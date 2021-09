Ombudsman

Dnes se používá mnoho slov, která se dříve nepoužívala. Pro některá není odpovídající překlad, pro jiná je »moc dlouhý«… Třeba pro slovo z titulku se používá veřejný ochránce práv, což opravdu krátké není. V ČR v této pozici působila Anna Šabatová a mnozí začali používat označení ombudsmanka. Ale asi by mělo být ombudswoman, Manku měl přeci Rumcajs s Cipískem…

Většina z nás si vybaví právě toho »nejvyššího« z Brna, ale existuje spoustu jiných ochránců. Třeba školský – jeho jméno je čtenářům Haló novin dobře známo - PaedDr. Ladislav Hrzal možná tolik ne, ale Slávek Hrzal určitě. Nedávno na svém Facebooku napsal: »Na dotazy, jestli o tom vím, odpovídám ano. A jsem zvědavý, jaký ten seriálový školský ombudsman bude.« Samozřejmě k tomu byl přidán odkaz na nový seriál České televize Ochránce, který v neděli vstoupil na obrazovky.

Po prvním dílu se toho zatím moc hodnotit nedá – tedy »kromě maličkosti«, že to vypadá na velmi slušně odvedenou práci. Bylo třeba hodně zajímavé vidět, že to kdysi oblíbený matikář »Karfiol«, tedy Michal Karfík ze seriálu My všichni školou povinní v podání Miroslava Vladyky, od roku 1984 dotáhl až na ředitele, ale už evidentně ne tak sympatického…

Zaujala mě však jiná věc. »Školství je oblast, o které nevznikl seriál snad desítky let. Je to oblast, ve které se denně děje malé i velké bezpráví. Řekli jsme si, že o tom snad víme dost, máme dost velkou osobní i profesní zkušenost, abychom se zkusili zastat těch, kteří tahají za kratší konec a mají pocit, že o tom nikdo neví. Ví,« popsal vývoj vzniku projektu Michal Reitler, v jehož tvůrčí producentské skupině vznikl.

Dovolil bych si trochu oponovat – seriály, ve kterých je ve značné míře školství zastoupeno, tu nechybí desítky let, existují. Jen v jiných televizích… Ale je pravda, že na téma školství si dovolí mluvit téměř každý, protože téměř každý do školy chodil. Téměř každý má ve škole děti nebo vnoučata. Slovo téměř používám záměrně – sedmý díl s názvem Vrabčák bude o 13leté Anežce, co nikdy do školy nechodila…

A závěrem pro ty, kdo zatím vůbec netuší, o čem je řeč: Ochráncem, tedy celostátním školským ombudsmanem, se právě stal učitel českého jazyka a literatury Aleš Palán (Lukáš Vaculík), čerstvý výherce soutěže o nejoblíbenějšího pedagoga Zlatý Ámos. Co bude dál?

Zbyšek KUPSKÝ