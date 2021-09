Ilustrační FOTO - Pixabay

Stoka se blíží do finále

Krajský soud v Brně v korupčním případu na radnici části Brno-střed ukončil dokazování. V závěrečné řeči navrhla státní zástupkyně obžalovanému Jiřímu Švachulovi 14 let vězení.

Podle obžaloby byl hlavou organizované skupiny, která ovlivňovala zakázky. Bývalý místostarosta a radní hnutí ANO Švachula vinu popírá. Jednání v kauze Stoka pokračuje dalšími závěrečnými řečmi.

V případu čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy. Podle žalobkyně není o vině všech obžalovaných pochyb v souladu s podanou obžalobou. V závěrečné řeči se opírala především o výpovědi spolupracujících obžalovaných a o pořízené zvukové nahrávky. »Nahrávky a výpovědi svědků jednoznačně vypovídají o vůdčím postavení Švachuly,« uvedla žalobkyně Jana Vítková. Uvedla, že zásadní je výpověď obžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho. Podle ní potvrdil, jak celá organizovaná skupina fungovala.

Korupce se podle žalobkyně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví, uvádí obžaloba.

Švachulovi navrhla žalobkyně 14 let vězení a propadnutí majetku, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. Talabani už je pravomocně odsouzen v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobkyně navrhla souhrnný trest 7,5 roku. Třináct let vězení navrhla bývalému šéfovi investičního odboru části Brno-střed a bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu Trunečkovi a Petru Kaláškovi. Navrhované tresty pro další obžalované jsou nižší deseti let či podmíněné.

Švachulův obhájce Kárim Titz poukázal na to, že El-Talabani má na svědomí velký daňový únik a že byl mimo jiné odsouzen za křivé obvinění elitního policisty. Uvedl, že proti jeho klientovi není žádný přímý důkaz, jen výpověď El-Talabaniho. Pokud byla spáchána trestná činnost, El-Talabani ji páchal bez vědomí Švachuly, řekl obhájce. V případě Švachuly navrhl zproštění obžaloby.

Závěrečné řeči přednesli například i obhájci, jejichž klienti spolupracovali s policií, El-Talabaniho, Ovčarčina, podnikatele Lubomíra Smolky a bývalého vedoucího technika na správě nemovitostí městské části Petra Kosmáka. Vyzdvihli, že se jejich klienti přiznali a že přispěli k rozkrytí celé věci. Obhájce klíčového svědka El-Talabaniho Robert Scigiel uvedl, že jeho klient je řádným spolupracujícím obviněním a že jeho tvrzení jsou pravdivá.

Předsedkyně senátu ještě provedla zbývající listinné důkazy, například zprávy probační a mediační služby, opisy rejstříky trestů a podobně. Někteří z obhájců následně navrhovali k projednání ještě některé další důkazy, včetně výslechů dalších svědků, soud ale dokazování ukončil.

Švachula vinu popírá. Už dříve řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele El-Talabaniho. Policie se zabývá i dalšími větvemi případu, stíhá 50 lidí či firem.

(cik)