Přichází další vlna epidemie

Česká republika je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na úpatí další vlny epidemie. Opět přichází ze západu, kde počty nových případů nákazy koronaviru rostly už v minulých týdnech. V pondělí testy v ČR zachytily 391 nových případů, o 150 více než před týdnem. Situace ale podle ministra není dramatická.

V ČR v pondělí přibylo nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem od začátku června. »Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí,« uvedl Vojtěch. Podle něj se zatím nárůst počtu případů neprojevuje výrazně závažným klinickým průběhem onemocnění, byť i v nemocnicích pacientů přibylo. Hospitalizováno je 82 lidí, podle Vojtěcha byli přijatí čtyři lidé ve vážném stavu. Z nově nakažených jsou podle ministra více než tři čtvrtiny neočkovaných.

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi řekl, že vláda očekává, že počet nakažených COVID-19 dál poroste. Případná opatření proti šíření koronaviru však budou lokální. Zároveň uvedl, že hygienici čekají na výsledky testování ve školách, poté budou data vyhodnocena a podle toho se rozhodne o opatření. Nyní podle něj žádný návrh opatření není.

Nejvíc se nyní sleduje situace v Karlovarském kraji, kde je z epidemického hlediska nejméně příznivá situace. Za poslední týden tu připadá 33 odhalených případů covidu na 100 000 obyvatel. Následuje Praha s 29 případy a Jihočeský kraj s 22 případy. Naopak nejnižší incidenční číslo má Královéhradecký kraj. Na 100 000 obyvatel tam připadá osm nových případů za poslední týden.

Opatření přijímat jen lokálně

Situace se podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové vyvíjí tak, jak se dalo předpokládat vzhledem k nástupu dětí do škol a návratu lidí do práce po dovolených. Ani to, že je situace nejhorší na Karlovarsku není podle ní žádné překvapení. »V souvislosti s filmovým festivalem v Karlových Varech se ukázalo, že ne všichni jsou ochotni dodržovat ochranná opatření a je jasné, že pokud k očkování, které je samozřejmě nezbytné, nebudeme dodržovat ochranná opatření, tak se nám skutečně bude, i když naštěstí jen lokálně, ale přesto, navyšovat počet nakažených,« řekla Marková našemu listu.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Zároveň varovala, že může dojít k nárůstu počtu lidí, kteří budou potřebovat intenzivní nemocniční péči, a to je podle Markové samozřejmě třeba velmi pečlivě sledovat. »Opravdu si nemůžeme dovolit, aby se nám opět zahltily nemocnice. Odkládat zdravotní péči, jak tomu bylo loni anebo i letos na jaře, je už nemyslitelné, pokud nechceme velmi výrazně ohrozit zdraví a životy lidí,« dodala stínová ministryně.

Zdůraznila, že KSČM od začátku prosazovala, aby přijímaná opatření byla přiměřená a aby byla přijímána tam, kde je situace nejhorší. »V těch oblastech by mohlo dojít třeba i k jejich zpřísnění, ale především, aby to bylo lokálně,« dodala Marková.

Babiš považuje za důležité, aby se apelovalo na občany starší 65 let, aby se nechali očkovali. Relativně dost jich je podle něj totiž stále nenaočkovaných. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je bez ochrany očkováním nebo prodělaným onemocněním asi 435 000 seniorů.

Očkování je součástí práce praktických lékařů

Babiš v této souvislosti připomněl novou motivaci pro praktické lékaře, aby se snažili starší lidi k vakcinaci přemluvit. Za prvoočkované pacienty starší 65 let mají od září bonus 380 korun. »Naštěstí situace v nemocnicích je jiná než minulý rok, sice to stoupá, ale není tam takové nebezpečí, jaké jsme zažili v březnu nebo říjnu,« dodal Babiš.

»Samozřejmě motivace nějakým bonusem je lepší než restrikce, ale na druhou stranu se domnívám, že očkování je součástí práce praktických lékařů. Spousta praktiků očkuje a je otázkou, proč někteří to dělají a naplňují tak své poslání a jiní k tomu potřebují nějakou další finanční motivaci,« reagovala Marková. Je podle ní důležité velmi seriózními a srozumitelnými argumenty lidi, kteří se ještě očkovat nedali, přesvědčit, aby tak učinili. »Nevíme, co nás ještě čeká,« dodala stínová ministryně.

Laboratoře v pondělí provedly přes 84 000 testů. U preventivních a plošných testů, které tvoří naprostou většinu prováděných testů, podíl potvrzených případů vzrostl proti předchozímu pondělí z 0,14 na 0,2 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé s příznaky, podíl stoupl z 1,22 na 2,78 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,81 na 0,99 procenta.

Zdravotníci v pondělí aplikovali 15 819 dávek vakcíny, zhruba o 12 000 méně než o týden dřív. Celkem bylo za dobu očkování podáno 11,56 milionu dávek. Plně naočkovaných je v zemi 5,79 milionu lidí, to je přibližně 54 procent celkové populace České republiky.

