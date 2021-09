Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko hodlá napřesrok zprovoznit severní námořní cestu pro kontejnerovou dopravu

Rusko chce v příštím roce zahájit námořní kontejnerovou dopravu severní cestou přes Arktidu. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku to řekl prezident Vladimir Putin. Rusko investuje do infrastruktury, aby připravilo severní námořní cestu, která povede kolem Vladivostoku přes Beringův průliv dál až do Petrohradu v evropské části Ruska. Putin také řekl, že námořní trasa bude přístupná i dalším zemím.

K pravidelné kontejnerové dopravě chce Moskva využít globálního oteplování, které zpřístupní i velmi chladné vody severních moří. Z projektu má v plánu udělat hlavní námořní trasu.

Putin také pozval zahraniční investory, včetně japonských, aby se podíleli na rozvoji oblasti kolem sporných Kurilských ostrovů. Právě Japonsko si na jižní část Kuril činí nárok, zatímco Rusko tyto ostrovy považuje za své území.

Putin řekl, že jeho země v oblasti podpoří byznys daňovými úlevami. Budou na deset let a vztahovat se budou na daně ze zisku, majetku, vlastnictví půdy a dopravu. »Toto je přesně ten druh nezbytných a bezpříkladných výhod a pobídek, které vytvoříme na Kurilských ostrovech..., kde firmy zcela vyjmeme z povinnosti platit klíčové daně,« citovala prezidenta agentura Reuters.

Spor o Kurily obě země vedou od konce druhé světové války, kdy ostrovy obsadili sovětští vojáci. Spor Moskvě a Tokiu dodnes brání v uzavření mírové smlouvy. Putin ale ve Vladivostoku řekl, že obě země si přejí dobré vztahy a je absurdní, že ještě nemají mírovou smlouvu.

Rusko loni schválilo soubor legislativních reforem, které mimo jiné považují za neústavní postoupit území zahraniční mocnosti. Putin řekl, že Moskva musí brát v úvahu svou vlastní bezpečnost a že chce garance od Japonska, tedy spojence USA, ohledně případného rozmístění amerických vojenských a raketových systémů v blízkosti ruského území.

»Tyto otázky byly předloženy japonské straně. Odpovědi na ně jsme stále nedostali, proto si myslím, že ten míč je tak nějak na partnerově straně,« řekl Putin.

Šéf Kremlu také navrhl vytvořit na Dálném východě terminály k produkci vodíku a čpavku. I k těmto projektům přizval zahraniční investory. O ostrovu Sachalin řekl, že by měl v roce 2026 dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality. Tou se rozumí dosažení rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jejich pohlcováním z atmosféry.

Ekonomické fórum ve Vladivostoku, jež proběhlo na sklonku minulého týdne, se oficiálně nazývá Východní ekonomické fórum. Akce byla ustavena prezidentským dekretem z roku 2015 a jejím smyslem je podporovat hospodářský rozvoj ruského Dálného východu a posilovat mezinárodní spolupráci v Asii a Tichomoří.

(ici)