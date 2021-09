Jde jen o termín?

Je úsměvné slyšet, že stažením amerických vojáků k 31. srpnu byl vlastně splněn rozkaz prezidenta Bidena, a to také dokázalo nejen disciplínu vojáků z U.S. Army, ale i jejich vojenské umění. Jenže ono to zase bylo asi jinak. Původně stanovený termín stažení, jenž měl evokovat osudné 11. září roku 2001, kdy teroristé z al-Kajdá zaútočili na »newyorská dvojčata« a Pentagon, nebyl totiž dodržen a přestalo se o něm vůbec mluvit. Nechci spekulovat, ale nebylo to od začátku nesmyslně zvolené datum? A jsme u nového data. U zmíněného 31. srpna. Mimochodem i to může leccos evokovat. Třeba Gliwice a následné napadení Polska nacistickou armádou. Prostě datum, kdy se naplno »rozjela druhá světová válka«. Ale nechme historii historií, ať se s ní »poperou« příslušní badatelé. Nás musí zajímat jen jedno. Údajně splněný rozkaz Joe Bidena. A v té souvislosti se musíme zeptat, zda tomu opravdu tak bylo.

Tálibán postupující rychlostí čching-taoiského rychlíku, jenž jezdí šest set kilometrů za hodinu, obsadil většinu Afghánistánu do poloviny srpna. Stačilo proto, aby se odsud stáhli spojenci z NATO, kteří dokonce nestačili odvézt ani nejmodernější vojenskou techniku ze svých základen (kdesi v nich je zřejmě utopena i drahá česká). Patnáctého srpna tálibové nakonec obsadili i hlavní město Kábul. S většinou provincií neměli žádný problém. Afghánští vojáci buď utekli, nebo se i s technikou vzdali, či dokonce přešli do nepřátelských řad. A hned vydali rozkaz – podotýkám, že to nebyli prvotně Američané, kdo zvolil tento termín, ale Tálibán: Cizí vojska musí opustit zem do 31. srpna. Jinak Tálibánci zaútočí i na kábulské letiště, které jako poslední drželi ve svých rukou Američané a Britové. A tak Biden vydal zmíněný rozkaz a původní termín byl zapomenut.

Proto Američané a jejich spojenci proměnili ústup v útěk. Naštěstí čeština má stále ještě pro obě skutečnosti svá přesná slova. Američané pak, nebojme se to vyslovit, pod hrozbou ultimáta se stáhli opravdu »za minutu dvanáct« a tálibové mohli slavit. Jen je poněkud roztrpčilo, že jim U.S. Army v hangárech nenechala funkční letadla a vrtulníky. Chápu, že je to muselo rozčílit, když tu nejmodernější vojenskou pozemní výzbroj jim jinde blahosklonně nechala.

Tak také termín zbabělého odchodu dotvrdil ostudnou porážku NATO vedeného Spojenými státy a ukázal, že podřízenost jejich zájmům je pro jejich spojence velmi tvrdým poučením, tedy, pokud se chtějí poučit. Bojím se však, že pro lídry našich pravicových stran nebude žádná taková porážka dost velká, aby pochopili svou prohru a její důsledky.

Jaroslav KOJZAR