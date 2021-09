Server Politico. Plán pro královnu Alžbětu II.

Po úmrtí britské královny Alžběty II. bude jako první informován předseda vlády, začne platit zákaz používání sociálních sítí pro vládní činitele a hrozí, že se zcela zaplní Londýn. Vyplývá to z dokumentů popisujících, co se stane, až panovnice zemře, jejichž obsah v pátek zveřejnil server Politico. Navzdory skutečnosti, že se královna ve svých 95 letech těší dobrému zdraví, má britská vláda podrobně vypracovaný plán pro případ jejího úmrtí.

Na veřejnost již v minulosti unikly některé útržky z přísně utajované operace. Například, že jako první se o královnině smrti dozví předseda vlády, kterému zaměstnanec královské rodiny sdělí, že most »London Bridge je dole«. Nebo že informaci o úmrtí královny jako první dostane - a následně vydá ve formě bleskové zprávy - britská tisková agentura Press Association. Podle uniklých dokumentů se do organizace královnina pohřbu zapojí celá vláda a očekává se, že by se Londýn mohl vůbec poprvé v historii zcela »zaplnit« truchlícími Brity. Pro politiky a vládní zaměstnance bude platit zákaz používání sociálních sítí. Jejich příspěvky bude muset schválit šéf vládní komunikace. Premiérova kancelář v jednom z dokumentů uvedla, že se obává veřejného hněvu, pokud se jí nepodaří spustit státní vlajku na půl žerdi do deseti minut od královnina úmrtí.

Britská královna Alžběta II. FOTO - Wikimedia commons

Webová stránka zčerná

V den královnina úmrtí budou nejprve informováni významní političtí představitelé. Královská rodina poté vydá oficiální oznámení. Britský parlament a také zákonodárné sbory ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku odloží svá jednání. Oficiální webová stránka královské rodiny zčerná a bude na ní pouze informace o úmrtí panovnice. Vládní stránky budou také upozorňovat na její smrt a nebudou zveřejňovat novinky, které nejsou naléhavé. Královská rodina oznámí plány na pohřeb, který by se měl konat deset dní po Alžbětině úmrtí. Jako první podá oficiální vyjádření premiér. Toho bude večer čekat i audience s následníkem trůnu. Princ Charles bude prohlášen za nového krále první den po královnině úmrtí ve Svatojakubském paláci. Premiér a členové kabinetu se s ním setkají odpoledne.

Nový král Charles

Druhý den po královnině úmrtí se její rakev vrátí do Buckinghamského paláce. Pokud zemře na jedné ze svých usedlostí, rakev bude dopravena na nádraží St. Pancras, kde ji budou čekat členové vlády. Nový král se třetí den od úmrtí panovnice vydá na turné po Spojeném království a v několika následujících dnech navštíví Skotsko, Severní Irsko a Wales.

Pátý den po královnině úmrtí půjde procesí s její rakví z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství, kde bude vystavena tři dny. Veřejnosti bude katedrála přístupná 23 hodin denně. Vláda se zatím připraví na oficiální pohřeb, který se má konat deset dní po královnině úmrtí. Pohřeb se bude konat dopoledne ve Westminsterském opatství. Desátý den bude rovněž vyhlášen státní smutek a v poledne budou vyhlášeny dvě minuty ticha. Další smuteční ceremonie se bude konat v kapli svatého Jiří na hradě Windsor a královna bude pohřbena v boční kapli krále Jiřího VI.

(ava, čtk)