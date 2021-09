Už 20 let?

»Víte, ogaři, že to bude už dvacet roků, co v Ňujorku žuchly ty dva velké paneláky?« obrátil se ke spolustolovníkům můj bývalý spolužák Laďa. Na Valašsku v mém rodném městě Vsetíně v restauraci Náhon, kousek od zimního stadionu Na Lapači.

»Pamatujete sa,« pokračoval Laďa, »jak byli šecí vyvalení, co sa to děje?« Ostatní seděli, rozjímali, pili pivo.

»Ja tož baže, že si to pamatujeme,« řekl po krátkém zamyšlení Jožin. »Ale zavinili si to stejně sami, ti Američani.« Po chvíli ticha uzavřel: »Dyť sú to pitomci.«

A potom už všichni dál pili v klidu pivo, občas borovičku. A k tomu tématu se ani nevrátili, protože už to nestálo za to. Jak se říká.

Richard KNOT