USA mívají také manévry

A je to tady opět. Jakmile začne na území Ruska nebo jeho vojenského spojence vojenské cvičení, probudí se všichni rusofobové a váleční štváči a vyrazí se svou obehranou písničkou, že Rusko vojensky hrozí, ba dokonce se chystá zaútočit... Včera totiž začalo jeho vojenské cvičení pojmenované Západ 2021, neboť se koná na západě a jihozápadě evropské části Ruské federace a v Bělorusku.

V té současné protiruské hysterii je vlastně malým plus, že politický geograf Jan Kofroň k tomu včera poznamenal, že vojenská cvičení se zkrátka konají. Takový názor, spravedlivý ke všem mocnostem, nezaznívá často. Jediné manévry, do kterých se nevandruje, jsou přece ty NATO, že...

Smyslem vojenského cvičení je prověřit akceschopnost vojáků. Spojené státy a jejich spojenci také cvičí, a bohužel jejich hlavními cvičeními jsou války, které kdy vedli, a stále vedou. Podívejme se na aktuální blamáž, jejich dvacetileté »angažmá« v Afghánistánu. Co to bylo? Přece jedno velké vojenské cvičení! Kromě toho jako vojenské cvičení lze chápat i pobyty amerických vojáků na vojenských základnách mimo své domovské území, protože na nich vojáci a vojákyně samozřejmě nepospávají a jen se necpou hamburgery s hranolky. Těchto amerických základen ve světě je několik set! Dokonce i pravicový politolog Alexander Tomský při debatě s rozhlasovou moderátorkou Barborou Tachecí vyslovil, že Spojené státy mají dva miliony mužů ve zbrani a dvě stě základen ve světě. Je příznačné, že zvláště druhá část jeho výroku zanikla v moderátorčině hlasu, když Tomskému ihned skočila do řeči. Asi nemělo v jejím pořadu zaznít, že Američané dlí na vojenských základnách po světě, včetně evropských států, kde skladují i své jaderné zbraně. To už ale pan Tomský neřekl.

Jaká budoucnost nás čeká, když vidíme, kam ten svět spěje? Odpověď nabídl třeba profesor práva a historie Samuel Moyn z Yaleovy univerzity v USA. Vidí dvě hlavní možnosti: »Jednou z nich je to, že už napořád budeme žít s nekonečnou válkou proti terorismu, a tou druhou, že se Amerika a Západ obecně posunou k nové studené válce proti Číně, což by mohlo vést k tomu, že se vrátí ty velké brutální války, které známe z minulosti, nejen v přímé konfrontaci s Čínou, ale způsobem podobným tomu, jak konfrontace se Sovětským svazem vedla ke globálním válkám na periferii. Opravdu bych rád, kdyby byla ještě třetí možnost, mírová... Ty první dvě zmiňované se zdají mnohem pravděpodobnější.«

To je děsivý scénář, který si přece nepřejeme. Tedy my, běžní neprivilegovaní občané, kteří z jakéhokoli silového střetu mají jen škodu. Vývoj ve světě není žádným automatismem, do něhož by se nepromítala také vůle občanů. Zajímalo by mě, jak pan profesor Moyn dává ve své vlasti najevo, že hlasuje pro tu třetí možnost – mírovou.

My v České republice to můžeme učinit již za pár týdnů, protože právě u voleb do Sněmovny vyjádříme svůj názor, jakou politiku chceme jako republika dělat. Kdo dává přednost spolupráci mezi státy před vojenskou konfrontací, kdo je pro to, aby peníze nás, daňových poplatníků, šly na rozvoj člověka a jeho solidního života, a ne do vojáků, zbraní a pochybných zahraničních misí, logicky hlasuje pro KSČM.

Monika HOŘENÍ