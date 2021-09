Zaručený důchod a důstojné stáří

Dlouhodobě poukazujeme na to, jak žalostný je český důchodový systém, který schytal od střídajících se vlád v uplynulých volebních obdobích tolik podpásovek a dočkal se jen planých slibů. Tento nepřehledný (ne)systém, který je také v první řadě nedůstojný k nám všem, se musí velmi rychle změnit. Nebude to jednoduché. Postupnými kroky však již nyní můžeme na důchodové reformě pracovat.

Začněme u minimálního důchodu. Ten by se měl podle našich propočtů pohybovat minimálně na dvanácti tisících korunách. Ne všichni současní senioři totiž můžou za své nízké důchody. Někteří celý život tvrdě dřeli, měli však nízké platy a nikdo to neřešil. Nechat je v bídě a nepodat jim pomocnou ruku by bylo sprosté.

Když však chcete rozdávat, musíte mít z čeho. I na to jsme pamatovali. Pro státní rozpočet tento náš návrh v číslech znamená cca minus 8,6 miliardy korun ročně.

Věřte mi, že tato částka se dá velmi rychle najít, například v kolonce ministerstva obrany. Komunistická strana Čech a Moravy také navrhuje založení tzv. Institutu zaručeného důchodu, který by se měl současnou nepřehlednou a tristní situací co nejrychleji zabývat.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny