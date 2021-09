Česko-slovenské setkání Výkonného výboru ČSBS a předsednictva Ústřední rady SZPB ve Spálově. FOTO - Jan BÍMA

Připomenou vyhnání Čechů a Slováků z pohraničí

Výkonný výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a předsednictvo Ústřední rady Slovenského svazu protifašistických bojovníků (SZPB) si připomněly na společném zasedání ve Spálově na Moravě 103. výročí Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou, známé pod názvem Washingtonská deklarace. Dohodly se také, jaká výročí společně uctí v roce 2022.

V příštím roce to bude 77. výročí Českého národního povstání, 78. výročí SNP, 87 let od úmrtí prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka a 104 let od smrti spoluzakladatele ČSR Milana Rastislava Štefánika.

»Členové obou spolků se znepokojením pozorují zrychlující se ústup některých domácích a evropských politiků od hodnot, na kterých byla po první a zejména po druhé světové válce, tj. po porážce Německa, nacismu a fašismu, budována evropská společnost. Tehdejší agresor je vydáván za oběť a oběti jsou vydávány za agresory,« je uvedeno v jejich společném stanovisku podepsaném za ČSBS Jaroslavem Vodičkou a za SZPB Pavolem Sečkárem. »Činnost občanských spolků zabývajících se připomínáním vlastenecké historie, jako je ČSBS a SZPB, je často ostrakizována a zpochybňována. Tyto extrémní projevy nejsou jen záležitostí ČR nebo SR, ale celé Evropy,« píše se dále. Proto je nutné zintenzivnit osvětovou práci směrem k členské základně obou spolků, k široké veřejnosti, politikům a především k mladé generaci a školám. »Generace přicházející po nás musí vědět, co to byl nacismus a fašismus a k čemu ve společnosti směřuje!« apelují ve stanovisku. Delegace obou spolků se dohodly, že si 30. září připomenou Památný den vyhnání Čechů a Slováků z českého a slovenského pohraničí. Tento den v roce 1938 byla podepsána mnichovská dohoda a později vídeňská arbitráž, na jejichž základě byla ČSR okradena německou nacistickou říší, Polskem a Maďarskem o 30 procent svého území.

Jednání vedení ČSBS a SZPB se konalo ve dnech 7. až 9. září po roční přestávce zaviněné koronavirovou pandemií.

(mh)