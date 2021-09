Prosaďme vystoupení z NATO

Výkonný výbor KV KSČM Plzeňského kraje na svém řádném zasedání 6. září v Tachově posoudil připravenost krajské organizace k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR. Tiskovou zprávu přetiskujeme v plném znění:

V souladu s volebním programem a jeho prioritami KV KSČM Plzeňského kraje konstatoval, že bude prosazovat vystoupení ČR z paktu NATO, což potvrzuje výsledek válečného konfliktu v Afghánistánu, který dopadl nejen pro NATO, ale především pro USA velkou porážkou.

Ukázalo se, že USA nešlo o prosazení demokracie v této zemi, ale především o obchod s narkotiky, nerostné suroviny, geostrategické zájmy v této oblasti a odbyt pro svůj zbrojní průmysl.

Je smutné, že se na této nedůstojné vojenské agresi podílela i ČR vysláním kontingentu vojsk, což stálo české daňové poplatníky 20 miliard korun, ale také zbytečné ztráty na životech 14 příslušníků armády ČR. Je třeba tuto skutečnost naší veřejnosti připomínat s možnou hrozbou zvyšujícího se migračního nebezpečí, neboť jediná KSČM nesouhlasila s vysláním vojáků do této oblasti.

Ukazuje se také, že KSČM jako jediná měla pravdu v tom, jakého výsledku bude a také bylo dosaženo. Proto KSČM bude nadále prosazovat vystoupení z NATO.

VV KV KSČM dále posoudil postup krajské organizace v předvolebním klání s vědomím, že se naši kandidáti budou střetávat s nedůstojnou rétorikou pravicových stran a subjektů. Příkladem je falešné a nepravdivé tvrzení ODS na Facebooku, kdy údajně komunisté zničili tuto zem, a jejich aktivita, kdy »jedině SPOLU dají Česko dohromady«. ODS zapomněla na léta vlastních nekalých privatizací a rozkrádání naší země právě pod její vládou. Občané nezapomněli! A je smutné, že právě ODS bojící se o svůj výsledek se musí opírat v koalici o další politicky zprofanované partnery, k nimž zcela jistě patří TOP 09 a KDU ČSL.

Komunisté Plzeňského kraje apelují na občany v rámci předvolebního období, aby nepodléhali nepravdivým, klamným, lživým a zkreslujícím tvrzením těchto stran. Stačí se rozhlédnout a vnímat to, co je dnes námi všemi užíváno. Vždyť to bylo vybudováno právě za starých »socialistických« časů.

VV KV KSČM vyzývá občany k objektivnímu posouzení všech volebních programů, jejich porovnání se současnou realitou a také plány a tvrzeními pravice a podobných subjektů. Zcela určitě nechceme, aby došlo k dalšímu »Pirátskému« zotročení, o čemž některé programy těchto stran svědčí.

VV KV KSČM Plzeňského kraje, 6. 9. 2021