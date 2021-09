Ilustrační FOTO - Haló noviny

Německá Levice vyzvala SPD a Zelené ke spolupráci

Jediná větší německá autentická levicová strana »Die Linke.« (Levice) v pondělí vyzvala německé sociální demokraty (SPD) a Zelené k vytvoření povolební levicově orientované vládní koalice. Konzervativní unie CDU/CSU v čele s kancléřkou Merkelovou i liberálové (FDP) naopak před touto variantou varují jako před nástupem socialismu.

Podle agentury DPA dominuje téma možných vládních koalic současné předvolební kampani. »V této zemi existuje většina, která už nebude chtít trpět nerovnost a chudobu,« uvádí se v představeném volebním programu strany Levice. Podle spolupředsedkyně této partnerské strany KSČM Janine Wisslerové by »(strany) SPD, Zelení a Levice měly velmi vážně zkoumat«, zda využít případné vládní většiny vzniklé na tomto půdorysu. Spolupředseda poslaneckého klubu Levice Dietmar Bartsch podle agentury Reuters uvedl, že strana je »připravena převzít vládní zodpovědnost«.

Místo NATO pakt s Ruskem

SPD ani Zelení možnost uzavření povolebního paktu s Levicí nepotvrdili, avšak ani nevyloučili. Kandidát sociálních demokratů na kancléře Olaf Scholz nicméně jako podmínku pro všechny členy svého případného kabinetu označil odpovědné hospodaření státu a přihlášení se k NATO coby pilíři německé obranné politiky. Levice přitom usiluje v zásadě o rozpuštění Severoatlantické aliance a její nahrazení »kolektivním bezpečnostním systémem za účasti Ruska«.

Čelní představitelé CDU/CSU s Angelou Merkelovou v čele proto v posledních dnech zdůrazňují varování před obratem doleva a vybízejí SPD, která si upevňuje vedení v předvolebních průzkumech, aby povolební koalici s Die Linke., která je falešně a nesmyslně označována za postkomunistickou stranu, předem odmítla.

Socialismus? Prima nápad

Bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder v pondělí vlastně sympaticky uvedl, že se Scholzem by se dostali do vedení země lidé, kteří »považují demokratický socialismus za prima nápad«. Ovšem vzápětí dodal, že nové zákazy a »dluhy jako Mount Everest« by pak uvrhly Německo »zpět do doby kamenné«. Tím potvrdil, že o demokratickém socialismu ve skutečnosti zase tak moc neví. Protože ten právě stojí na premise nevracet se k chybám minulosti!

Angela Merkelová dokonce při vystoupení před poslanci Spolkového sněmu vyzvala voliče, aby v parlamentních volbách koncem měsíce podpořili vládní konzervativní unii CDU/CSU a jejího kandidáta do kancléřského křesla Armina Lascheta. Jedině tak se podle ní dá zabránit vzniku levicové vládní koalice s Die Linke.

Neobvykle jednoznačné volební doporučení z úst dosluhující kancléřky vzbudilo v sále Bundestagu rozruch, napsala agentura DPA. Merkelová ale svá vyjádření hájila. »Nevím, kde jinde než tady by se o těchto otázkách mělo diskutovat… Říkám jen to, co je pravda,« uvedla v duchu toho, že pravicové strany dokonce voliče varují před »nástupem socialismu«.

Zoufalství pravice

Spolupředsedkyně SPD Saskia Eskenová regionálnímu listu Straubinger Tagblatt řekla, že jde jen o strašení voličů a výraz zoufalství pravice. Kandidát SPD na kancléře Olaf Scholz Merkelové poděkoval za spolupráci v končící vládě, podle něj by ale další vláda vedená CDU/CSU pro Německo znamenala ztrátu pracovních míst a blahobytu. Pokud by příští vládu vedli sociální demokraté, zaměří se její program na boj proti dětské chudobě, finančně dostupné bydlení a stabilní důchody, slíbil podle ČTK Scholz.

Podle zveřejněných výsledků nového průzkumu institutu Forsa pro televizní stanice RTL a n-tv klesla podpora CDU/CSU vůbec nejníže: hlas by jí nyní dalo jen 19 % voličů. SPD by volilo 25 % lidí, Zelené 17 %, FDP 13 % a Die Linke. šest procent oslovených.

(rj)