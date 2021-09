Je čas pro změnu

Situace v Afghánistánu může vnést do předvolebního klání nový prvek. Světu hrozí klimatické změny, jimž údajně věří všichni napříč politickým spektrem. V této kritické situaci je nutné investovat do nových technologií, zdrojů energie i obecného výzkumu. Svět si nemůže dovolit vyhazovat šílené sumy peněz za zbrojení a odstrašování. Obojí totiž může způsobit konec našeho světa, a to dřív, než si cosi umane Golfský proud.

Pro malé Česko to znamená odmítnout účast ve vojenských misích, které nikdy k ničemu nevedly, a odmítnout zvyšování výdajů na zbrojení.

Naše elity si netroufnou špitnout, jenže kdo to těm mocným má říct, než ti zdánlivě bezmocní? Tak nějak to přece tvrdil Havel, než mu sláva přeformátovala mozek do slouhovství. Třeba by něco zastal sebevědomý a svéprávný Vystrčil…

Musíme odmítnout odstrašování, které není víc než produkt chorých mozků. Situace v Afghánistánu je důkazem, že snahy ovládat svět nikam nevedou. Naši překabátění generálové teď mluví o tom, že jsme si (tedy Západ) měli vést jinak. Je to mírná výtka, že to Američané podcenili. Jenže oni tam přece neměli co dělat.

Afghánistán neměl s 11. zářím nic společného, to jen Bush potřeboval cíl pro bomby. Bin Ládin byl dlouho jejich, když šlo o rozvrácení vlády, která měla dobré vztahy se Sovětským svazem. Když ho nepotřebovali, stal se odstřelitelným.

»Nechoď, Vašku, s pány na led…« napsal v epigramu Karel Havlíček Borovský. Husajn, Kaddáfí, Noriega i bin Ládin byli svého času jejich. A pak už ne, a tak jsou pod drnem nebo v moři.

Snaha USA »zmáknout« Afghánistán má charakter válečného zločinu. Sám Zbigniew Brzezinski veřejně prohlásil, že USA chtěly, aby Rusové měli svůj Vietnam a že se to podařilo. To je prohlášení válečného zločince.

Na stejné úrovni je veřejné prohlášení Albrightové, že několik set tisíc předčasně zemřelých iráckých dětí (v důsledku sankcí, které se týkaly i léků a lékařské literatury) byla přijatelná cena za odstranění Saddáma Husajna.

Dovede si někdo představit, co by se stalo, kdyby britský politik prohlásil, že tisíce předčasně zemřelých židovských dětí byly přijatelnou cenou za udržení britského vlivu v Palestině?

Těmto zločincům nejde o lidi, dokonce ani o jejich vlastní, natož pak o slouhy. Mají moc a cítí se bezpeční, protože pro jejich zločiny neexistuje soud. Sankce, které po světě rozhazují, mají často devastující dopad na obyvatelstvo postižených zemí. Je to vlastně trest za kolektivní vinu, že si tamní lid ještě nezorganizoval barevnou revoluci a nenastolil proamerickou vládu. Co jim je do Kuby nebo Běloruska?

Vlézt někam, to dovede každej…

Kolaborant je člověk, který s někým spolupracuje. Možná z přesvědčení, možná kvůli grošíkům, možná kvůli kariéře. V Afghánistánu prý vznikla vrstva lidí, kteří chtěli žít západním způsobem. Tamní kolaboranti se dali do služeb mocných, jimž jde o teritorium, vládu nad světem i o nadřazenost bílé rasy. Těch, kteří bezostyšně hlásají, že jim a jen jim dal Bůh právo, aby konali. Němci měli Gott mit uns na vojenských opascích, kdežto Bidenové končí projevy zvoláním, aby Bůh žehnal Americe.

Za protektorátu spolupracovali někteří Češi s okupanty a mnozí pak přišli po válce o krk. Jenže i oni to mohli dělat, protože chtěli žít po německém způsobu.

Novinář českého původu Andre Vltchek kdysi napsal, že Britové mají v krvi koloniální geny. Lidské nebo surovinové zdroje jsou až na dalších místech. Sotva Američané odtáhli z Afghánistánu (a s nimi velmi ochotně ostatní státy, které se podílely na tomto zločinu), už se Britové pokusili dát dohromady koalici, která by v Afghánistánu pokračovala.

Nikdo jim neřekl: »Vlézt někam, to dovede každej, ale dostat se vodtamtud, to je pravý vojenský umění. Když už člověk někam vleze, tak musí vědět vo všem, co se kolem něho děje, aby se najednou nevoctnul před nějakou šlamastykou, kterej se říká katastrofa.« Tak pravil Švejk.

Markéta Pekarová Adamová otevřela Pandořinu skříňku tím, že připustila, že tak nějak ochráníme kolaboranty z Afghánistánu. Jenže my přece nechceme přijímat cizí kolaboranty. Zradili jednou, zradí i nás. Současný svět si na věrnost nepotrpí. Kolikrát změnili korouhev a přísahu naši skvělí generálové Pavel a Šedivý?

Ono je to jako u blbejch: Klima se nám hroutí a svět, místo aby se sjednotil před hrozbou katastrofy, hraje předválečné hry na rozeštvávání a odstrašování.

Proč k tomu mlčí bývalí expředsedové Akademie věd ČR Pačes a Drahoš a současná předsedkyně Zažímalová, proč mlčí akademické špičky? Kam se poděli filozofové, sociologové a politologové? Posedl je snad šiklismus a raději se mýlí s americkým prezidentem, než aby měli vlastní názor?

Jiří JÍROVEC