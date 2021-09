Rozhovor Haló novin se slovenským publicistou Michalem Dienešem

Kubánský farmaceutický výzkum a výroba patří do světové špičky

Naši čtenáři vás znají z publicistických příspěvků v Naší pravdě, v nichž se vyjadřujete k aktuálním politickým otázkám. Můžete se nám představit blíže?

Publicistika je mi blízka, lebo som bol vysokoškolským učiteľom. Mal som šťastie na skvelých učiteľov, a to na každom stupni, od základnej až po vysokú školu. Boli mi vzorom po morálnej, ľudskej, ale aj odbornej stránke. V Novom Meste nad Váhom bola špičková vojenská škola, Spojovacie učilište Podjavorinských partizánov. V rámci nej aj stredná odborná škola, ktorú som absolvoval v odbore počítačov. Tak som sa hneď dostal na generálny štáb do Prahy, na jeho výpočtové stredisko. A z plejády mojich skvelých učiteľov môžem spomenúť aj brilantného PhDr. Josefa Groušla, lebo ho poznajú aj vaši čitatelia. Ale to by bol dlhý zoznam.

Jak jste se dostal od počítačů za katedru?

Neviem, ako sa dnes učia »ajťáci«, ale my sme mali už na strednej škole vybrané kapitoly z kybernetiky, z teórie systémov, formálnu logiku, Booleovu algebru, ale aj filozofiu. Počítač, aj ten najmodernejší, je síce stroj, ale jeho konštrukcia, aby tak fungoval, je tak trocha aj filozofické dielo. Najprv sa napr. musia vypočítať logické obvody, aby sa potom transformovali na elektronické, a vzťah hardvéru a softvéru je umenie. Pravda, v každodennom živote to nepotrebujeme vedieť, ale vedieť o tom viac, je zaujímavé.

Potom prišla VPA KG v Bratislave (dnes je tam Ministerstvo obrany SR), práca v Dukle Trenčín, ale aj v realizačnom tíme dráhovej cyklistiky ČSSR. Po ašpirantúre na alma mater som nastúpil na katedru ML do Vyškova na Morave, dnešnú akadémiu obrany, potom akadémia v Bratislave a letecká škola v Košiciach od leta 1989. Z armády som odišiel po 25 rokoch v roku 1992.

Aktuálně se zabýváte léky a farmacií. Není mi jasné, jak jste se dostal k těmto oborům. Jak tedy?

Neuveríte, ale na barovej stoličke. Bol ples týždenníka Nového slova, a na takejto udalosti všetky cesty, popri parketu, vedú tam. A tam sedel sympatický a šarmantný pár, černoch hovoriaci po slovensky, kubánsky veľvyslanec Juan Sánchez Monroe s manželkou. To bol január 1995, v máji som absolvoval prvú cestu na Kubu. O rok na to sme už zaregistrovali (mám na mysli naši s. r. o.) prvý kubánsky liek na Slovensku, ale aj v Európe. Na Kube je známy pod názvom PPG, u nás ako Ateromixol. Je to prírodné hypolipidemikum. Okrem toho, že upravuje hladiny cholesterolu, zbavuje pečeň tuku (steatóza). Na Slovensku viac ako štvrtina populácie má tučnú pečeň. Spomínam to preto, že funkcia pečene priamo súvisí s kvalitou imunitného systému, a teda aj odolnosťou voči kovidu, resp. infekciám vôbec.

Pred pár rokmi skončila jeho patentová ochrana, a tak ho, už legálne, vyrábajú aj v USA pod názvom účinnej látky (policosanol). Podobný druh cukrovej trstiny rastie aj na Floride, ale je naozaj len podobný. Alternatívou sú statíny a fibráty, ale treba pozrieť, aké majú vedľajšie účinky.

Pre ilustráciu, vývoj jedného lieku (originálnej molekuly) sa odhaduje na jednu mld. dolárov. A trvá okolo 10 rokov. K tomu je nastavená aj doba patentovej ochrany, spravidla na 20 rokov, aby sa vrátili náklady a nejaký zisk k tomu.

Co může kubánský farmaceutický průmysl, podle vašeho mínění, nabídnout?

Začnem inak. Mnohí sa ma pýtajú, že ako je to možné, veď Kuba to sú len cigáry, rum či tanec. Ja k tomu ešte dodávam, že do roku 1959 bola nevzdelanou a negramotnou krajinou, bez nemocníc a škôl; bez infraštruktúry, ako klasická kolónia USA. Revolúcia všetko zmenila. Fidel bol génius, a miloval svoj národ. To nie sú frázy. Vedel, a aj tak konal, že dôstojný život sa nedá zabezpečiť bez vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Samozrejme bezplatnej, aby bola dostupná každému. Slovensko, ale ani Česko nemá dnes tak vyspelý a rozsiahly farmaceutický výskum a výrobu. Patria do svetovej špičky v biotechnológiách. Pritom všetko je založené na prírodnej báze, vrátane interferónov. A kde sme boli v roku 1959, keď oni boli na nule? Pravda, v začiatkoch tu bola významná pomoc zo strany socialistických krajín. Veľa ich odborníkov študovalo aj v ČSSR.

Můžete být ohledně kubánské farmacie konkrétní?

Vedia vyliečiť napr. psoriázu (lupénku) a vitiligo. Pacienti vedia, že nie je to len kozmetický problém. Mali sme svojho času spoluprácu aj s pražským Pro sanum, keď ho viedol pán profesor Novotný. Na onkologické ochorenia disponujú niekoľkými liekmi, na rakovinu pľúc, kože, hrubého čreva ai. Mimochodom, Slovensko je v rakovine hrubého čreva, žiaľ, na poprednom mieste vo svete. S vysokou účinnosťou (a samozrejme aj bezpečnosťou) vedia zastaviť ataky u pacientov so sklerózou multiplex.

Medzinárodnú neurologickú kliniku v Havane CIREN ročne navštívia stovky pacientov z celého sveta, vrátane z USA. Bola tam so mnou aj skupinka slovenských lekárov, vrátane vtedajšieho riaditeľa ŠÚKL. A neverili vlastným očiam. Po prvé nemáte dojem, že ste v nemocnici, a špičkový servis dostáva aj doprovod pacienta, od ubytovania až po stravovanie. Mimoriadnu pozornosť venujú rehabilitácii, a nie len poúrazovej. Denne je to cca 8 hodín, pre porovnanie so Slovenskom, asi rovnaký čas, ale týždenne. Rozdiel vo výsledkoch je jasný.

Veľké úsilie venujú ochrane a zdraviu detí. Majú najnižšiu detskú úmrtnosť na svete. Na možné choroby, ktoré tamojšie podnebie môže spôsobiť, vyvinuli vlastné vakcíny. Z nich spomeniem napr. na meningitídu. V roku 2007 dostali od WHO ocenenie u príležitosti 50milióntej vakcíny pre detí v Afrike. Zhodou okolností sme v ten deň mali u nich rokovanie, tak sme im mohli aj zablahoželať. A tešiť sa s nimi. Inštitút Finlay je ten, čo aj teraz ponúka vlastné vakcíny proti kovidu. A budú veľkou výzvou, nie len pre Pfizer.

Civilizačným problémom je aj osteoporóza, aj tu majú svoju tabletku z cukrovej trstiny, tak ako na spomínaný cholesterol. Pre nás pánov, z kráľovskej palmy, tobolku na zápaly prostaty.

Veľkým problémom je tzv. diabeticka noha. Poznáte pesničku Joža Ráža Že mi je ľúto? Je o láske, ale aj tento príbeh je podobný. Liek na túto chorobu má obchodný názov Heberprot-P. Čakali sme naň viac ako jedenásť rokov, keď ešte len začínali predklinické skúšky. Na Slovensku, a u vás je to rovnaké, len vyššie čísla, je ročne okolo 600 amputácii nôh nad kolenom. Podľa štatistiky 60 % z nich do troch rokov zomiera. Celkový počet amputačných výkonov je cez 4 tisíc. Koľko ľudských osudov, vrátane ich rodín?

Válka probíhala vítězne až do chvíle, než se do ní zapojil generální štáb... Aby som odľahčil. Aj tu, až sa do toho vložila naša vláda s ministrom Druckerom. Dnes ľutujem, že sme to vtedajšiemu premiérovi Ficovi naše viacročné úsilie dali na striebornej tácke, do deblokácie. Konkurencia vymyslela príbeh, že liek spôsobuje rakovinu, takmer ako študent Zifčák sa objavil pacient s rakovinou prostaty. Že ju mal už predtým, sa priznalo až po kampani.

Vyliečená je asi stovka pacientov, a zásoby lieku, za milióny eur, úspešne expirujú (asi) v štátnych hmotných rezervách. Na medzinárodnom kongrese (bol na Varadere) k tomuto lieku v roku 2014 vystúpil aj prezident Svetovej diabetologickej spoločnosti anglický profesor Hirst. Veľké poďakovanie a poklona kubánskym vedcom a lekárom. Ani toto nestačilo. A o ceste na Kubu za týmto liekom vášho ministra zdravotníctva zo Sobotkovej vlády nabudúce, dobre?

Spíše se vás zeptám, jestli máte také něco optimističtějšího?

Áno, mám. A súvisí to aj s Českom. Mali sme rokovanie v CQF. Teda Centro de Quimica Farmaceutica. Riaditeľ máličko meškal, a keď prišiel, podal mi ruku a po česky hovorí: Jak se máš? Tak som prešiel do češtiny aj ja. Študoval v Brne na chemicko-technologickej fakulte, a presne v tých rokoch, keď ja som pôsobil vo Vyškove. Milé, ale aj ilustračné, aké väzby tam ešte stále máme.

Túto inštitúciu spomínam aj preto, že ona sa venuje štúdiu ľudového liečiteľstva, ktoré potom využíva pri výrobe liekov. Tak vznikol napr. aj liek z jedu škorpióna na liečbu rakoviny, Vidatox. Najmä na vidieku bola tradícia, že pri rôznych ťažkostiach si prikladali škorpióna, aby ich štípol, lebo vedeli, že to pomôže. Ide o endemického škorpióna, a nie je tak nebezpečný, ako sú napr. austrálske. Študenti medicíny si v rámci ŠVOČ-iek, ale aj diplomových prác môžu voliť takéto témy, a neraz ich dokončievajú práve v CQF, resp. posúvajú ďalej.

Téma kubánskej farmácie a medicíny je rozsiahla. Pre záujemcov len odkaz na internet, kde si všetko môžu overiť a doplniť. Z tých najväčších firiem uvediem aspoň niekoľko: Heber Biotec, Labiofam, CIGB (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología), CIMAB, Dalmer, spomínaný Finlay; je ich cez 70. Pre záujemcov o liečbu na Kube je firma Servimed, ktorá poskytuje komplexný servis. Pravda, aj tu kovid, a s nim spojené obmedzenia, vrátane poklesu turistiky, urobili svoje. A neodmysliteľné americké embargo tiež.

Jste znám i tím, že proti covidu propagujete konkrétní ruský lék.

Áno, a je to tým, že z bývalého pôsobenia v armáde zostali kontakty a informácie. Ešte pre bývalú sovietsku armádu boli vyvinuté lieky na bakteriálnu a vírusovú infekciu, náhodnú i zámernú (ZHN). Dnes sa bežne predávajú v ruských lekárňach, a v niektorých bývalých republikách. Na fínsko-ruskej hranici sa na nich čaká, keď sa privážajú do lekární. Do Nemecka sa pašujú. Ide o prírodnú látku, vyrábanú z mlieča jeseterových (sibírskych) rýb. Práve v týchto dňoch sa k tomu vyjadril, a to kladne, aj nositeľ Nobelovej ceny za medicínu pán Prof. Dr. Luc Montagnier z Francúzska (izolovali vírus HIV). Aj on považuje túto cestu za jednu z tých, čo pomôže liečbe i prevencii.

Vím, že jste tento lék nabízel i slovenské vládě. Jaký je ohlas?

Ešte celkom na začiatku, keď sa to rozbiehalo. Ale aj českej. Nakoniec sme dostali odporúčanie, aby sme to uviedli na trh ako doplnok výživy resp. voľnopredajný liek. Po dohode s ruskou stranou, a patričných úpravách receptúry, sú k dispozícii nosové kvapky, a čoskoro budú aj tabletky. Pre Česko zatiaľ len cez internetový predaj. Česká vláda na našu iniciatívu ani nereagovala. Možno je to aj tým, že tých informácií o alternatívnej liečbe je priveľa, a ťažko sa v nej orientujú nie len bežní občania, ale aj odborníci. S pánom prof. Arenbergerom sa poznám aj osobne, je dermatovenerológ, a ešte pred nastúpenie do funkcie ministra som ho o tejto možnosti informoval. Žiaľ, bez reakcie.

Jak argumentujete na podporu tohoto léku?

Základná substancia sa vyrába na Slovensku, čo sa dá ľahko overiť. Fabrika má všetky certifikáty ŠÚKL, vrátane kľúčového, a to je GMP (certifikát Správnej výrobnej praxe). Fabrika bola postavená, ako sa hovorí, na zelenej lúke, a to za 20 mil. eur, čiže je vybavená špičkovou technológiou. Prípravok aktivuje imunitný systém, a ten potom likviduje cudzorodé baktérie a vírusy, vrátane koron mutácií. Bezpečné, účinné, ale aj lacné. Druhý dôkaz je aj internet, stačí si pozrieť krajinu pôvodu, kde sa o tejto téme dá dozvedieť viacej; takže, prosím www.derinat.ru a www.ferrovir.ru.

Odkud berete všechny tyto poznatky, pokud vy osobně nemáte relevantní vzdělání medicínské ani farmaceutické?

Odkazujem sa na weby, ale aj na názory lekárskych autorít, medzi nimi je aj nositeľ Nobelovy ceny za medicínu. A celú dobu študujem aj farmáciu, aj keď z nej nemám skúšky. Absolvoval som niekoľko registrácií liekov na ŠÚKL, tak sa v tom slušne orientujem. Vo firme mám kolegu, ktorý bol na SÚKL riaditeľom oddelenia národných registrácii, a zastupoval Slovensko v EMA, v Londýne. Takže vieme, ako to tam zvnútra funguje.

A nyní obecně: Jste optimista, nebo pesimista?

Starý vtip, ale klasika: Aký je medzi nimi rozdiel? Optimista má nedostatok informácií.

Osobne si myslím, že bez ohľadu na to, čo stvárajú na najvyšších poschodiach Titanicu, treba žiť normálne. Klasická hygiena, spánok, primerané stravovanie, vrátane Haškovho lihuprostého vína, dobrá myseľ a spoločnosť ľudí, ktorých máme radi a oni nás. Obmedziť sledovanie tupých televíznych programov, a s dobrou knihou, nevylučujúc ani dobrú kubánsku cigaru, bude náš imunitný systém na našej strane.

Monika HOŘENÍ