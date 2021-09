S Jiřím Krampolem při loňské volbě Muže roku v Náchodě

Zuzana Bubílková miluje pohyb

Byla to hodně zdařilá novinářská akce. A zároveň nechybělo sportovní vyžití. Jak jinak, když místem dění byla posilovna. Ve Factory Exklusive Palladium v Praze předvedla Zuzana Bubílková, že jí aktivní pohyb vůbec není cizí. Oblíbená moderátorka a bavička se však v rozhovoru pro Haló noviny pochopitelně dotkla i jiných témat. A možná se budete divit – nebo možná v jejím případě nebudete – došlo i na politiku...

Potkáváme se v tělocvičně a mně to nedá a upřímně musím říct, že smekám před vaší úžasnou postavou. Jak to děláte?

Jak to dělám? Já se moc nesnažím. Jestli si myslíte, že chodím na nějaké speciální masáže a odsávání tuku a podobně, tak to vůbec ne. Ale mám ráda pohyb. Já jsem dřív závodně lyžovala a už tam jsem se naučila milovat pohyb a pravidelně cvičit. Postupem času, když jsem pracovala se Šimkem, tak ten mě vytáhl k tenisu. A já jeho do posilovny, kterou jsem vždy měla poměrně ráda. Už tehdy jsem si navykla na pravidelné cvičení a dá se říci, že denně, pokud tedy nejsem někde na zájezdu, cvičím. Ale poctivě. Žádné tři shyby a dvacet minut oddechu. Když člověk něco dělá, měl by to dělat pořádně, zvláště u cvičení.

A máte nějakého osobního trenéra, nebo cvičíte prostě svým tempem?

Já jsem ze začátku, abych to nedělala špatně, měla asi na tři hodiny osobního trenéra, jen aby mi ukázal, jak které cviky správně provádět.

A chodíte do posiloven, nebo máte doma stroje na cvičení?

Mám doma taky nějaké ty stroje, které jsem si koupila, když byl lockdown, ale suším na tom prádlo… Raději chodím do posiloven. Chodila jsem na Chodov, ale když mi doběhly permanentky, vytáhl mě Jiří Krampol do Palladia, že budeme chodit spolu.

A je lepší cvičit ve dvojici?

Je. Určitě. Je lepší, když si dáte přeci jen chvíli oddych, tak máte s kým promluvit a je to veselejší. A na druhou stranu vás to táhne, protože když už se s někým domluvíte, tak se z toho hůř vykrucujete, když se vám náhodou nechce. A cvičit se musí, zvláště když ještě v tomto věku vystupujete na obrazovce, abyste byli alespoň trochu koukatelní… Musíte tak o sebe dbát.

Ve Factory Exklusive Palladium v Praze

Pravdou je, že vypadáte stále stejně dobře…

Já se hlavně snažím nestřídat váhu. Lidé mi často říkají, že mám botox, nebo já nevím co. Vždyť mně bude pomalu sedmdesát. Ale já to dělám tím, že jsem už dvacet let nezměnila váhu. Takže stále obleču šaty, které mám koupené ke zvláštním příležitostem před mnoha lety. A protože se móda vrací, můžu je klidně obléci i dnes a pak slyším, jak pěkné a originální šaty mám. Jen se pak trochu bojím, aby někdo nevytáhl staré záznamy z archívu a neobjevil, že jsem je měla už před spoustou let (směje se).

Udržet si ale stejnou váhu znamená i omezovat se v jídelníčku, ne?

Je pravda, že nejím moc maso, zvláště vepřové a hovězí. Teď jsem zjistila, že se tomu říká flexateriánství. Tedy že jsem vegetarián, který si občas nějaké to maso dá. Tak jsem asi to. Ale mám ráda ryby a mořské plody, dělám si saláty a tak. A hodně jím mléčné výrobky, zvláště kysané.

Dvakrát v týdnu vystupujete v televizi Šlágr v pořadech s Jiřím Krampolem. Kdo je tahoun ve výstupech? Kdo z vás dvou přináší nápady?

No, abych se nedotkla mužské ješitnosti, tahounem je samozřejmě on (smích). Ne, je to podobné jako se Šimkem, kdy jsem nahazovala témata a on to pak zevtipnil. A s Jiřím jsme tento systém přebrali. V podstatě je to v mnohém stejné, Šimek také nesnášel elektroniku, nesnášel počítač, a když jsme spolu něco dělali, tak jsem musela monitor přikrývat ubrusem, protože on tvrdil, že když počítač vidí, tak nic nevymyslí. Jiří Krampol to netvrdí, ale dotknout se toho – to se nedotkne. Oni prostě zůstali u té tužky. Ani ne psací stroj, jen tužka.

A kde tedy berete inspiraci? Jak náročné je takto pravidelné vystupování, natáčení?

My společně natáčíme jednou za týden, kdy děláme tři pořady. A já pak mám každý den výstup v rádiu Impuls, kde dělám krátké glosy. Každý den v redakci vymýšlejí téma dne, pošlou mi ho a já se do toho musím trefit. Tedy – někdy jsou to témata strašná, například: »Udělejte satirickou poznámku na to, jestli je lepší hořčice kremžská, nebo plnotučná.« To si pak někdy říkám, kam na to proboha chodí… Ale nakonec vždycky něco vymyslím.

A bývá tam tématem dne i politika? Baví vás ještě vracet se a glosovat současné politické dění?

Politiku sleduji pořád a v podstatě i jeden z pořadů, který děláme na Šlágru, je o glosování politického dění. Ale už to dělám spíše jen sarkasticky. Já jsem odešla z publicistiky, protože mě to už skutečně nebavilo. Po několika letech už člověk ví nejen na co se ptát, ale i to, jak jednotliví politici odpoví.

Nicméně mi to nedá a zeptám se vás, jak vidíte letošní parlamentní volby? Přece jen jsou v politice i nové tváře a nová uskupení, která dříve nebyla…

Upřímně já mám rozpaky z toho, jak a koho vůbec volit, protože ty koalice, které vznikly, mi vůbec nevyhovují. Já bych raději prostě jednu stranu, která bude jasně čitelná. A teď máte tři, slepenec vzniklý čistě účelově, a i volební program je takový slepenec. Já i ty volební programy už čtu jen ze srandy, protože vím, že to stejně nikdo nesplní. Teď si představte, když vyhraje nějaká koalice, domluví se na vládě s jinou koalicí, tak už máte dohromady pět stran. Dovedete si představit, jak se budou dohadovat? Navíc každá ta strana chce fungovat jak v té koalici, tak i samostatně, aby byla viditelná. Takže se pak před volbami podrážejí, aby se zviditelnily jednotlivě. Ale stále se potřebují dohromady a vzniká z toho blázinec. Je to jen účelová hra, která jaksi moc neuspokojí.

S Jiřím Krampolem jste dali dohromady knížku. Prozradíte, na co se v ní mohou čtenáři těšit?

My jsme zjistili, že máme dohromady 150 let a v šoubyznysu a v médiích se pohybujeme už 115 let. Takže jsme společně zavzpomínali na to, co, kde, kdo a s kým zažil. Jsou tam i nové glosy a postřehy, ale většinou jsou to spíše humorné příběhy o tom, co se kde stalo. Vznikla doufám humorná knížka pro zasmání plná krátkých příběhů. Říkají, že je to přesně pro naše čtenáře, naši věkovou kategorii, ale doufám, že to zaujme i jiné.

Jak jste trávila léto? Vím, že jste hodně jezdila po vystoupeních po republice. Jaký byl ohlas diváků?

Jezdíme s Jiřím Krampolem, i každý za sebe. Já například přijela do Lázní Bohdaneč, kde byl docela velký zájem, a tak dali mé vystoupení ven. A jak to bylo venku, tak mnoho lidí, kteří se nedostali, nebo nechtěli platit vstupné, se rozesadilo po balkonech a podobně – a ve výsledku jsme měli obrovský úspěch u neplatících diváků.

A jak moc máte ještě zaplněný diář na další měsíce?

My natáčíme s Jiřím Krampolem každý čtvrtek, já každý den píšu ještě glosy od pondělí do pátku. A dělám ještě glosovací týden v TV Blesk. A k tomu jeden až dva zájezdy týdně.

Máte poměrně nabité dny. Jak vlastně relaxujete, když potřebujete od všeho vypnout?

Dělám šperky z korálků, známé Bubu šperky. Zpracovávám je různými technikami, hlavně technikou šitý šperk. Inspiraci nacházím v nejrůznějších časopisech. V této technice se dokonce dělá mistrovství, a to kdybyste viděla, zjistíte, že jde o neuvěřitelné veliké a propracované věci, které z toho dokážou profesionálové vyrobit. Na to bych asi neměla úplně nervy, ale klasické náhrdelníky mě baví a u toho se uklidním. I mám ráda ten pocit, když se náhrdelníky líbí, tak jako každý, kdo něco vytváří vlastníma rukama.

Kde nakupujete materiál?

Mám několik svých oblíbených obchůdků, dnes už najdete korálkárny často. A protože mám na výrobu živnosťák, chodím občas nakupovat přímo i do Preciosy, firmy vyrábějící korálky. Bohužel velká část jejich produkce jde na vývoz, zejména do Ruska. Tato firma je i ve světě poměrně ceněná. I mně se stalo, že jsem zajásala a koupila si originální korálky v Americe, a pak jsem zjistila, že jde o Czech beads. Samozřejmě předražené, a přitom naše české…

Helena KOČOVÁ