než ty sušené. Což neznamená, že odmítaly sušené bylinky mávnutím ruky. Netuším, zda věděly či vědí, že čerstvé bylinky obsahují éterické oleje, které pomáhají při nadýmání, žaludečních a střevních potížích, povzbuzují srdeční činnost a zabraňují pocitu přesycenosti. Ostatně to bylo jedno. Bylinky voní a dodávají jídlu zajímavou chuť, to je důležité. I když leccos o jejich léčebných účincích určitě věděly.

Uměly je také správně pokrájet. Ano na prkénku a ostrým nožem. Na příkladu natě petrželky si ukažme, jak to dělaly. Z omyté natě otrhaly lístky od stonků. Hrst bylinky pevně uchopily do dlaně a pevně stisknuly k sobě. Ostrým nožem pak petrželku pokrájely na požadovanou jemnost. Jakmile měly nasekanou celou hrst, otočily prkénko o 90° a celý postup opakovaly. To v případě, že potřebovaly opravdu jemně pokrájenou, v našem případě, petrželku. A ještě důležitá poznámka. Petrželku přidávaly do pokrmů až na konci vaření. Babičky věděly od svých maminek, že petržel povzbuzuje chuť k jídlu, mírní bolesti střev a je prevencí plynatosti. Pro své močopudné účinky se stále využívá při onemocněních ledvin, močového měchýře, při močových kamíncích a zánětu prostaty. Tak asi babičky neuvažovaly, ale určitě věděly, že petrželová nať je zdravá. Mimochodem – víte, že šťávu z petrželového kořene bábinky používaly i zevně proti pihám? Ale jinak je i petrželový kořen skvělý do polévek a omáček.

Pažitka patřila k bylinkám, které babičky běžně pěstovaly i v květináčích. Obsahuje hodně vitamínů a minerálů a je snadno dostupná celý rok. Povzbuzuje chuť k jídlu a podporuje trávení. Používá se čerstvá, v sušeném stavu ale »nic moc«, protože ztrácí svoje aroma. Máte-li doma více pažitky, tak ji pokrájejte a uložte do mrazničky, tak jak to dělaly i naše babičky. Dá se jí ochutit chléb s máslem nebo polévky. Výborně chutná nasekaná do salátů či vaječných jídel, kde může nahradit cibuli, která má mnohem výraznější chuť i vůni, kterou nemá každý rád. Babičky pažitku přidávaly k jednoduchým rybím pokrmům nebo do omáček. Pro svou zelenou barvu bývá nejen kořením, ale i ozdobou jídel na talíři. Pažitka se nehodí pro tepelnou úpravu, takže ji přidávejte, až do hotového uvařeného jídla, podobně jako nať petržele.

Řeřicha má výtečnou chuť, je zdravá, a její pěstování zvládne i úplný začátečník. Proto nechávaly babičky třeba v sobotu vnoučata »zasít« semínka řeřichy a za týden pak společně (nůžkami) sklízeli a společně zdobili třeba chléb s máslem či s taveným sýrem. K pěstování řeřichy stačí obyčejná vata. Dejte ji na talíř nebo do misky, přidejte vodu, hustě a rovnoměrně nasypte semínka řeřichy. A za týden můžete sklízet úrodu. Vata musí být dostatečně provlhčená, řeřicha potřebuje také dostatek světla. Proto je ideálním místem pro pěstování parapet okna.

Bazalka také byla běžnou součástí kuchyně babiček. Má jemnou chuť a babičky ji přidávaly především do polévek a také do zeleninových salátů, těstovin, mletého masa atd. Bazalku nikdy nevařte. A pěstovat ji můžete i za oknem, tak jako naše bábinky.

Doma pěstovaly babičky i mátu. Nejen pro její příjemnou mentolovou vůni, ale i pro zajímavou chuť, kterou využívaly například při přípravě zapečených těstovin. Podobně jako meduňku ji přidávaly do pokrmů jen »přiměřeně«. Meduňka je skvělá pro přípravu ovocných a zeleninových salátů, bylinkových másel či tvarohových pomazánek. Ale babičky ji doma, byť třeba jen v květináči, měly i pro její skvělý vliv na spaní. Šálek vlažného čaje z meduňky vás zaručené uspí. Tvrdí babičky.

A ještě dvě bylinky by podle babiček neměly v žádné domácnosti chybět. Obě se dají pěstovat v květináči. První je rozmarýn. Je nejen krásný, ale i příjemně voní. Jeho jehličky změní chuť »obyčejného« masa, zapečených těstovin, brambor a také nádivek. Je hodně aromatický, proto s ním pracujte s rozvahou – doporučují babičky.

Druhou, řekněme univerzální bylinkou, kterou můžete kombinovat i s jiným kořením a kterou můžete přidávat do pokrmů kdykoliv během vaření, je tymián. Vůni i chuť dodává rajským polévkám a omáčkám, a pokud si doma připravujete paštiky, bez tymiánu se neobejdete. A opět si můžete tuto bylinku pěstovat doma v květináči, tak jako to dělaly naše babičky.

A ty také s rozvahou sobě vlastní, pokud pěstovaly bylinky v truhlíku, věděly, že ne všechny bylinky si spolu tak říkajíc rozumějí. Proto do truhlíku pro vaření společně vysadily například petrželku, pažitku, libeček a oregano. Pokud chtěly mít pohromadě bylinky vhodné pro přípravu vývarů, polévek a omáček, sesadily spolu k sobě tymián, šalvěj, levanduli, rozmarýn a majoránku. Ano, na babičky a jejich moudro ani v případě bylinek pěstovaných třeba jen na parapetu okna, nedám dopustit.

(jan)