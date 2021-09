Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Nesmírně vysoká cena za trochu zkušeností

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se nedomnívá, že by se vojáci do Afghánistánu v krátké době vrátili. Evropská unie a Severoatlantická aliance (NATO) podle něj musí tlačit na Tálibán, aby dodržel sliby.

Metnar to řekl novinářům po pietní vzpomínce na padlé vojáky na pražském Vítkově.

Česká republika své vojáky z Afghánistánu stáhla na konci června ve spolupráci se spojenci. Většina politických představitelů ČR odchod ze země kritizovala, a to včetně prezidenta Miloše Zemana. Podle něj se bude muset NATO do Afghánistánu vrátit, protože Tálibán v zemi opět vytvoří teroristická centra.

»Nedomnívám se, že v krátkém horizontu by se vojáci do Afghánistánu vrátili,« řekl Metnar. Vývoj v zemi je podle něj těžké předpovídat. »Bude záležet na Tálibánu, jak bude dodržovat lidská práva, jak se oprostí od násilí a jak dodrží své sliby,« doplnil. Tlačit na Tálibán podle ministra musí velká společenství.

Podle stínového ministra obrany za KSČM Alexandra Černého nepřipadá v úvahu, že by se vojáci měli do Afghánistánu vrátit. »Mluvit o nějaké vojenské intervenci do oblasti, z které jsme byli prakticky vyhnáni, je naprosto scestné,« řekl Černý našemu listu. Připomněl, že komunisté byli jediní, kdo 20 let tvrdili, že afghánská otázka nemá vojenské řešení. »Teď už to pochopili i další politici, ale nechtějí se s tím smířit. Neuvědomují si ale, že z Afghánistánu jsme neodcházeli jako vítězové, ale že jsme po dvaceti letech opouštěli zemi v takovém spěchu, že jsme tam nechali moderní techniku, zbraňové systémy, střelivo, že jsme Tálibán docela dobře vyzbrojili a rozhodně nejsme v situaci, abychom si vůči němu kladli nějaké podmínky a abychom je chtěli nějakým způsobem ještě vynucovat,« dodal. Je sice podle něj pravda, že čeští vojáci se zapojili do vojenských operací a získali určité zkušenosti, bylo to ale za nesmírně vysokou cenu ztracených lidských životů, a to nejen na české straně. »Musíme si přiznat, že ta mise byla naprosto neúspěšná, byla to prohra a pevně věřím, že z toho vyvodí nějaké závěry také USA a že opustí politiku vývozu demokracie do zemí, které se jim z jakéhokoli důvodu nelíbí,« dodal Černý.

Stínový ministr obrany za KSČM Alexandr Černý.

Mise k eliminaci terorismu nevedla

Rozhodně nesouhlasí ani s konstatováním Metnara, že základní úkol, tedy eliminaci mezinárodního terorismu, mise splnila. »Nechtěl bych, aby poslední dny úplně zastřely dvacetileté působení, i když celá řada problémů tam byla. Nikdo nemohl čekat, že nejen vláda, ale i 20 let budovaná afghánská armáda takto zkolabuje a celý systém se tam zboří jako domeček z karet,« uvedl ministr. »Kolaps, ke kterému došlo, jak se to zbortilo jako domeček z karet, byl zapříčiněn také tím, že nikdo z nás nedisponoval informacemi, že od severu projde do Kábulu Tálibán jako nůž máslem. Neexistovala, alespoň já jsem ji neměl, jediná zpravodajská informace, jediné vojenské stanovisko, že tato situace může nastat,« dodal Metnar.

S tím Černý nesouhlasí. »Od začátku jsme tvrdili, že to podhoubí, odkud se berou lidi, kteří jsou ochotní spáchat sebevraždu, aby zabili nevinné, tak že příčinou tohoto jevu není Tálibán nebo nějaká filozofie, ale naprosto nepřijatelná sociální situace, kdy ti mladí lidé se rodí do podmínek, z kterých nevidí žádné východisko, a to jediné, co mají, je internet, kde se dívají, v jakém přepychu žijí západní civilizace a tím pádem se stávají jejich hlavním terčem. A tuto příčinu nikdo neodstranil,« uvedl Černý.

Rovněž premiér Andrej Babiš (ANO) si myslí, že se čeští vojáci do Afghánistánu už nikdy nevrátí. Ocenil piloty, vojenskou policii i další vojáky i velvyslance v Kábulu Jiřího Balouna za evakuační akci ze země. Je podle něj nutné si vyhodnotit důsledky toho, jak NATO misi ukončilo, z hlediska evropských členských států aliance. »Musí tohle vyhodnotit a říct si, jestli na základě těchto zkušeností nezměníme nějakou strategii a jak ochráníme Evropu a evropské občany před terorismem, ilegální migrací a dalšími věcmi,« dodal Babiš.

Pietní vzpomínkou na padlé vojáky a slavnostním nástupem na pražském Vítkově česká armáda ukončila své dvacetileté působení v Afghánistánu. Na misi sloužilo zhruba 11 500 českých vojáků, působení v zemi jich 14 nepřežilo.

(jad)