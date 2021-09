Ilustrační FOTO - Pixabay

Kojenecké ústavy skončí

Od roku 2025 nebudou moci být umisťovány do ústavní péče děti do tří let věku. Kojenecké ústavy tak v podstatě zaniknou. Počítá s tím novela o sociálně-právní ochraně dětí, kterou schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

Ohledně umisťování dětí do tří let věku do ústavní péče novela zavádí výjimku pro děti s těžkým zdravotním postižením a pro děti umísťované v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se počet dětí v těchto ústavech postupně snižuje. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že změna by se aktuálně týkala 228 dětí. »Pobyt v ústavu znamená pro děti celoživotní negativní následky, neschopnost navázat citové vztahy,« řekla.

Jiného názoru je stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová, která jen těžko skrývala rozladěnost nad tím, že návrh prošel také horní parlamentní komorou. Novelu označila za hazard s dětma. »Jsem velmi zklamaná, že i senátoři odhlasovali tohle zvěrstvo, které se schválilo jenom proto, že jsme v předvolebním čase a nikdo neposlouchal odborníky a lidi z praxe. Nikdo se nezabýval tím, že tyto děti nebudeme mít kam dávat, a to znamená, že budou končit buď ve zdravotnickém zařízení, anebo budou posílány například do zařízení pro lidi se zdravotním postižením, kde ale budou i starší lidé třeba nad 60 let, to znamená, že budou v absolutně nevyhovujících podmínkách, nebude tam pro ně specializovaná péče, specializovaní odborníci a nebude tam pro ně připraveno to, co teď mají v kojeneckých ústavech,« řekla Aulická Jírovcová našemu listu.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

I přes výjimky, které v novele jsou, jde podle ní o něco nepředstavitelného, co se událo jenom v rámci populismu a lhaní veřejnosti. »Je mi líto, že tady vítězí snaha dostat sem systém ze zahraničí, který poškozuje tyto děti. Otevírá finanční toky pro určité neziskové společnosti, to znamená, že tady nejde o děti ale o peníze,« dodala stínová ministryně.

Snahou KSČM podle Aulické Jírovcové je, pokud bude mít v Poslanecké sněmovně dostatečnou sílu, »co nejdříve tohle zvěrstvo revokovat«. Představa komunistů o fungování systému péče o děti je totiž zcela jiná. »Naším cílem je zachování kojeneckých ústavů i pro děti do tří let, protože jejich potřebnost je nenahraditelná. Pokud si budeme dále lhát do kapsy, tak dopadneme velice špatně,« uvedla poslankyně.

Polepší si hlavně přechodní pěstouni

Výše odměn pěstounů bude záviset vedle minimální mzdy na počtu dětí, o něž pečují, a na jejich zdravotním stavu. V případě postižených dětí budou odměny vyšší. Základní odměna při péči o jedno zdravé dítě bude ve výši minimální mzdy. U pěstounů poskytujících péči na přechodnou dobu bude činit základní odměna 1,8násobek minimální mzdy.

Pokud o dítě pečují jeho příbuzní v takzvané nezprostředkované péči, místo pěstounské odměny budou podle schválené novely dostávat novou nezdaněnou dávku nazvanou příspěvek při pěstounské péči. Dávka se bude odvíjet od životního minima jednotlivce a její výše bude závislá také na tom, zda má příbuzný k dítěti vyživovací povinnost nebo zda je dítě tělesně postižené.

Například dlouhodobí pěstouni, kteří se starají o dvě děti bez zdravotního postižení, by při nynější minimální mzdě dostávali 22 800 korun hrubého měsíčně místo nynějších 18 000 korun hrubého, přechodní pěstouni pak 31 920 korun hrubého místo 20 000 korun hrubého. Nová dávka pro příbuzné by v případě dvou dětí činila 17 756 korun, v případě prarodičů 13 896 korun. Příspěvek na dítě pro klokánky a podobné azylové domy vzroste podle předlohy z 22 800 na 36 000 korun měsíčně.

Novela také předpokládá, že mladí dospělí, kteří odcházejí z dětských domovů, ústavních zařízení nebo z pěstounské péče, budou nově dostávat příspěvek při studiu 15 000 korun měsíčně. Stát by jim pak měl pomoci při hledání bydlení a zaměstnání.

