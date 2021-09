Ilustrační FOTO - Pixabay

O rušení opatření by měli rozhodovat odborníci

Epidemie koronaviru v ČR zrychluje. V neděli přibylo 139 potvrzených případů. Je to nejvyšší nedělní nárůst zhruba za dva měsíce. Před týdnem odhalily laboratoře o 58 nakažených méně. Dobrou zprávou je, že přestože epidemie zrychluje, počet hospitalizovaných s COVID-19 se za týden mírně snížil.

V mezitýdenním srovnání se nárůsty počtu nových případů zvyšují sedm dní v řadě. Reprodukční číslo nepatrně stouplo na 1,27. Nad hodnotou jedna, která je hranicí pro zrychlování epidemie, se drží 12 dní za sebou. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

I když podle několika ukazatelů epidemie v zemi zrychluje, počet hospitalizovaných se za týden snížil. V neděli bylo v nemocnicích 56 pacientů, o dva méně než v pondělí. V těžkém stavu bylo devět lidí, o jednoho méně než na začátku týdne.

Podobný vývoj se dal podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové očekávat. »Předpokládali jsme, že po návratu dětí do škol a lidí z dovolených do zaměstnání dojde k nárůstu případů nákazy, nicméně že ten nárůst nebude tak dramatický díky tomu, že stoupá proočkovanost,« řekla Marková našemu listu.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) není zajedno v tom, že až se naočkuje proti COVID-19 kolem 75 procent populace, bude možné zrušit nošení roušek a další opatření pro hromadné akce. »Ta opatření můžeme zrušit za předpokladu vyšší proočkovanosti, to je to sdělení, které dnes máme. I v kampani říkáme 'pojďme to dotáhnout aspoň na 75 procent pročkovanosti a pak se můžeme bavit stejně jako v ostatních zemích o zrušení těch opatření',« řekl Vojtěch. Podle něj by se to mohlo týkat uvolnění povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech a dalších opatření na hromadných akcích. Odhaduje, že by se toho mohlo dosáhnout do konce podzimu.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek v dosažení 75 procent očkované populace do konce podzimu nevěří. Tento cíl je podle něj navíc nedostatečný. Podle Kubka se dosáhne kolektivní imunity, až očkovanost dosáhne 85 až 90 procent.

»Pořád máme na paměti to, že musíme ochránit naše zdravotnictví před tím, aby přestalo fungovat, ale také školy a ekonomiku, nikdo z nás už další lockdown nechce, odmítáme ho a ta opatrnost je namístě,« řekla Marková. Rozhodnutí je podle ní třeba nechat na odbornících. »Hranici 75 procent stanovili politici, určitě by o tom měli rozhodovat odborníci,« dodala.

Posílit mobilní očkovací týmy

Proto považuje za správné ponechat i nadále v provozu očkovací centra v obchodních domech, kde se očkuje bez objednání termínu či předchozí registrace. Podle Vojtěcha budou fungovat minimálně do října. Předpokládá, že v těchto centrech bude také možnost nechat si aplikovat plánovanou třetí dávku očkování.

Kromě toho je ale podle Markové potřeba posílit mobilní očkovací týmy, které by pomohly zaočkovat lidi i v těch nejmenších obcích. »Vždy se najdou lidé, kteří nejdou do očkovacích center ani ke svým praktickým lékařům, pro větší proočkovanost je proto potřeba nejen zachovat, ale i rozšířit tyto mobilní týmy,« míní Marková.

Podobně se vyjádřil také Kubek. Také podle něj je potřeba, aby se očkování dostalo ke všem lidem, hlavně starším, kteří bydlí v odlehlých koutech země a mají omezenou možnost se dopravit do nejbližšího města. »Poslat auto, které objede každou nepatrnou vesničku. Když ten člověk nemusí pro to očkování nic dělat, tak je to nejsnazší cesta, aby se nechal naočkovat,« podotkl. Vojtěch doplnil, že v republice působí v současné době asi 40 mobilních očkovacích týmů.

Postupné zavírání velkokapacitních center například ve sportovních a kulturních halách je podle ministra v souladu s plánovanou strategií, která počítá s tím, že očkování se postupně významně přesune na očkovací místa u nemocnic a na praktické lékaře. Od začátku října budou mít podle něj praktici zajištěnou distribuci i vakcíny společnosti Pfizer, uvedl Vojtěch. »U ostatních vakcín už to tak je, včetně vakcíny od firmy Moderna,« dodal ministr.

Od prosincového začátku vakcinace bylo v ČR podáno zatím více než 11,5 milionu dávek. Ukončené očkování má téměř 5,8 milionu lidí, to je přibližně 54 procent celkové populace ČR.

Od loňského března, kdy se v ČR objevily první případy koronaviru, odhalily laboratoře celkem 1 680 697 případů nemoci. Většina lidí se uzdravila. S koronavirem zemřelo 30 406 nakažených. V uplynulém týdnu zaznamenalo ministerstvo jednu oběť.

(jad)