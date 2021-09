Ilustrační FOTO - Haló noviny

ANO drží pozici lídra

Volby do Sněmovny by v srpnu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, které by podpořilo 27 procent voličů. Druhá by byla koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 21 % hlasů a o půl procentního bodu méně by mělo uskupení Pirátů a STAN. Do dolní parlamentní komory by se s 9 % ještě dostalo SPD a se 6 % KSČM.

Podle průzkumu Medianu, kterého se od 1. srpna do 2. září zúčastnilo na 1050 respondentů starších 18 let, by k volbám přišlo 66 procent voličů, což by znamenalo vyšší volební účast než při posledních volbách v roce 2017. Určitě by k volbám nepřišlo 26,5 procenta lidí.

Těsně pod pětiprocentní hranicí vstupu do Sněmovny by skončila vládní ČSSD. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty, které v červencovém průzkumu Medianu skončilo před KSČM i ČSSD, se propadlo na sedmou pozici a křesla ve Sněmovně by zřejmě neobsadilo. Jeho podpora se podle srpnového modelu snížila o 2,5 bodu na 4 %. »To může souviset s malým voličským jádrem, a tedy i nestabilitou voličů. Pravděpodobně bude nyní velmi záležet na tom, jak se bude hnutí prezentovat v předvolebních debatách a jak zvládne závěr kampaně,« uvedli autoři průzkumu.

Naopak o dva body si proti začátku prázdnin polepšilo SPD. Podpora ANO v porovnání s červencovým průzkumem vzrostla o procentní bod, koalici Spolu o půl bodu klesla, a naopak Pirátům a STAN se o půl bodu zvýšila. »Jedním z výrazných problémů koalice Pirátů a STAN je stále nižší deklarovaná účast mladých lidí do 34 let,« vysvětlují autoři průzkumu. Preference ČSSD a KSČM se nezměnily.

Co by to znamenalo v počtech poslanců? ANO by jich mělo 66, Spolu 50, Piráti/STAN 49, SPD 21 a KSČM 14. Skutečných variant na funkční koalici tedy není moc…

Zajímavé jsou i údaje o volebním jádru a potenciálu. Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí vážně plánují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 31 % hlasů. Zisk přesvědčených voličů by ANO stačil na volební výsledek na úrovni 15,5 %. Koalice Spolu má v srpnu volební jádro 13 % a potenciál 27,5 %, což znamená mírný pokles potenciálu oproti červenci. U koalice Piráti/STAN zůstává potenciál i jádro voličů na podobné úrovni jako v červenci – 26 a 11 %. U SPD mírně narostlo jak voličské jádro na 5,5 %, tak potenciál na 15. U KSČM dosahuje voličské jádro 5 % a potenciál na 9 %. Přesvědčených voličů ČSSD je jen 2,5 % a potenciál je 9,5 %. Potenciál Přísahy se mírně propadl na 9,5 %, jádro je 2 %.

Obdobné výsledky voleb v srpnu před časem avizovaly i průzkumy agentur Kantar CZ a STEM. Podle srpnového modelu Kantar CZ pro Českou televizi by ANO v druhé polovině prázdnin zvítězilo ve volbách se ziskem 27,5 % a koalice Spolu a koalice Piráti/STAN by měly shodně 21 % hlasů. Z modelu rovněž vyplynulo, že do Sněmovny by se ještě dostalo SPD s 10 %, Přísaha se 6 % a KSČM s 5 %. ČSSD by skončila pod 5 %. Srpnový volební model STEM pro CNN Prima News připsal hnutí ANO zisk 31,1 % hlasů. Spolu by podle něj mělo 21,7 % a Piráti se STAN 18,7 %. Do Sněmovny by se podle STEM dostaly ještě SPD a KSČM.

(zmk)