V Maroku zvítězil nejbohatší muž v zemi

V Maroku po sečtení 96 % hlasů odevzdaných ve středečních parlamentních volbách zvítězili liberální centristé z Národního sdružení nezávislých (RNI), které vede milionář blízký králi a ministr zemědělství Abdal Azíz Achanúš.

Získali 97 parlamentních křesel z 395. Naopak umírnění islamisté ze Strany spravedlnosti a rozvoje (PJD), kteří zemi vedli posledních deset let, mají jen 12 křesel namísto dosavadních 125! PJD tak skončila až na osmém místě co do mandátů a zatím není jasné, zda bude součástí vládní koalice, nebo přejde do opozice.

Levicoví monarchisté druzí

Na druhém místě s 82 mandáty skončili levicově orientovaní příznivci monarchie ze Strany autentičnosti a modernosti (PAM). Třetí je v minulosti mimořádně vlivná nacionalistická Strana nezávislosti (Istiklál) se 78 křesly.

RNI oproti volbám v roce 2016 svůj počet mandátů více než zdvojnásobila - z 37 na 97. Byla koaličním partnerem PJD ve dvou minulých vládách a obsadila klíčová ministerstva například financí, cestovního ruchu a obchodu.

Volební účast byla 50,35 % z 18 milionů právoplatných voličů, přičemž nejvíc lidí přišlo volit na jihu země - až 66 % - a nejméně v Casablance - 41 %. Ve volbách v roce 2016 přišla podle ČTK k urnám menšina - jen 43 % voličů.

Časopis Forbes označuje Achanúše za nejbohatšího Maročana. Nejpravděpodobnějším koaličním partnerem jeho strany se nyní podle agentur jeví PAM a Istiklál. Stranu PAM v roce 2008 založil blízký králův spolupracovník Fuád Alí Himma.

V závislosti na výsledcích voleb jmenuje král Muhammad VI. člena vítězné strany premiérem. Jeho vláda pak získá pětiletý mandát.

Obscénní rozdávání peněz

Ve středu večer islamisté upozorňovali na vážné nesrovnalosti při hlasování, včetně »obscénního rozdávání peněz« v blízkosti volebních místností. Někteří kandidáti se podle nich dokonce nenašli na volebních lístcích… Podle ministra vnitra Abdal Váfího Laftíta, který předběžné výsledky ohlásil, se ale jednalo jen o drobná nedorozumění a ojedinělé případy.

Volilo se také 31 000 členů místních rad. Letos poprvé od roku 1960 se budou poslanecká křesla rozdělovat podle nového klíče - vypočítají se z počtu zaregistrovaných voličů, nikoli těch, kteří volili.

Maroko je konstituční monarchie, v níž král má značné pravomoci. Jmenuje premiéra i klíčové ministry a určuje ekonomickou politiku 37milionové země. Politické strany rozhodují o školství, zdravotnictví, sociálních otázkách a zaměstnanosti.

(rom)