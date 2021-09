Nevolte zrádce!

Komunistická strana Čech a Moravy i já osobně jsme ke kauze Vrbětice již řekli mnohé a podstatné. Ale protože v rámci předvolební kampaně jsem na to stále dotazován a nechci se opakovat, tak jen chci upozornit na to, jak moc se liší názory politiků, vládnoucích i pravicových, a proamerických médií od těch skutečně odborných, nezpolitizovaných. Nedávno jsem si na toto téma přečetl výborný komentář od PhDr. Ivo Šebestíka, vzdělaného politického komentátora mnoha novinářských profesí, od roku 2004 žijícího v Bruselu, který také působil u Evropského parlamentu v týmu profesora Kellera.

Šebestík vychází ze správné a zřídka zmiňované premisy, že státy NEMAJÍ přátele a připomíná kauzu nedávno provaleného a diskutovaného sledování telefonních hovorů evropských politiků americkými tajnými službami, včetně těch nejvlivnějších, třeba i Angely Merkelové. Ostuda je to dodnes.

Velmi trefně třeba komentuje i Koudelkův metál od CIA: »Jak to asi Koudelka dělal v praxi? Jako ředitel kontrarozvědky sledoval aktivity CIA, a zároveň si vysloužil její vyznamenání? Nebo je ČR jediným státem světa, na jehož území působí jen a výhradně špioni z Východu?«

Zvlášť aktuální a správný argument, že? Odpovědí na citované otázky totiž může být pouze to, že CIA má u nás vše povoleno. Jakákoli jiná odpověď by šla proti logice věci samé.

»Sotva si lze představit vážnější důvod pro jeho okamžité odvolání z funkce už v den, kdy vyznamenání od cizí ústřední zpravodajské služby přijal. A co horšího mohla udělat česká vláda, když jej ponechala ve funkci i po skončení jeho časového mandátu i s tím americkým metálem,« vykládá dr. Šebestík na stůl další brilantní argument.

Celý tento argumentační soubor působí jako lupa, do reálné podoby zvětšující naprosto odpornou proradnost velké české politické scény. »Šéf tajné služby vyznamenaný jinou tajnou službou, to zní skutečně jako špatný vtip. Asi ten nejhorší v dějinách českého státu,« trumfuje dr. Šebestík a připomíná jiný smutný polistopadový fakt, kdy tehdejší Československo umožnilo cizím zpravodajským službám vybrat si z českých archivů, co potřebovaly. »Byla to vstřícnost tříletého dítěte, nebo naivní důvěřivost idiota?« táže se směle dr. Šebestík. Ani jedno, ani druhé, pane doktore. Bylo to jako vlastizrada.

Závěr? Dr. Šebestík vnímá jako smysluplný dotaz, zda by se Michal Koudelka neměl z čela BIS přesunout náhodou do soudní síně. »Jedním z předmětů šetření by měla být rovněž tzv. vrbětická kauza... Soud by jistě měl zajímat její vztah s americkým vyznamenáním... Nemluvíme o suverénní české tajné službě, jež by měla chránit české zájmy i ve vztahu k suverénní tajné službě americké, ale o vztahu mezi filiálkou a centrálou..., mezi stánkem na tržišti a kamenným obchodem na hlavní třídě,« dodává.

Ptáte se, proč to píšu právě teď? Protože chci připomenout »nevolte zrádce«! Jednou vám to vaše děti a vnuci budou nemilosrdně vyčítat.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM