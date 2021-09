Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Premiérem jmenován Achund

Úřadujícím afghánským premiérem byl jmenován Muhammad Hasan Achund, který patřil ke spolupracovníkům již nežijícího zakladatele radikálního islamistického hnutí Tálibán mully Muhammada Umara.

Oznámil to Tálibán, který minulý měsíc ovládl Afghánistán. Agentura AP napsala, že do přechodné vlády se dostaly osobnosti, které v uplynulých letech stály v čele boje proti koalici vedené Spojenými státy a vládě v Kábulu. V kabinetu zřejmě nezasedne nikdo, kdo by nebyl členem Tálibánu.

Zástupcem Achunda bude Abdul Ghaní Barádar, který vedl jednání s USA a podepsal smlouvu o definitivním stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Ministerstvo vnitra povede Sirádžuddín Hakkání, syn zakladatele sítě Hakkání, kterou USA považují za teroristickou. Ministrem obrany se stane Muhammad Jakúb, syn mully Muhammada Umara.

(čtk)