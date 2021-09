Co se v dnešní době nenosí…

Před několik dny na stanici Prima jsme mohli zhlédnout pořad o minulosti ve školní výchově. Právě to mě zaujalo. Dozvěděli jsme se, že »dřív se děti trestaly rákoskou a přes prsty«. Bylo to vyřčeno jakoby před katedrou s pozadím, kde byl portrét prezidenta Gustáva Husáka. Divák si logicky jeho obraz spojoval s tím, o čem mluvil reportér. Po několika dalších přiblížení ještě dávnější školské minulosti jsme se konečně mohli vrátit zase do druhé poloviny 20. století, tedy do doby tzv. normalizace, v níž prý učitelé už »jen« po dětech »házeli křídu, mokrý hadr« apod. Obojím, o čem jsem se zmínila, se ona doba stala pro diváky televize naprosto odstrašující. Hovořilo se totiž i o tom, že ruce žák musel mít vzadu a svobody projevu bylo málo. I když jak ruce, tak ona svoboda se vlastně týkaly ještě dávnější minulosti, než byl socialismus, divák to vše musel opět logicky spojit právě s dobou, kdy nad katedrou visel portrét prezidenta Husáka.

Prožila jsem tu dobu, chodila jsem v ní do školy. Žádné ruce vzadu, ani rákoska přes prsty či klečení v koutu učebny. O tom jsem slýchala od svých předků. Ještě po válce někteří učitelé si takto získávali respekt a zabezpečili klid ve svých hodinách. Po únoru se všechno začínalo měnit. Postupně. Nic nelze udělat přes noc. Ty rákosky pochopitelně také zmizely i ruce za zády. I když ruce vzadu měly svou logiku. Nutily děti sedět rovně a neničit si páteř.

A ona svoboda? Naše generace, která do školy začala chodit koncem padesátých a v šedesátých letech, jí měla víc než dost. Nejen výuka, ale i nábytek se změnil. Zmizely nepohodlné lavice. Učitelé s námi diskutovali, zbytečné biflování jsme neznali. Chtěli na nás znalost souvislostí, i když také odrecitovat básně významných básníků, což vlastně cvičilo paměť. Dodnes některé z nich znám a děkuji za to. Dnešní generace má hodně svobody, dokonce až příliš. Méně zná verše našich předních básníků, a dokonce často nechápe ani souvislosti. Biflování bylo zakázáno a vyzvednut byl údajně osobní přístup a vyvození závěrů každým jednotlivcem. Učitelem se však stal, aniž jsme to dokázali postřehnout, počítač. Ten nahradil vlastní myšlení. A to, co je v něm, se stalo svatým. Za tím »přestal jet vlak«, jak se dnes říká. Myslet pak něco jiného, než tvrdí »jůtubeři« nebo kdosi na Facebooku, je scestné a navíc žádat vlastní uvažování zavání omezováním osobní svobody.

Nechci ale rozebírat dnešní školský systém a donedávné získávání znalostí – ne informací, ale opravdu jsem myslela slovo »znalosti«. Nová doba chce nové přístupy, ale každá doba stavěla na zkušenostech z minulosti. A to se dnes nenosí.

Růžena DOMOVÁ