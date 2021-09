Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Komunistické strany k vývoji v Afghánistánu

KS Británie:

Afghánistán potvrzuje volbu socialismus nebo barbarství. Komunistická strana činí hlavně Británii, USA a další západní mocnosti odpovědnými za poslední tragédii v Afghánistánu, když si islamistické síly Tálibánu zajišťují ovládnutí země.

»Tyto události odhalují takzvané humanitární argumenty pro imperialistickou intervenci jako parodii a ospravedlňují postoj protiválečného hnutí v Británii i v mezinárodním měřítku,« řekl Steve Johnson politickému výboru strany. Prohlásil, že západní imperialismus a NATO jsou už dlouho problémem, nikoli součástí řešení. »Nejen posledních dvacet let,« vysvětloval Johnson, »ale od konce 70. a 80. let, kdy západní mocnosti a jejich reakční spojenci v Saúdské Arábii a Pákistánu financovali, vyzbrojovali a cvičili džihádistické povstalce s cílem svrhnout progresivní Lidově demokratickou stranu afghánského režimu a její sovětské podporovatele«. V důsledku americké, britské a francouzské vojenské intervence se země jako Afghánistán, Irák, Libye a Sýrie dostaly do katastrofálního chaosu a masakru, zatímco sektářský náboženský fundamentalismus mohutně sílil.

Politický výbor KS vyzval britskou vládu, aby poskytla velkorysé útočiště lidem, kteří prchají před útlakem v Afghánistánu, a vyzval pracovní a pokroková hnutí, aby byla solidární se ženami a dalšími, kteří odvážně brání demokratická a lidská práva navzdory Tálibánu. »Tato práva nikdy nebyla skutečným zájmem západních vlád, jejichž skutečným zájmem jsou nerostné suroviny, obchodní cesty a vojenské základny,« trval na svém Johnson. »Jak potvrzuje klimatická nouze a nespravedlivá distribuce vakcín proti covidu, kapitalismus znamená neustálý konflikt, válku, nemoci a zhoršování životního prostředí,« uvedl a uzavřel: »Věštecká slova Rosy Luxemburgové, že volbou lidstva je ‚socialismus nebo barbarství‘, jsou relevantnější než kdy jindy.«

19. srpna 2021

KS Indie (Marxistická) – CPI(M) a KS Indie:

USA utrpěly v Afghánistánu ponižující porážku. Dvacet let po svržení tehdejšího režimu Tálibánu je Tálibán opět u moci. Pád vlády vedené Ašrafem Ghaním a národní armády ukazuje prázdnotu povahy státu, který zřídil Washington a jeho spojenci v NATO.

Afghánská politika indické vlády slepě následovala Američany, což vedlo k její izolaci v oblasti, a proto jí nyní zbývá jen málo možností. Předchozí vláda Tálibánu v 90. letech se vyznačovala extrémním fundamentalistickým přístupem, který byl katastrofálním pro ženy, dívky a potlačované etnické menšiny. Je nezbytné, aby nové uspořádání ovládané Tálibánem věnovalo náležitou pozornost právům žen a uznalo práva etnických menšin. Přání mezinárodního společenství, že by se Afghánistán neměl stát útočištěm teroristických skupin, jako je Islámský stát a al-Kajdá, vyjádřila společně Rada bezpečnosti Organizace spojených národů na svém mimořádném zasedání o Afghánistánu 16. srpna. Indie musí úzce spolupracovat s hlavními oblastními mocnostmi, aby viděla, že afghánský lid je schopen žít v mírovém a stabilním prostředí. Indická vláda by měla okamžitě usilovat o bezpečnou evakuaci všech indických občanů, kteří uvízli v Afghánistánu.

18. srpna 2021

KS Bangladéše (CPB):

Obnova vlády Tálibánu v Afghánistánu je vážným ohrožením bezpečnosti jižní Asie. KS Bangladéše vyjádřila hluboké znepokojení nad »dramatickou« a nebezpečnou událostí, kdy se Tálibán zmocnil moci v zemi. V hlavním prohlášení o nejnovějším vývoji v Afghánistánu, vydaném 17. srpna 2021, předseda CPB Mujahidul Islam Selim a generální tajemník Mohammad Shah Alam uvedli, že moc byla předána Tálibánu v předvečer stažení amerických jednotek po 20 letech jejich agresivní války v Afghánistánu. Po dlouhém temném období americké okupace v této »naplánované hře« imperialismu nyní afghánský lid čelí temnotě středověkého barbarství násilného fanatického militantního režimu Tálibánu. Zatímco stažení vojáků USA z Afghánistánu si jeho obyvatelé i svět dlouho přejí, režim Tálibánu alternativu v žádném případě nepředstavuje. Afghánistán byl nyní vyhozen z kotle do hořící pece. Za obnovením Tálibánu je hluboké spiknutí. Souvisí i s miliardovými zisky z obchodu s drogami a z nelegálního obchodu se zbraněmi. Předáci CPB v prohlášení označili znovuoživení režimu Tálibánu v Afghánistánu za vážnou hrozbu pro bezpečnost jižní Asie. Představitelé CPB vyzvali k ostražitosti vůči využívání moci Tálibánu v Afghánistánu k vytváření napětí v jižní Asii a k »vývozu« vlivu Tálibánu do různých zemí včetně Bangladéše.

17. srpna 2021

KS Pákistánu:Pomalu vychází najevo příběh okupace Afghánistánu Tálibánem a první části další velké hry imperialistů USA. Afghánci a celý svět se každý den probouzejí do nové reality.

Je víc otázek než odpovědí. Jak je možné, že Tálibán mohl obsadit celý Afghánistán za 11 dní, zatímco bojoval 20 let proti jednotkám USA a NATO bez skutečných zisků? Jedna věc je jasná, dohoda z Dauhá byla o výstavbě dějiště událostí a USA předaly Tálibánu moc hrát roli v oblasti za zájmy USA. Bude zástupcem amerického imperialismu a konfliktní zóny a velké bitevní pole se nyní rozšíří do sousedního Pákistánu, Íránu a středoasijských zemí a Afghánistán a Tálibán budou použity k ochraně zájmů USA v regionu a vytvoří obrannou linii proti Číně a Rusku. Vzestup Tálibánu zažehne novou vlnu fundamentalistické ideologie a pokrokové, demokratické síly oblasti se opět stanou terčem útoků. Občanská práva Afghánců, lidská práva, práva žen a dětí budou opět pod kladivem, nazývaným islámské zákony tálibů.

KS Pákistánu tyto události velmi pozorně sleduje a už jsme apelovali na pokrokové síly a strany v Pákistánu, aby se sjednotily, aby mohla být vytvořena pevná a bojovná síla. KS Pákistánu také apeluje na všechny bratrské komunisty a dělnické strany na světě, aby naléhaly na své vlády, aby neuznávaly režim Tálibánu, dokud se v Afghánistánu neuskuteční svobodné volby a nebude zvolena demokratická vláda, která zajistí základní lidská a občanská práva pro všechny Afghánce, zejména práva žen a dětí.

19. srpna 2021

KS Španělska (PCE):

Solidarita s Afghánistánem. Dvacet let války a vojenské okupace v Afghánistánu skončilo pro USA strategickou katastrofou a bolestivým stažením, které ilustruje ignoraci životů tisíců lidí ze strany americké vlády. Vidina sloupů kouře stoupajících z amerického velvyslanectví kvůli spěšnému pálení dokumentů, letů helikoptér na kábulské letiště k evakuaci jeho úředníků a křiku dětí, ztracených mezi ranvejemi ve zmatku chaotické evakuace, končila tragickými scénami, kdy americké vojenské síly střílely na dav, který se v posledních letadlech snažil uprchnout před Tálibánem.

Ty mrtvoly na cestě na letiště představují poslední epizodu ostudy a hanebnosti, kterou USA zanechávají ve slabé a těžce zraněné zemi. Afghánská města padla v rychlém sledu do rukou Tálibánu, přičemž se odehrála poslední kapitola ostudného útěku loutkové vlády, jež po sobě zanechala moderní zbraně, vrtulníky a munici a opustila své vlastní úředníky. Přestože Joe Biden ohlásil spořádané stažení, které mělo skončit 31. srpna, americký prezident v těchto zběsilých dnech nejistoty a strachu tvrdě popřel, že by jeho vlastní úředníci na velvyslanectví v Kábulu ničili jejich archivy. Na této cestě za sebou Pentagon nechává statisíce mrtvých a miliony uprchlíků, kteří světu ukazují barbarství amerického imperialismu. Miliardy dolarů posloužily k nasycení korupce, zločinnosti, drog, rot žoldáků, amerických vojenských sil, prostředníků, válečných lordů a obchodníků se smrtí. Všechny ty roky vojenské okupace byly ovládány do očí bijící korupcí, pohrdáním životem, posedlou ambicí udržet si nadvládu nad Blízkým východem a světovou hegemonií. Takové úsilí vyústilo v novou porážku, kterou Spojené státy nemohou skrýt.

Ačkoli se představitelé ministerstva zahraničí nyní snaží sdělit lži o řízené evakuaci mezinárodním médiím, aby se vyhnuli ostudě a diskreditaci před světem, fakta ukazují pravdu a nikdo by neměl zapomínat na masakry, ke kterým došlo během 20 let války a americké okupace, na bombardování civilního obyvatelstva, na vraždy prováděné drony řízenými z Nebrasky, na cynismus a lži nahromaděné v kancelářích Bílého domu, Pentagonu a ministerstva zahraničí USA.

Příslušníci Tálibánu, kteří jsou teď foceni v prezidentském paláci v Kábulu, jsou synové zlověstného mudžahedína, co se scházel s Ronaldem Reaganem, jsou potomky žoldáků, jimž USA poskytly prostředky a moderní zbraně, aby zničili nejlepší republiku, jakou kdy Afghánistán měl; tu, která vládla v době přátelství se SSSR a která pracovala na rozvoji země hájící práva žen. Tito tálibové jsou dědicové vrahů, které Washington označil za »bojovníky za svobodu« a v nichž propagoval džihádismus, který povraždil zemi a pohřbil ji v zaostalosti, fanatismu a nenávisti mulláhů.

USA a jejich spojenci v NATO jsou zodpovědní za tento rubáš smrti. Španělské vlády, které ochotně či poddajně severoamerickému vydírání poslaly vojáky, aby spolupracovali s nechvalně proslulým imperialistickým podnikem, jsou také komplici bolesti a spáchané smrti. Od George W. Bushe, který začal okupaci Afghánistánu lží, po Joe Bidena si všichni poslední prezidenti USA zaslouží předstoupit před Mezinárodní soudní dvůr, aby byli odpovědní za spáchané zločiny. Nyní, když americká okupace a válka končí a země směřuje k džihádistickému fašismu, nemohou pracující světa ignorovat utrpení Afghánistánu. KS Španělska odsuzuje vojenské zásahy, které slouží pouze k posílení reakcionářských nacionalistických pozic, jak se ověřuje v Afghánistánu s návratem Tálibánu, a domnívá se, že jakákoli zahraniční politika se musí řídit dodržováním lidských práv a svrchovaností všech států. Imperialismus musí být vymazán z dějin.

V tuto tragickou hodinu Komunistická strana Španělska vyjadřuje svou solidaritu s afghánským lidem, který trpěl desetiletími útlaku a války, a žádá vládu Pedra Sancheze, aby otevřela brány uprchlíkům v nebezpečí. KS Španělska chce rozšířit svou solidaritu na afghánské ženy, rolníky a dělníky v zemi, na všechny, kteří bojovali proti válečné mašinérii USA a jejich spojenců a kteří také bojovali proti děsivé vládě mudžahedínů a později zlověstnému tmářství Tálibánu.

16. srpna 2021

Portugalská KS (PCP):

Události v Afghánistánu včetně vstupu Tálibánu do Kábulu, bez ohledu na jeho budoucí vývoj, představují jasnou a ponižující porážku pro USA, NATO a všechny, kdo se podíleli a domlouvali na jejich válečné a okupační strategii včetně po sobě jdoucích portugalských vlád. Válku a okupaci PCP bezodkladně odsoudila.

Stojí za připomenutí, že více než 40 let vměšování a agrese ze strany USA a jejich spojenců v Afghánistánu, z nichž 20 let bylo invazí a okupací, má na svědomí statisíce mrtvých, zkázu, miliony vysídlených lidí a uprchlíků, kvůli vytvoření režimu bez legitimity a podkopaného korupcí, přeměnu Afghánistánu v největší centrum produkce opia na světě – aspekty, které jsou neoddělitelné od rychlého výsledku posledních dní. Vzhledem k falešným a cynickým obavám o dodržování práv bychom si měli připomenout, že to byly USA a jejich spojenci, kdo propagoval a podporoval nejzaostalejší síly a jejich násilné akce proti Demokratické republice Afghánistán, založené lidovou revolucí z 28. dubna 1978, a afghánskými pokrokovými silami.

Měli bychom připomenout úlohu USA a jejich spojenců při vytváření a podpoře skupin, které jsou známé svými teroristickými akcemi včetně Afghánistánu, a cynické vyvolávání tzv. války proti terorismu, aby ospravedlnily a uskutečnily svou strategii nadvlády. Vzhledem k novým rizikům a nebezpečím, jimž Afghánistán čelí, právům jeho obyvatel i oblasti Střední Asie, upozorňuje PCP na skutečnost, že je na afghánském lidu – jako na každém člověku – aby vyřešil své problémy bez vnějšího vměšování a zvolil si vlastní cestu rozvoje, čímž pomůže zabránit tomu, aby byl Afghánistán využíván k podpoře nestability v oblasti. Poslední vývoj v Afghánistánu posiluje požadavek na ukončení vměšování a agrese ze strany USA s podporou a spoluúčastí jejich spojenců, jmenovitě NATO, proti Sýrii, Iráku nebo Jemenu, ale také jejich politiky konfrontace v mezinárodních vztazích+; včetně ukončení nezákonné a trestní politiky hospodářských sankcí a blokád vůči zemím a národům.

Nedávný vývoj v Afghánistánu také posiluje požadavek, aby portugalská zahraniční politika přestala být podřízena politice USA, NATO a EU, která podněcuje válku, a aby se řídila dodržováním ústavy Portugalské republiky, Charty OSN a mezinárodního práva.

17. srpna 2021

