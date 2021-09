Ilustrační FOTO - Pixabay

Zahraniční obchod Číny nad očekáváním

Čínskému zahraničnímu obchodu se v srpnu dařilo mnohem více, než se očekávalo. Vývoz meziročně vzrostl o 25,6 procenta a dovoz dokonce o 33,1 %. Podle agentury Reuters to vyplývá z údajů čínského celního úřadu. Země těžila ze silné globální poptávky.

Celkem čínský obchod přidal 28,8 %. Celkový obchodní přebytek druhé největší světové ekonomiky v srpnu činil 58,3 miliardy dolarů (1,2 bilionu korun). Analytici přitom očekávali, že růst obchodu vinou šíření nakažlivější varianty koronaviru delta v Číně spíše zpomalí.

Čínský obchod s Evropskou unií stoupl o 22,8 %. Export do EU vzrostl o 29,4 %, dovoz přidal jen 12,4 %. Z Německa, které je největší evropskou ekonomikou, se ale do Číny dovezlo jen o 5,6 % více zboží, zatímco z Číny do Německa ho přibylo 29,2 %.

Srpnová čísla ukazují, že na oživení obchodu se výrazně negativně nepodepsal růst přepravních nákladů, vyšší ceny surovin ani zdržení v přístavech, které poškozuje globální přepravní řetězce. Čínským úřadům se daří dostat pod kontrolu i šíření koronavirové varianty delta - terminál důležitého přístavu Ning-po, uzavřený kvůli viru, znovu otevřely už po dvou týdnech.

Dovoz ze Spojených států, které s Čínou dál vede obchodní válku, se zvýšil o 33,3 %. Vývoz z Číny do USA stoupl jen o 15,5 %. Celkově přidal vzájemný obchod mezi oběma zeměmi 18,9 %.

Analytici očekávají, že čínská ekonomika si letos polepší o osm procent. Zásluhu by na to měla mít i nižší srovnávací základna. Loni čínská ekonomika kvůli pandemii vzrostla pouze o 2,3 %.

(ici)