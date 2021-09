Zleva Jaroslav Kojzar, Vojtěch Filip, Ču Won-čchol, Čang Ťien-min a Jaroslav Roman.

»Tematické devítky« o všem, co mainstream zamlčuje

Slavnostní vernisáží byla zahájena první »pocovidová« výstava v galerii a. s. Futura v ulici Politických vězňů 9 v Praze, nazvaná Tematické devítky Haló novin. Konala se za účasti Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny, poslankyně Evropského parlamentu Kateřiny Konečné a velvyslanců Čínské lidové republiky, KLDR a Arménie v ČR.

Námětem výstavy jsou reportáže našeho redakčního kolegy, fotografa a novináře Romana Blaška, který za poslední roky »v dresu« Haló novin procestoval řádku zemí, v nichž se něco závažného dělo (či stále děje), a své dojmy i naléhavá svědectví vtělil do svých článků a fotografií otištěných na straně devět našeho listu, v rubrice Téma – odtud název Tematické devítky.

Přiblížení mnoha aktuálních politických událostí včetně výbušných demonstrací, násilných střetů i projevů neofašismu, ale též přírodních krás, památek, velkorysých veřejných projektů i životního stylu běžných lidí v Čínské lidové republice, Arménii, Rusku, na Ukrajině, ve Francii či Nizozemsku, jež Blaško reportážně slovem i obrazem zachytil, je podle Vojtěcha Filipa důležité. Čtenáři a čtenářky tak získávají díky českému levicovému deníku a Blaškově aktivitě zprostředkovaný obraz mnohých dějů, jež média hlavního proudu zamlčují, upozaďují nebo je pohaní či jinak zmanipulují.

Velvyslanec Čínské lidové republiky v ČR Čang Ťien-min věří, že poté, co se celosvětově uvolní přísná omezení související s pandemií koronaviru, bude možné opět cestovat, tedy »otevřít brány« Číny i pro další české přátele, aby si i oni mohli vytvořit na svých cestách po »říši středu« bohaté fotografické album – s obdobnými fotografiemi, jaké má ve svém archivu právě Blaško.

Hovoří Kateřina Konečná.

Arménského velvyslance v ČR Ashota Hovakimiana potěšilo, že český levicový reportér přicestoval do jeho vlasti v těžké době, v době války, a zachytil tamní atmosféru i mnohé složité, ba tragické osudy jeho krajanů a tyto přiblížil českému čtenáři. Mezi státy, jež Blaško jako novinář navštívil, dosud nefiguruje Korejská lidově demokratická republika. Velvyslanec KLDR v ČR Ču Won-čchol vyjádřil však přesvědčení, že se podaří i tento »nedostatek« v Blaškově cestovním diáři napravit.

Osobitý autorův styl

Na osobitý Blaškův styl, osobní nasazení i zájem o osudy konkrétních lidí, s nimiž se na svých zahraničních cestách Blaško setkal, poukázal šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar, kterého těší, že reportážemi z mnohých exponovaných zemí se může pochlubit právě tento list.

Europoslankyně Konečná zná Romana Blaška i z jeho další stránky – jako politika, někdejšího kandidáta do Evropského parlamentu, kdy měla příležitost s ním vést volební kampaň na jednotné kandidátce levice. Na vernisáži zvolila i osobnější rovinu, když uvedla, že se Blaško ukázal jako »parťák do nepohody«, jenž si umí i z problémů udělat legraci a přitom se dokáže v pravou chvíli rozhodnout. Ocenila Blaškovu komunikativnost, kdy s každým voličem v kampani (ano, i voličkou, poznamenala s úsměvem europoslankyně), dokázal navázat přátelský vztah. »A je to vidět i z jeho fotografií, jemu se totiž svěří úplně každý. Svým kouzlem osobnosti to dokáže.«

Další plány

Roman Blaško plánuje pro příští období další projekty, další cesty za poznáním. Chtěl by čtenáře a čtenářky našeho listu seznamovat i nadále s místy, kde se něco děje, kde lidé bojují o své lepší příští, o důstojný život, usilují o mír a spravedlnost, vystupují veřejně proti fašismu a útlaku. Poděkoval současně europoslankyni Konečné, že díky jejím intervencím se již podařilo pomoci konkrétním lidem na současné Ukrajině, kteří by byli bez vyjádření solidarity a apelu české političky současnou ukrajinskou mocí perzekvováni a vězněni a jejich osud by byl nejistý.

Hosty vernisáže byli také první místopředseda Ústředního výboru KSČM Petr Šimůnek, místopředseda ÚV Milan Krajča, vedoucí Mezinárodního oddělení ÚV KSČM Jaroslav Roman ad.

Výstavní panely s »tematickými devítkami« Romana Blaška se nacházejí ve druhém patře budovy PV 9. Výstavu možno navštívit do října.

(mh)