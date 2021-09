Žijí si opravdu nad poměry?

Četl jsem, že jedna třetina důchodců je zadlužená. To znamená, že nevystačí s důchodem, anebo »žije nad poměry«. I to se pochopitelně stává. Důchodců znám hodně, jsem ostatně také důchodce, a přiznávám, že řada z nich musí velmi zvažovat, když si chce opatřit nový vysavač či třeba dopřát něco lepšího »na zub«. Jestliže však se rozbije lednička nebo přestane například fungovat čerpadlo rodinného domku, pak vznikne problém. To druhé se sice netýká městského obyvatelstva, ale senioři ve městech jsou zase postiženi zdražováním nájemného či třeba zvýšenou platbou za prodlouženou topnou sezonu.

Náklady na život ovšem obecně vzrostly v souvislosti s koronavirem. Téměř všechno »po uvolnění« šlo »cenově nahoru« a skoro tisícikorunové přidání k důchodu, jak se ukázalo, bylo nižší než průměrný vzestup cen jen u potravinářského a spotřebního zboží. Návrh na přidání nad stanovenou zákonnou hranici jsem pokládal za nikoli populistický, ale spravedlivý vůči nám starším, z nichž většina si dokonce ani nemůže přivydělávat či opravovat to nejzákladnější, a tak ušetřit. Jsou i nemoci, které čím je člověk starší, tím více limitují pracovní možnosti a dovednosti. Nedivme se, že třetina důchodcovských rodin se dostala do dluhové pasti.

Proto když jsem četl názor jistého ekonoma, jehož jméno jsem zapomněl, a jež pak opakovali pravicoví propagandisté, přiznávám, že mě znechutil. Vzestup cen o tři a půl procenta, nebo dokonce o pět procent, jak jsem se dozvěděl z ČT v úterý - tak to alespoň uvádějí statistici, aniž zohledňují, zda více bylo zdraženo zbytné zboží anebo to denní potřeby - je tvrdý zásah do života nejen té třetiny důchodců, kteří jsou zadluženi. Tvrdit, že letošní lednové přidání k důchodu vyvolalo zmíněné zvýšení cen, protože právě důchodci více nakupovali, a tedy »rozpohybovali« ono zvyšování, je absolutní nesmysl. Zvýšení jim jen vykompenzovalo loňský cenový vzestup. Myslíte, že ty tři stovky, tedy to nad zákonné zvýšení důchodů, mohlo letos tak zahýbat cenami? To letošní ani zčásti kompenzováno nebylo. Zkuste si spočítat, kolik důchodcům z nich měsíčně zbylo navíc. Pak zjistíte, jak se zase pravice pokouší manipulovat se skutečností, byť skryta za »profesionálnost renomovaných ekonomů«. A, dodávám, nebudete se divit ani tomu vysokému zadlužení seniorů.

Žijí si opravdu nad poměry?

Četl jsem, že jedna třetina důchodců je zadlužená. To znamená, že nevystačí s důchodem, anebo »žije nad poměry«. I to se pochopitelně stává. Důchodců znám hodně, jsem ostatně také důchodce, a přiznávám, že řada z nich musí velmi zvažovat, když si chce opatřit nový vysavač či třeba dopřát něco lepšího »na zub«. Jestliže však se rozbije lednička nebo přestane například fungovat čerpadlo rodinného domku, pak vznikne problém. To druhé se sice netýká městského obyvatelstva, ale senioři ve městech jsou zase postiženi zdražováním nájemného či třeba zvýšenou platbou za prodlouženou topnou sezonu.

Náklady na život ovšem obecně vzrostly v souvislosti s koronavirem. Téměř všechno »po uvolnění« šlo »cenově nahoru« a skoro tisícikorunové přidání k důchodu, jak se ukázalo, bylo nižší než průměrný vzestup cen jen u potravinářského a spotřebního zboží. Návrh na přidání nad stanovenou zákonnou hranici jsem pokládal za nikoli populistický, ale spravedlivý vůči nám starším, z nichž většina si dokonce ani nemůže přivydělávat či opravovat to nejzákladnější, a tak ušetřit. Jsou i nemoci, které čím je člověk starší, tím více limitují pracovní možnosti a dovednosti. Nedivme se, že třetina důchodcovských rodin se dostala do dluhové pasti.

Proto když jsem četl názor jistého ekonoma, jehož jméno jsem zapomněl, a jež pak opakovali pravicoví propagandisté, přiznávám, že mě znechutil. Vzestup cen o tři a půl procenta, nebo dokonce o pět procent, jak jsem se dozvěděl z ČT v úterý - tak to alespoň uvádějí statistici, aniž zohledňují, zda více bylo zdraženo zbytné zboží anebo to denní potřeby - je tvrdý zásah do života nejen té třetiny důchodců, kteří jsou zadluženi. Tvrdit, že letošní lednové přidání k důchodu vyvolalo zmíněné zvýšení cen, protože právě důchodci více nakupovali, a tedy »rozpohybovali« ono zvyšování, je absolutní nesmysl. Zvýšení jim jen vykompenzovalo loňský cenový vzestup. Myslíte, že ty tři stovky, tedy to nad zákonné zvýšení důchodů, mohlo letos tak zahýbat cenami? To letošní ani zčásti kompenzováno nebylo. Zkuste si spočítat, kolik důchodcům z nich měsíčně zbylo navíc. Pak zjistíte, jak se zase pravice pokouší manipulovat se skutečností, byť skryta za »profesionálnost renomovaných ekonomů«. A, dodávám, nebudete se divit ani tomu vysokému zadlužení seniorů.

Jan PEHE