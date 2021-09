Proti nám a za naše

Tak jsme se konečně i při pandemii dozvěděli jednu velmi pozitivní zprávu. Tedy mohlo být líp, ale i tak jsme stále na krásné bronzové příčce v podpoře USA propagandy ze zemí bývalého východního bloku! No nekupte to…

Asi je teď namístě, abych to nadšení raději objasnil. Jedná se o to, že v minulém týdnu byla zveřejněna situace neziskových organizací v našich končinách. A hurá, volejme třikrát sláva a tři dny se radujme, situace se nezhoršila! Dokonce si držíme již zmíněnou bronzovou pozici. Země, které se pomyslné soutěže účastní, jsou nám vesměs blízké. »Hodnotitelé srovnávají země V4, Pobaltí, Balkán, Rusko a několik postsovětských republik. Index zohledňuje právní prostředí, finanční zajištění neziskových organizací, jejich organizační základnu, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a obraz v očích veřejnosti,« píše se v onom hodnocení, to jen tak, abychom byli v obraze.

Každopádně nyní Česká republika patří s trojicí pobaltských států, Polskem, Slovinskem a Slovenskem do skupiny zemí s nejlepším hodnocením a stabilní udržitelností neziskového sektoru a před námi je pouze Estonsko a Litva.

Jo a mimochodem, tento žebříček sestavuje Americká agentura pro mezinárodní rozvoj – USAID. Ale to jste již asi podle toho, které země jsou v popředí, nejspíš pochopili. Prostě jde prakticky o žebříček nenávistného chování k Rusku a maření obchodních příležitostí konkurentům USA. Vlastně se divím, že jsme si nepolepšili…

Každopádně ale pozor, se slzou v oku jsme si také mohli vyslechnout, že situace se bohužel nelepší. Asi by pár korun navíc ještě velkému bratrovi prospělo. I když už opravdu nevím na co. Petříček s Vystrčilem snad už za aplausu neziskovek dokázali rozvrátit vše, co šlo. A nejen že my jsme jim na to z daní přispěli, ale ještě jsme tak přišli o miliardy z možné ekonomické spolupráce.

Když to tak vezmu, tak vlastně docela chápu, že východní blok prohrál. To se prostě Amíkům musí uznat. Dokážou nás přesvědčit, abychom si sami zaplatili agendu proti nám samým a ještě jim za to tleskali. Pak se nemáme co divit tomu, jak na tom jsme.

Tomáš CINKA