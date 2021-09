Předvolební maratón na plný plyn

V Brně na »Čáře«, tedy v České ulici na pěší zóně už naplno vypukl předvolební maratón. Sběratelé volebních propagačních předmětů putují mezi stánky Přísahy, KSČM, ČSSD, Trikolory až po bohatě zásobený kontejner pravicového sdružení Spolu na rohu České a Joštovy ulice.

Právě tam zahajovali v pondělí odpoledne bombasticky spolu ostrou kampaň předseda ODS Petr Fiala, starosta města Bučovice za KDU-ČSL Jiří Horák a lékař, poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. V projevech nepřipustili, že by ve volbách nezvítězili, a požádali voliče o hlasy, protože tito kandidáti jsou přece nejlepší a jejich strany jsou rovněž nejlepší. Slíbili posluchačům snést modré z nebe. O tom, jak zázraky umějí udělat, taktně pomlčeli.

Při vyústění České ulice na centrální brněnské náměstí Svobody rozložil svůj skromný stánek za KSČM se stranickými propagačními předměty (na snímku) předseda městské organizace brněnských komunistů Martin Říha. Řekl nám: »Před hodinou jsme tady zahájili tzv. ostrou část předvolební kampaně. Zatím jsem rozpačitý, zájem kolemjdoucích o stánek není velký. Jakmile se otevřou další volební stanoviště, přes ulici vidím stánek ČSSD, lidé začnou přicházet pro informace i propagační předmět hojněji. Nebo se jen tak vyzpovídat ze svých problémů.«

Říha potvrdil, že na tomto místě zůstane stánek KSČM do konce září. Pak má jezdit po městských částech Brna a napříč jihomoravskými okresy radiovůz KSČM. Jeho posádka chce zvát občany k volbám. »Osobně si myslím, že kampaň dopadne dobře pro KSČM a tím hlavně pro voliče. Doufám, že si voliči uvědomují, že bez skutečně levicové strany, jakou je KSČM, by zmizel z politické scény ČR sociální stát. Na to vše se už těší politická pravice, včetně ODS, Pirátů, Starostů a nezávislých. Tedy, abychom zmizeli z politické mapy a oni si mohli rozebrat poslední zbytky sociálního státu. Věřte, že my, komunisté to nedopustíme! S námi máte pořád ještě alespoň nějaké sociální jistoty,« zdůraznil Říha.

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD