Ztracená generace…?

Je příjemné vidět, jak děti zase chodí do škol. A že je reálná perspektiva (navzdory mírně stoupajícím počtům nakažených), že v lavicích, a nikoli při on-line výuce, stráví celý nadcházející školní rok. Kéž by se tak stalo. Třeba proto, aby se pořád nemluvilo o takzvané ztracené generaci dětí.

I když – je tomu opravdu tak? Jsou ztracenou generací? Kdepak. A kvůli covidu už vůbec ne! Sice zdánlivě přišly o rok školy, ale – jakkoli to z domova na dálku nebylo plnohodnotné učení – vzdělávaly se. A navíc, co je to jeden rok! Vždyť jich mají devět, kdežto generace, do níž se řadím i já, absolvovala osm tříd základní školy. A nijak to s námi nezamávalo, to rozhodně ne.

Co by navíc mohli říkat naši dědečkové a babičky, kteří se potýkali s takovou chudobou, že jejich vzdělání kolikrát nemohlo být úplné. A co pak generace, které zažily válku?! Ve srovnání s válečnými utrpeními je nějaký covid zcela malicherný (i proto jsem vždy nesnášel, když jsem v době lockdownu z obrazovky slýchával, že jsme ve válce).

Ztracenou generací by děti mohly být jen tehdy, pokud by měl pokračovat trend ztráty společenských kontaktů. To se uvádělo jako hlavní problém on-line výuky. Že se děti nepotkávají a nemohou zrát sociálně. On to je ale problém dlouhodobý. A necovidový. Sociální sítě a jiné internetové vymoženosti jsou sice velkým trendem dneška, ale zároveň jejich uživatele ničí ve smyslu omezování osobních kontaktů tváří v tvář. Mladí lidé žijí ve virtuálním světě a kolikrát už nedokážou mimo něj mluvit s druhými. Zkrátka se neumějí chovat ve společnosti. Problémem bývá i navázání běžných vztahů mezi mužem a ženou, tedy jiné než digitální. A to může být s ohledem na příští generace velká komplikace…

A s digitalizací souvisí i zoufalý nedostatek pohybu. Fyzická nepřipravenost dětí není následkem nějakých karantén či lockdownů. Je dlouhodobým trendem, kdy počítače vítězí nad aktivním sportem. Děti raději hrají FIFA-ligu na »compu« než na sídlištních hřišťátcích, která – všimněte si – absolutně osiřela. I proto jsme v nakladatelství Futura vydali sérii knih, podporující zdravý pohyb dětí a mládeže. Zapojit se však musejí nejen odpovědní trenéři (a stát, který by měl přispívat finančně), ale i pedagogové a především rodiče. Sport je tou nejlepší prevencí chorob. A učí i oněm potlačeným sociálním vztahům. Tyto dva zanedbávané faktory mohou samy o sobě utvořit ztracenou generaci. Covid, jakkoli jsem ho nikdy nepodceňoval, nikoli…

Petr KOJZAR