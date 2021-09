Cestu dopravními prostředky prožívají muži a ženy odlišně

Obtěžující poznámky, bezdůvodné vstupování do intimní zóny, osahávání, lascivní pohledy či pokusy o líbání. Sexuální obtěžování ve veřejné dopravě zažila každá třetí žena v České republice. Podobnou zkušenost má každý desátý muž. Vyplývá to z výzkumu, který byl představen na tiskové konferenci konané 25. srpna na Úřadu vlády.

Jak ukázal tento nejnovější výzkum Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády o výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě, cestující by v takových situacích nejvíce uvítali nouzová tlačítka na přivolání obsluhy. Bezpečněji by se cítili i s větším zapojením policie zejména ve večerních a nočních hodinách. Výsledky unikátního výzkumu se využijí při zavádění opatření na zvýšení bezpečnosti ve veřejné dopravě. Výzkum provedla agentura Focus, šetření proběhlo od 20. dubna do 14. května 2021 na 1009 respondentech/tkách.

V dopravě pět hodin týdně

Na cestě do práce či za nákupy nebo doprovázením dětí do škol a školek stráví Češky a Češi v průměru pět hodin týdně. Cestu ve stejném čase a ve stejném dopravním prostředku ale muži a ženy prožívají odlišně, alespoň co se týká pocitu bezpečí. »Poprvé máme k dispozici data, která popisují zkušenosti české veřejnosti se sexuálním obtěžováním ve veřejné dopravě. Zaměřili jsme se na oblast, kterou se dosavadní výzkumy sexuálního obtěžování v ČR zatím nezabývaly. Ukázalo se, že před projevy sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě se necítí bezpečně každá čtvrtá žena,« řekla Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Pociťování obav o svou bezpečnost odráží také odlišné zkušenosti. »Zatímco každá třetí žena se při cestování ve veřejné dopravě v Česku stala obětí sexuálního obtěžování (35 %), stejnou zkušenost má každý desátý muž (10 %),« představil hlavní výstupy výzkumu Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

Zvláště alarmujícím zjištěním je množství cestujících, kteří se setkali s jednáním, které by se dalo označit za sexuální obtěžování či sexuální násilí. »S nevítanými pokusy o hlazení, líbání či fyzické sblížení se setkalo 20 % cestujících, s veřejným sebeukájením v dopravě 19 % cestujících, osm procent cestujících bylo donuceno k ukojení rukou nebo jinou částí těla a šest procent cestujících bylo donuceno násilím k sexu či se setkalo s pokusem o sexuální styk nátlakem,« doplnil Šafařík. Podle výzkumu se s většinou z uvedených typů sexuálního obtěžování či násilí ve veřejné dopravě výrazně častěji setkaly ženy.

Cestující nevědí, jak reagovat

Většina dotázaných se domnívá, že by se stát tímto tématem měl zabývat. Až čtvrtina z nich uvedla, že už někdy byli svědky sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě. Přitom ale třetina z lidí, kteří byli svědky takového chování, nezareagovala a oběti pomoc neposkytla. Ukazuje se, že neznalost toho, jak se postavit k problému se sexuálním obtěžováním v konkrétní situaci, člověka paralyzuje a v reálné situaci vede k pasivitě.

Výzkum také zjišťoval, co by podle cestujících mohlo situaci zlepšit. »Nejvíce dotázaných by ocenilo nouzová tlačítka na přivolání obsluhy (66 %), větší zapojení policie do kontroly veřejného pořádku a bezpečnosti cestujících zejména ve večerních a nočních hodinách (54 %) a školení řidičů a řidiček/průvodčích zaměřené na jejich schopnosti reagovat na případy sexuálního obtěžování (48 %),« uvedla vládní zmocněnkyně. Zároveň dodala, že by podle české veřejnosti mohla pomoci také mobilní aplikace k hlášení sexuálního obtěžování, zavedení dopravní policie, možnost vystoupit mimo zastávky v nočních hodinách nebo například samostatná kupé či speciální sekce pro ženy či muže.

Na odlišné dopravní chování mužů a žen a různou míru pocitu bezpečí u žen a mužů při cestování veřejnou dopravou poukazují i nedávné výzkumy, které iniciovalo ministerstvo dopravy a realizovalo Centrum dopravního výzkumu. »Zvyšování pocitu bezpečí se pro nás také stává prioritou. Již teď jsme implementovali data z průzkumu dopravního chování žen a mužů z roku 2020 do všech svých strategických dokumentů. Nadále budeme podporovat příslušná opatření v Dopravní politice ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050 a v projektech podpořených na základě výzev z Operačního programu Doprava 2021+,« řekl Zdeněk Jelínek, ředitel Odboru civilního letectví ministerstva dopravy.

V nové strategii

Zvýšení bezpečí ve veřejném prostoru patří také mezi cíle nové Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. S tím souvisí potřeba většího povědomí veřejnosti o problematice a zvýšení dostupnosti pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci Norských fondů byla také vypsána výzva pro nestátní neziskové organizace zaměřená na zvýšení dostupnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. V příštím roce by mělo vzniknout pět nových center komplexní pomoci pro oběti těchto forem násilí. Součástí prevence je také projekt Odboru rovnosti žen a mužů, v jehož rámci realizuje semináře pro studující i vyučující na základních a středních školách k prevenci sexuálního násilí.

Vždy aktuální přehled v oblasti prevence a výskytu těchto forem násilí přináší zpráva o naplňování Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Nejnovější zpráva za rok 2020 byla vládou schválena 23. srpna. Její součástí byla i aktualizace akčního plánu, která přináší nová opatření reagující na aktuální problémy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Nově přibyla oblast prevence násilí na seniorech, prevence kybernásilí a zvýšení ochrany a zajištění bezpečí ohrožených osob.

Ze závěrečné zprávy

VÝSKYT SEXUÁLNÍHO OBTĚŽOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Ženy se setkávají se sexuálním obtěžováním ve veřejné dopravě nejčastěji v době po poledni do pozdních večerních hodin, muži vůbec nejčastěji v pozdních večerních hodinách po 19. h (54 % mužů, kteří byli svědkem či objektem) až pak do brzkých ranních hodin (27 %). Délka cesty, při které došlo k nějaké události se sexuálním obtěžováním ve veřejné dopravě, nehraje příliš velkou roli v rozdílech mezi muži a ženami. Nějaká událost se stala nejčastěji při cestě, která trvala 6-30 minut, jak u žen, tak u mužů, tedy stejně jako v rámci celého souboru.

Až tři čtvrtiny dotázaných, kteří se stali svědky či sami byli objektem sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě, označili za původce tohoto násilí muže (77 %), čtvrtina pak označila skupinu mužů (24 %). Pouze 10 % označilo za původce ženu, jednotky procent dotázaných uvedly více žen nebo smíšenou skupinu mužů a žen (shodně 4 %).

Z 255 respondentek a respondentů (tvoří 25 % vzorku), kteří uvedli, že byli svědky alespoň jedné situace sexuálního obtěžování v dopravě, 18 % zareagovalo nebo zasáhlo ve všech případech, jichž byli svědky, a 42 % zasáhlo alespoň v některých případech. Kumulativně tedy alespoň někdy reagovalo či zasáhlo 60 % dotázaných; 27 % uvedlo, že nezareagovalo v žádné z daných situací, 14 % se odmítlo vyjádřit. Muži a ženy se v tomto příliš neliší.

Nejčastějším důvodem, proč se svědci sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě uchýlí k pasivnímu jednání, je vyhodnocení situace jako nedostatečně vážné k tomu, aby byl jejich zásah do události nutný, nebo pocit, že oběť pomoc nepotřebuje – tuto možnost uvádí 40 % těch respondentů a respondentek, kteří byli svědky obtěžování v dopravě, ale nevyjádřili se v předchozí otázce, že v takovém případě zasáhli. Druhým nejčastějším důvodem pasivity je strach – až 38 % pasivních svědků uvádí, že se báli zasáhnout.

Nejčastější reakcí obětí sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě je strategie změny místa, přesednutí si jinam, odchod do jiné části dopravního prostředku či vystoupení z vozu – tuto strategii využila více než polovina (56 %) respondentek a respondentů, kteří uvedli, že někdy v minulosti byli alespoň jednou obětí sexuálního obtěžování v dopravě. S odstupem následují strategie verbální reakce (35 %) a ignorace útočníka (30 %). Další strategie byly použity méně než čtvrtinou odpovídajících osob (prostřednictvím řeči těla, dovolávání se pomoci u spolucestujících či řidiče). Téměř každý desátý, jež se stal obětí opakovaného sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě, uvádí, že v dané situaci nereagoval nijak (9 %). Pouze minimum takto zasažených cestujících daný incident nahlásilo na policii (4 % obětí). Jedná se celkově o devět osob (pět žen, čtyři muži, věkově: čtyři osoby 45+, pět osob 25-44 let).

