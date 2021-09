Trochu míru v bahně rasismu

Demokratický guvernér amerického státu Virginia Ralph Northam minulý týden posmrtně omilostnil sedm černochů popravených v roce 1951 za znásilnění bílé ženy. Původní proces totiž (světe, div se) poznamenaly projevy rasové diskriminace. Ano, v úžasných svobodných Spojených státech, vzoru demokracie...

Toto omilostnění se prý nevyjadřuje k vině skupiny mužů označovaných jako »sedm z Martinsville«, ale přiznává, že jejich proces nebyl nestranný a trest nebyl přiměřený. Přeloženo do češtiny nejspíš nevinní byli, ale úplně se přece přiznat nemůže, že se tehdy »muži zákona« s pravdou obvykle nezdržovali – hlavně, že po ruce byli nějací černí, takže snadný terč!

Barva pleti hrála »nepopiratelnou roli v jejich identifikaci, při vyšetřování a jejich odsouzení,« uvedl v prohlášení nynější guvernér. Podle všeho nevinné Afroameričany soudila porota složená pochopitelně výhradně z bělochů. A jistě by se nikdo nedivil, kdyby v ní seděli i nějací ti »ctihodní rytíři« Ku Klux Klanu. »Tito muži byli popraveni, protože byli černí, a to není správné. Jejich trest neodpovídal zločinu. Neměli být popraveni,« svěřil se guvernér.

No jo, přijít po 70 letech se sebereflexí je sice pěkné, ale život to už nikomu nevrátí, ba ani jejich potomkům nespraví… »Nemůžeme sice změnit minulost, ale doufám, že toto opatření přinese trochu míru,« uvedl guvernér, který se před týdnem setkal právě i s desítkou potomků popravených mužů.

V lednu 1949 sedm mužů v nebezpečné části města Martinsville znásilnilo 32letou ženu, která vše ohlásila na policii. Ta brzy muže zatkla a získala jejich písemné doznání – pochopitelně na základě předchozího mučení. Tyhle praktiky totiž v té době byly běžné na obou stranách železné opony, ne že ne…

Navzdory protestům veřejnosti život všech sedmi mužů v únoru 1952 skončil na elektrickém křesle. Počet poprav za znásilnění se tak ve státě Virginia od roku 1908 vyšvihl na celkem 45 vykonaných trestů, všichni popravení byli černoši. Pamatujete na film Zelená míle…?!

V posledních letech byl původní verdikt odsuzován jako jeden z příkladů rasové nerovnosti při udělování nejvyššího trestu. Guvernér Northam je velkým zastáncem reformy trestního řádu a od svého nástupu do funkce v roce 2018 udělil 604 milostí. No, kéž by takových pokrokových zástupců lidu bylo víc. Nejen v USA!

Roman JANOUCH