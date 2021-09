Ilustrační FOTO - Haló noviny

Chybí snaha hledat společná řešení

Do volební kampaně se vnáší hodně egoismu a vytrácí se empatie, pochopení pro soupeře, snaha usmířit společnost, najít východisko po covidové krizi, společná řešení pro lepší budoucnost České republiky. V Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS to řekl poslanec Stanislav Grospič, lídr kandidátky KSČM ve Středočeském kraji.

Partie se kromě něj zúčastnili místopředseda STAN Petr Gazdík, poslanec Patrik Nacher (za ANO) a poslankyně Tereza Hyťhová (Trikolóra, Svobodní, Soukromníci).

Tománková nicméně hned na počátku nasměrovala pořad ke konfliktu premiéra a jeho syna. »To, co se odehrálo, je za hranou politické kultury, rodinní příslušníci by měli být ušetřeni zatahování do politiky,« reagoval Grospič, obdobně jako ostatní účastníci debaty.

Převážná část diskuse se pak týkala šíření nemoci COVID-19. Téma zahájila přestřelka mezi Hyťhovou a Gazdíkem nad tím, jaká opatření jsou či nejsou zbytečná, a která poškozují lidská práva.

Stanislav Grospič (KSČM).

Grospič mimo jiné uvedl: »Vláda by se měla především připravit na třetí vlnu očkování a zahájit vysvětlovací kampaň o tom, že má cenu se očkovat a získat tím protilátky. Zároveň by se měla připravit na to, že bude potřeba, pokud by došlo k dalšímu nárůstu onemocnění, zintenzivnit trasování a prevenci proti šíření nákazy a využít nikoliv ten nešťastný covidový (pandemický) zákon, ale zákon na ochranu veřejného zdraví, aby lokalizovala ohniska, kde se může covid potenciálně vyskytovat.«

Současně by vláda podle něj měla zabezpečit dostatek vakcín a vybavit praktické lékaře. Grospič znovu zdůraznil potřebu přesvědčovací kampaně, protože »i kdyby očkování covidu nezabránilo, alespoň zmírní jeho průběh«.

Připomněl také, že KSČM byla jedna z prvních, která říkala, že děti se mají vrátit do škol. »Vláda by proto měla počítat s tím, že by se nezavíraly školy,« uvedl Grospič a dodal, že povinné testování asi bude muset být zachováno, ale děti by podle něj nemusely nosit roušky.

Nacher pak trefil hřebíček na hlavičku, když řekl, že politici současné opozice (uvedl to v kontextu se STAN), když dostanou slovo, aby řekli, jak by to dělali jinak, vyplní čas výčtem toho, jak to současná vláda dělá špatně…

(ici)