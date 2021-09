Peníze nesmí potlačovat demokracii!

Předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM Věra Žižková sice slibovala tradiční setkání s občany ve Svojšicích, ale počasí rozhodlo jinak, A tak v sobotu proběhlo trochu netradičně – nejen, že bylo hezky, dokonce svítilo sluníčko – možná až moc.

Jelikož se blíží volby, bylo letošní setkání také startem ostré volební kampaně KSČM ve východních Čechách. Předseda jejího ústředního výboru Vojtěch Filip vyzval k účasti ve volbách.

»Byl jsem dotazován, co znamená naše volební heslo Šance na nový začátek. Je to šance, která je před námi, situace v České republice se dostala do bodu zlomu. Zahraniční a bezpečnostní politika naší země utrpěla zásadní debakl v Afghánistánu. KSČM se nikdy nezpronevěří tomu nejzákladnějšímu, co je důležité v zahraniční politice – respektu k mezinárodnímu právu, respektu k jediné organizaci, která může rozhodnout, jestli má někde zasáhnout vojenská jednotka cizího státu na území jiného suverénního státu, a to rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN. Nechtěli jsme, aby z našich vojáků byli okupanti, jak jsou vnímáni všichni cizí vojáci. Je to ostuda české zahraniční politiky a musíme ji nějakým způsobem překonat,« řekl Filip.

Komplexní program

Jako nový začátek označil ekonomickou situaci v koronavirové krizi. »Jako KSČM jsme unesli svou odpovědnost tím, že jsme dali hlasy tomu, že nevypukla masová vlna nezaměstnanosti, krachů firem, a mají šanci plnit úkoly tak, aby rostla ekonomika našeho státu. Poneseme novou odpovědnost – start, který překoná tu krizi.

Máme komplexní program pro Českou republiku, je reálný, realistický. Je to program rozvoje, který si Česká republika zaslouží. Nemůžeme přijmout direktivu z Bruselu a vyrábět elektroauta, když není zajištěna jejich bezpečnost. Nemůžeme přijmout direktivu z Bruselu k překonání krize tím, že by farmaceutické firmy měly větší zisky. Krizi překonáme tím, že začneme stavět byty pro mladé rodiny, místo bankovních produktů tu musí být skutečná bytová politika. Potřebujeme, aby ti, kteří celý život poctivě pracovali a dostanou se do věku, kdy odejdou na zasloužený odpočinek, žili důstojný život,« uvedl Filip.

Zaručený důchod

Poté Filip představil úplnou novinku. »Dnes poprvé slyšíte náš návrh: KSČM navrhne zaručený důchod, a to ve výši 12 nebo 13 tisíc korun, STÁLO by to osm miliard, což není ve státním rozpočtu něco, co by nešlo přesunout. A v porovnání se těmi zahraničními misemi, ty v Afghánistánu stály kolem 20 miliard, to není vůbec nic. KSČM má program, KSČM má lidi, proto pojďte k volbám a volte KSČM,« vyzval Filip.

Europoslankyně Kateřina Konečná vystoupila v jednom z diskusních stanů i na pódiu při hlavním mítinku. »V Evropském parlamentu je důležité, že se nám daří určité věci alespoň brzdit. Na jedné straně jsem hrdá, ale velice mě mrzí, že jsem byla jediná z českých europoslanců, která hlasovala proti té rezoluci, která znamená přepisování dějin a historie a v podstatě dala mandát ke strhávání pomníků. Ale zpět do naší republiky – cestou sem jsme viděli mnoho volebních billboardů těch stran, které tady 31 let vládnou. Opět slibují. Za těch 31 let nepostavili jedinou přehradu, rozkopali x dálnic, ale po pěti letech je musí znovu opravovat, nepostavili žádnou novou vysokorychlostní trať, lidi tady živoří, milion lidí je v exekuci, maminky samoživitelky nemají co dát dětem jíst, nemají na zaplacení obědů ve škole… To je dobrá vizitka po 31 letech… Co nám tito lidé chtějí vyčítat? Kde vzali tu morální odvahu se proti nám postavit? Po tom, co se tu 40 let budovalo. Nezapomeňte na to, až půjdete volit,« vyzvala.

»31 let nám tady dokazovali, jak se to nemá dělat. 31 let měli na to, aby tuto republiku dali do pořádku, jak tvrdili. Za 31 let ji rozkradli, o výši důchodů a průměrné mzdy v porovnání s Evropou se ani nemá cenu bavit… To je vizitka těch, co teď chtějí znovu spolu vládnout… Je čas říct dost! My si zasloužíme dobrou vládu, aby se lidem v celé republice žilo lépe. A proto dokažme, že svou volbou si o ni umíme říct a dáme hlas plnoletosti – tedy 18,« připomněla Konečná.

Změnit kapitalistický režim

Pražská jednička Marta Semelová zdůraznila, že KSČM je jediná parlamentní politická strana, která chce změnit příčiny nerovností, lidské chudoby a dalších zlořádů, to znamená změnit kapitalistický režim. Ten je příčinou toho všeho. »KSČM má k nápravě stavu soubor 5P, se kterými jde do voleb. Jde o Péči potřebným, kdy lidé musí mít povinnost i právo pracovat. Kdo nemůže pracovat ze zdravotních důvodů nebo stáří, nesmí se dostat do chudoby. Zavedeme k tomu progresivní daň, kterou ať platí bohatí, a nikoliv ti, kteří už na ni nemají prostředky. Péče o děti vyžaduje fungující, zabezpečenou rodinu. Také kvalitní bezplatné vzdělávání a dostupnou zájmovou činnost.

Požadujeme, aby ČVR vystoupila z NATO. To proto, že je to proválečný pakt, který ohrožuje mír. Právo na důstojný život s tím, že člověk musí mít právo na bydlení, na bezplatnou zdravotní péči i na sociální péči, rovněž tak na práci za férový plat a s férovými podmínkami. Příroda a životní prostředí - to jsou priority volebního programu KSČM,« vyjmenovala Semelová.

K sociální spravedlnosti

Jako první v diskuzním stanu i na pódiu už dopoledne vystoupil předseda Evropské levice Heinz Bierbaum. »Všimli jste si jistě sami, že Evropa je v hospodářské sociální všeobecné krizi. Vládnoucí liberální politika není schopna tyto otázky řešit. Na to musí levice najít odpověď! Evropská levice předložila dokument k řešení této situace. Je v něm patnáct okruhů. Je potřeba společnými silami překonat současnou dobu pandemie a potom se vrhnout na všechny ty sociální otázky. Války, které se teď vedou, nesmějí platit ti nejchudší, ale ti nejbohatší, kteří je vyvolávají. Musíme zajistit hlavně to, aby demokracie byla demokracií, a nepotlačovali ji peníze! Současná situace v Afghánistánu to jasně dokazuje. Levice má sílu to změnit, protože jedině levicový program je ten, který nás dovede k sociální spravedlnosti,« řekl Bierbaum.

Jako první v diskuzním stanu i na pódiu už dopoledne vystoupil předseda Evropské levice Heinz Bierbaum. »Všimli jste si jistě sami, že Evropa je v hospodářské sociální všeobecné krizi. Vládnoucí liberální politika není schopna tyto otázky řešit. Na to musí levice najít odpověď! Evropská levice předložila dokument k řešení této situace. Je v něm patnáct okruhů. Je potřeba společnými silami překonat současnou dobu pandemie a potom se vrhnout na všechny ty sociální otázky. Války, které se teď vedou, nesmějí platit ti nejchudší, ale ti nejbohatší, kteří je vyvolávají. Musíme zajistit hlavně to, aby demokracie byla demokracií, a nepotlačovali ji peníze! Současná situace v Afghánistánu to jasně dokazuje. Levice má sílu to změnit, protože jedině levicový program je ten, který nás dovede k sociální spravedlnosti,« řekl Bierbaum.

