Pokroková ekomše

Tak jsem si zase na DVD pustil Zlou krev, pokračováni Neffových Sňatků z rozumu, a tam jsem se opět pokochal scénou, kdy Libuška Šafránková v roli dcery milionáře Kittla šlape měchy varhan, na nichž se mohutnými akordy snaží přehlušit hádku mladočechů a staročechů v Kittlově salonu Marek Brodský.

Mě totiž v souvislosti s tím šlapáním napadla geniální myšlenka – využít šlapání k výrobě elektrické energie. Ovšem pozor: nikoliv k výrobě energie pro pohon varhan, ale pro výrobu elektrické energie – za pomoci nějakého generátoru – obecně. Energie, která by šla do rozvodné sítě. A šlapat by museli všichni propagátoři ekoenergie.

No a při té slavnostní ekomši by mohl na ty varhany hrát, kdo jiný než budoucí premiér Bartoš, který coby kaskadér, judista a pouťový předvolební harmonikář musí klávesy dozajista výborně ovládat. A hudební doprovod by mu obstarával folkový kytarista a písničkář Hutka, který se také rozhodl podporovat Piráty. A mohl by při tom zpívat i ty své písničky s úžasnými konsonantními verši o ruském ovaru a revoluční smrtce.

A součástí této satanské ekomše by mohlo být pálení kacířských knih, které by obstaralo půvabné TOPkladivo na čarodějnice Pekarová Adamová. Ta by do ohně za ječivého kázání přihazovala předvolební agitační knihy premiéra Babiše. A to proto, že k jejich pálení sama vyzývala, aby si jimi voliči v chladných dnech přiTOPili.

Ovšem vrcholem této ekomše by bylo kázání »pokrokového« (jak jsem se dočetl) papeže Františka. Ten vyzval k pomoci afghánským i dalším uprchlíkům, které by cílové země měly nejen přijmout, ale i chránit a integrovat. Pokud je neintegrují, mohou se tito lidé podle tohoto pokrokáře stát nebezpečím, protože se cítí být cizími. Jako příklad správného postupu integrování imigrantů uvedl Švédsko.

Velké nebezpečí by však hrozilo Kateřině Janouchové, pokud by se této pokrokové ekomše zúčastnila. Tato švédsky píšící a ve Švédsku žijící spisovatelka, dcera zakladatele Nadace Charty 77, významného fyzika Františka Janoucha, by totiž zřejmě půvabným »TOPkladivem na čarodějnice« dostala do hlavy, protože upozorňuje, že pod vedením Stefana Löfvena švédská vláda sedm let prosazuje extrémně destruktivní politiku, která Švédsko zásadně poškodila. Jak připomněla na Parlamentních listech, situace švédských žen se zhoršila, zejména po vlně masové imigrace v roce 2015, kdy do země mohly proudit tisíce zámořských mužů bez identity. Znásilnění žen a sexuální násilí páchané na dětech od té doby narůstají alarmujícím tempem, ale to se média establishmentu snaží skrývat. Švédové jsou nyní tak otupělí smrtícím násilím, že už sotva reagují na další vraždy, další bombové útoky, další znásilnění, uvádí Kateřina Janouchová.

Takže ona by to ta pokroková ekomše vlastně žádná sranda nebyla, jak už ostatně mše bývají…

Miroslav KANTEK