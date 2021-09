Vítězné trio a pořadatel soutěže Muž roku David Novotný

Okouzlující muži znovu v Náchodě

Už po dvaadvacáté zažilo Divadlo v Náchodě pořádnou porci mužské krásy a sympatií. Na finálovém galavečeru se volil Muž roku 2021.

Dvanáctka mladých sympatických mužů nikoho nenechala na pochybách, že jsou to právě oni, kdo se mohou o prestižní titul, který je jakousi paralelou pro ženské soutěže Miss, ucházet. Předvedli nejen vypracovaná těla, ale také um a vědomosti.

»Nej muže« vybírala porota složená z významných osobností kulturního, společenského a politického života. Zasedli do ní například Jana Švandová, Jiří Krampol, manželé Přeučilovi, Jindřich Čanda, Daniela Šinkorová, Tereza Řehořová, Vojta Urban, Radka Pavlovčinová, Michaela Dolinová, Zuzana Bubílková, ale také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně financí Alena Schillerová a starosta města Náchod Jan Birke či stínová ministryně zdravotnictví za KSČM a členka správní rady VZP Soňa Marková.

Psi, akrobacie i šavle

Vítězem se stal pětadvacetiletý student Lukáš Vyšehrad z Hradce Králové. Na druhém místě skončil dvaadvacetiletý konzultant a student Jiří Perout z Jestřebí u Blanska. Třetí příčku obsadil sedmadvacetiletý vedoucí nákupního oddělení Dominik Chabr z Mostu.

Soutěžící se publiku představili například při přehlídkách v plavkách a spodním prádle Styx od Trenýrkárny.cz, ve společenských oblecích od firmy Koutný Prostějov, to vše doplněné slušivými brýlemi Optika Slavíková, a dále se museli vypořádat s otázkou od známé osobnosti. Součástí klání byla i volná disciplína na jednu minutu. Soutěžící předvedli různá cvičení, akrobacii, zpěv, výcvik psa či sabráž, tedy setnutí hrdla lahve šampaňského šavlí.

Porotkyně Jana Švandová (vlevo) a Daniela Šinkorová

»Vítězové budou Českou republiku reprezentovat na mezinárodních soutěžích Mister Grand International, Mister Supranational, Man of the World a Man of the Year,« řekl prezident soutěže Muž roku David Novotný. Král pro letošní rok se dle jeho slov vybíral z 80 uchazečů. Dvanáctka finalistů byla ve věku od 22 do 29 let. A cenu uděloval i sám prezident náchodského klání. Jeho cenu získal muž s číslem 4 Viktor Agateljan, který si zároveň odnesl cenu Muž roku Sympatie Trenýrkárna.cz a cenu Muž roku Optika Slavíková.

Na slavnostním galavečeru vystoupili zpěváci a hudebníci Felix Slováček ml., Anna Julie Slováčková, Michaela Nosková, Petr Kotvald, Peter Pecha a Jaroslav Svěcený. Celým večerem provázel Karel Voříšek.

Kámen ze srdce

»Titul mohl vyhrát kdokoli z nás, každý měl šanci. Ale jsem za vítězství rád. Měl jsem podporu v hledišti. Takže jdeme slavit a s kluky zakončíme letošní ročník,« nechal se slyšet vítězný Lukáš Vyšehrad těsně po zvolení.

V loňském roce získal titul Muž roku devětadvacetiletý policista David Kremeň z Miroslavi na Znojemsku. Loni pořádání soutěže výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. V tradičním termínu ve druhé polovině srpna se soutěž nekonala a zrušen byl i náhradní říjnový termín. Nakonec se finále konalo v prosinci na tradičním místě v divadle Dr. Josefa Čížka, ale před prázdným hledištěm.

Letos se soutěž konala před diváky, kapacita sálu omezena nebyla. Přítomní museli splnit zásady bezinfekčnosti, tedy mít očkování, test či být do 180 dnů po prodělání nemoci. Vystupující na místě podstoupili antigenní test. »Není lehké pořádat v této době akce o více lidech, vždycky mi spadne kámen ze srdce, když to mám za sebou. Zvoleným Mužům roku gratuluji, budu rád, pokud uspějí na světových soutěžích mužské krásy. A děkuji všem, kdo se na zdárném průběhu tohoto ročníku podíleli,« uvedl spokojený David Novotný a dodal, že se mohou noví zájemci o soutěž už hlásit na webových stránkách soutěže Muž roku.

Haló noviny jako mediální partner

Spokojeností se netajila ani Soňa Marková. »Již mnoho let mám tu čest a zároveň potěšení být v porotě unikátní společenské a zároveň charitativní události Muž roku, kterou obětavě již více než dvacet let pořádá neúnavný David Novotný. Náchod se tak vždy na konci srpna stává středobodem nejen mužské krásy, ale i vtipu a kultivované zábavy. Navíc je výtěžek z této akce věnován sociálním a zdravotním zařízením nejen na Náchodsku,« uvedla pro náš deník stínová ministryně zdravotnictví za KSČM a kandidátka do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji. Neopomněla pochválit, jak dokázal David Novotný skloubit povinná epidemiologická nařízení s dobrou zábavou. »Letos se vše odehrávalo za ztížených epidemiologických podmínek a povinného testování, ale v žádném případě to ani dvanáctce finalistů ani nám divákům a hlavně divačkám, skvělý zážitek nenarušilo. Oceňuji, že Haló noviny jsou dlouholetým mediálním partnerem,« zmínila Marková. Ostatně, šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar pravidelně rovněž v porotě Muže roku usedává, letos se však z důvodu nabitého programu musel omluvit.

Charita i poděkování zdravotníkům

David Novotný pořádá společenské akce již od studentských let. Ačkoli přiznává, že jako dítě byl stydlín a dělalo mu problém projevit se v kolektivu, v osmnácti letech se rozhodl vytvořit obdobu soutěží ženské krásy, jen v provedení takzvaně silnějšího pohlaví. »Tehdy se tu vyrojila spousta soutěží Miss – od Miss prkna až po Miss mléko. A chyběla tu soutěž pro pány, přitom jsem věděl, že i dámy se rády podívají na hezkého chlapa. Vymyslel jsem Muže roku a začínal jsem tím, že jsem v Náchodě naháněl hezké kluky, jestli se nechtějí přihlásit. Oslovil jsem i regionální agentury, jestli by mi nevytipovaly modely, takže první ročník byl tak nějak zpatlán z místních zdrojů. Ale povedlo se to, přijeli i Pavel Vítek nebo Leona Machálková. Soutěž se začala rozrůstat, napojil jsem se na Prahu, začal spolupracovat s tamní agenturou - a dnes mi chodí na casting 800 až 900 pánů z celé republiky. Mezi nimi vybereme 150 až 200 přihlášených a z nich vzejde finálová dvanáctka,« vylíčil Novotný.

Muž roku však nebyla jeho první velká organizátorská akce. »Tou byla vánoční besídka pro mé spolužáky, jako vánoční bingo. Pak jsem viděl pořad o postižených lidech, že nemají moc zábavy. Tak jsem to chtěl změnit a uspořádal jsem pod záštitou Soukromé střední školy podnikatelské v Náchodě svou první akci pro veřejnost, kam jsem pozval i Stacionář Nona a Stacionář Cesta. Díky partnerům i paní Soně Markové se tenkrát ta akce mohla uskutečnit. Na první ročník akce Den dobrých skutků dorazili Pavel Zedníček, Zora Jandová a Jan Musil. To se povedlo, takže jsem pak začal organizovat další akce,« dodal neúnavný pořadatel.

Nyní je jeho dalším velkým »organizátorským dítětem« akce Anděl mezi zdravotníky, která byla součástí slavnostního víkendu v Náchodě a následovala den po Muži roku. Jak již název napovídá, klání je jakýmsi poděkování pro všechny, kteří se – zvláště v dnešní nelehké době – starají o nás, pacienty. Vítězem se stal pětatřicetiletý lékař Patrice Awonseba Baba Musah z Ústavu pro péči o matku a dítě. Reportáž z této chvályhodné akce vám přineseme v naší příloze Bonus Pro Vás zase za týden…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – muzroku.cz