Minské dohody – není jiné cesty

Situace v občanské válce na Ukrajině je složitá. Její jediné řešení jsou Minské dohody I. a II. (MD), které teď od podepsání prvních dohod 5. září 2014 kvůli současné nelegitimní vládě na Ukrajině nejsou už sedm let naplňovány. Poté, co zavraždili vedoucího představitele Doněcké lidové republiky Zacharčenka, objevilo se najednou plno kritiky na Minské dohody. A řada neodůvodněných útoků vedených z DNR a LLR na vedení Kremlu. Takže pátá kolona jede na plné obrátky. Pořádají se konference o tom, proč nefungují MD, místo aby se pořádaly konference o tom, proč nejsou naplňovány. A ještě k tomu je vina na straně Kremlu a Putina.

Dokonce mi přišel z Doněcka přeložený článek tohoto znění: »Tato dvě výročí Minských dohod by se měla stát krvavě červeným lístkem v kalendáři smutných dat Donbasu, kterých je díky Minsku a jeho stvořiteli v Kremlu příliš mnoho.« A na závěr kratičkého článku, jehož překlad koluje i po českých e-mailech, autoři pokračují: »Kromě toho, Minské dohody musí vstoupit do análů historie a učebnic jako nejcyničtější, podlé, odporné a zrádcovské činy nejen vůči spojencům, ale i bratrům Slovanům, potvrzené pouhým škrtem pera zbabělého ‚vládce‘. Jsou to nejodpornější, nejnechutnější a nejprodejnější dohody, jaké svět dlouho neviděl.«

Tak tohle je typická ukázka snahy shodit MD ze stolu a znedůvěryhodnit jejich účinek. Dokonce je to rozšířené mezi obyčejnými lidmi na Donbase. Naprosto občany Donbasu, a především obou republik, chápu. Válka je vleklá a neustále přináší oběti včetně civilních, a ukrajinská strana sabotuje a odmítá Minské dohody naplnit, ale bohužel jiné řešení není. Je třeba si také uvědomit, že podepsání Minských dohod v horkých dnech největšího zabíjení přišlo jako smilování boží, a to ve chvíli, kdy neoliberální Američané a Západ chtěli rozpoutat válku za každou cenu, kdy tekla krev obrovským proudem na Donbase a ukrajinští neofašisté během pár měsíců způsobili smrt desítky tisíc občanů. Donbasu byly Minské dohody jako boží dar z nebes.

Důvod, že ukrajinská armáda odstřeluje linii obou republik a že tím pádem nefungují MD, je klam, který má způsobit likvidaci MD. Ukrajina střílí právě z těchto důvodů, aby shodila MD a celý konflikt byl v režimu věčného konfliktu, jako je třeba palestinsko-izraelská otázka. Dále neznám důvod, proč by DNR a LLR měly právě Minské dohody opustit, jestliže není další a lepší alternativa! A pokud ano, ať je občanům předloží. A rozhodne se třeba referendem! Jestli ale bude podléhat tezím a úpěnlivému snažení, že MD jsou k ničemu a neplní svůj účel, poteče krev, hodně krve a do Ruské federace bude zase voláno o pomoc a cestě k příměří.

Obě republiky obdivuji pro statečnost i neústupnost a také že jednají v duchu povinnosti vítězit. Věřím, že lest a falešné hry o likvidaci MD prokouknou, protože není jiné cesty k potlačení fašismu na Ukrajině!

Roman BLAŠKO