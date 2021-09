Hana Lipovská. FOTO - Wikimedia commons

Výbor doporučil odvolání Lipovské z Rady ČT

Sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti média, doporučil Sněmovně odvolat z Rady České televize její členku Hanu Lipovskou. Důvodem je její politické angažmá a údajná ztráta nezávislosti, kterou zákon pro členství v radě vyžaduje. O jejím odvolání musí rozhodnout plénum Sněmovny.

Lipovská v říjnových volbách kandiduje do Sněmovny za uskupení Volný blok v Pardubickém kraji.

Zákon o České televizi stanoví mimo jiné, že člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.

»Je tak naprosto zřejmé, že (Lipovská) svým celkovým jednáním porušuje zákaz platný pro člena Rady České televize podle zákona o České televizi,« řekla členka výboru Olga Sommerová (TOP 09), která s návrhem na zařazení tohoto bodu přišla.

Návrh v rozpravě podpořili i členové výboru za ANO Patrik Nacher, Martin Kolovratník a Aleš Juchelka. Petr Gazdík (STAN) řekl, že kdo nezvedne ruku pro odvolání Lipovské, poruší svůj poslanecký slib.

Lipovské se zastal Jaroslav Foldyna (SPD). Obvinil Sommerovou z podjatosti a zdůvodnil to tím, že ona i její rodina je přímo finančně závislá na ČT. »Nejste schopni se podívat na špičku vlastního nosu,« vzkázal členům výboru.

Sněmovna se tím možná zabývat nebude

Místopředseda výboru Tomáš Martínek (Piráti) po jednání výboru řekl ČTK, že pro usnesení hlasovalo všech osm přítomných poslanců. Bude podle něj ještě dopracováno odůvodnění, které zaznamená i další věci, které jsou v rozporu se zákonem. »Například vystupování během rady ve prospěch Institutu svobody a demokracie v rámci některých kauz a podobně,« uvedl.

O odvolání Lipovské musí rozhodnout plénum Sněmovny. Její řádná schůze, která je zatím poslední před volbami, začne příští úterý. Zda se ale bude odvoláním Lipovské zabývat, není podle členky volebního výboru Miloslavy Vostré (KSČM) jisté. »Jsem přesvědčena, že pokud Poslanecké sněmovna nezařadila do programu příští schůze volby do rad, tak zařadit odvolání radní bude stejně problematické. Výbor sice dal nějaké doporučení, ale nejsem přesvědčena o tom, že se tím Sněmovna bude zabývat a že to stihne nějakým stylem prohlasovat,« řekla Vostrá našemu listu.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Sama se hlasování ve výboru z časových důvodů nezúčastnila. Jednání bylo totiž hned v úvodu přerušeno kvůli skupině příznivců Volného bloku, kteří dorazili do místnosti, odmítli si však nasadit respirátory. Poslanci nakonec záležitost vyřešili tak, že se sešli o hodinu později v jiné místnosti. Odhlasovali si, že schůze bude bez přítomnosti veřejnosti.

Výbor měl jednat i o návrhu na odvolání lídra pražské kandidátky hnutí SPD Josefa Nerušila z Rady Českého rozhlasu. Nerušil ale na své členství v radě rezignoval.

(jad)