Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Je na Afgháncích, aby… Pokrytectví…

Afghánistán už není problém Západu. Je na Afgháncích, aby si to vyřešili mezi sebou. Musí bojovat za sebe, bojovat za svůj národ, řekl americký prezident Joe Biden. Pokrytectví… Před 20 lety bylo úkolem USA a jejich spojenců dát do pořádku krvežíznivý Tálibán. Před 20 lety bylo úkolem USA vnést do této vzdálené středoasijské země demokracii. Před 20 lety bylo úkolem USA vyvést ženy této země z temnoty burky. Skutečným důvodem a prokletím byla ale potrubí, ropná pole a geostrategické zájmy.

Všechny tehdejší vznešené proklamace nebyly jen prázdnou rétorikou. Byly záminkou pro zásah, který bude stát mnoho životů, mnoho slz a mnoho peněz. A tragédií je, že ti, kdo věřili prázdným slovům Američanů, zejména dívky a ženy, které věřily v budoucnost mimo trvalé vězení ve svých domovech, byli nyní ponecháni bezbranní na pospas nemilosrdnému nepříteli. Vyjednávací tým Tálibánu v katarském hlavním městě Dauhá možná jasně prohlásil, že na ženy nebudou uvalena žádná přísná omezení, ale to neznamená, že se z Tálibánu náhle stali liberálové, demokraté a feministky. Možná pozvali ženy do vlády, ale kdo jim věří? Pokrytectví…

Afghánské ženy doufaly

Jen si vzpomeňte, co napsal Eduardo Galeano ve své knize o vysoce postaveném náboženském vůdci Tálibánu, který v roce 1981 svědčil u Mezinárodního soudního dvora ve švédské metropoli Stockholmu proti Sovětům a vládě Afghánistánu: »Naše dívky byly zneuctěny komunisty! Učili je číst a psát.« Afghánské ženy, které doufaly, že by mohly mít – stejně jako ve světě miliony dalších – právo na vzdělání, práci a základní lidská práva, zůstaly samy v obavách o svou budoucnost, o svůj vlastní život.

Dvacet let Spojené státy americké financovaly válečníky a zkorumpované politiky a cvičily armády, místo aby daly afghánskému lidu šanci vybudovat mírovou budoucnost. Teď, když už je příliš pozdě, celé lidstvo sledovalo triumfální návrat hnutí Tálibán v šoku. Pokrytectví…

Krokodýlí slzy rychle vyschly

Krokodýlí slzy prolité pro afghánský lid rychle vyschly. Sousední asijské země a Evropa nyní žijí v obavách a přemýšlejí, jak zabránit novým tokům uprchlíků a migrantů do jejich vlastí. Jak zabránit Afgháncům, kteří prchají ze zpustošené země opuštěné Západem, aby v nadcházejících měsících a letech nezaklepali na jejich dveře a nehledali útočiště? Již nyní prohlašují, že jsou připraveni stavět mosty za vlády Tálibánu a charakterizují »otevření« hnutí Tálibán jako »pragmatismus«.

Geopolitické hry Američanů

Projevované pokrytectví a krokodýlí slzy prolévané v nedávných dnech ve světě nad chaosem v afghánské metropoli Kábulu nemohou zakrýt obrovskou odpovědnost těch, kdo jsou zodpovědní za to, co se v této asijské zemi děje po desetiletí. Nejde o to, zda Tálibán porazil Američany. Jde o to, že prohrálo lidstvo. A lidé, zejména ženy v Afghánistánu, budou kvůli geopolitickým hrám Američanů trpět a budou trpět ještě dlouho.

Eleni MAVROU, členka Politbyra AKEL

22. srpna 2021, deník Haravgi, Překlad (sedl)