Ilustrační FOTO - Pixabay

Povinnému očkování ne, odpovědnosti ano

Počty nově potvrzených případů koronaviru v České republice dál rostou. V souvislosti s tím roste i počet hospitalizovaných. Odborníci očekávají, že tento trend bude pokračovat i nadále. Situace z loňského podzimu by se však opakovat neměla.

Ve čtvrtek laboratoře odhalily 421 nových případů nákazy. To je o 44 více než ve středu a o 116 víc než před týdnem. Došlo rovněž k nárůstu počtu hospitalizovaných. Ve čtvrtek vyžadovalo nemocniční péči 109 lidí s onemocněním COVID-19, před týdnem to bylo 65 pacientů. Incidenční číslo, tedy týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel, stouplo na 23. Před týdnem byla celostátní incidence 14. Reprodukční číslo stouplo nepatrně na 1,44.

Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, by ale v letošním roce podle nich neměla nastat taková situace jako loni při podzimní vlně. Tehdy se počet potvrzených případů za den v listopadu vyšplhal až na 15 700 případů za den a nemocniční péči vyžadovalo přes 8000 nakažených.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková pro náš list zdůraznila, že nadále je potřeba zvyšovat proočkovanost obyvatel a dodržovat doporučovaná hygienická opatření. Je podle ní vidět, že postupy, které nyní prosazuje ministerstvo zdravotnictví, jsou v souladu s názory odborníků. »To znamená, že by měly být adekvátní situaci a měly by napomoci tomu, abychom nadále zůstali ostražití, abychom vnímali to, že v důsledku návratu z prázdnin a dovolených může dojít k navyšování počtu případů, ale zásadní v tomto směru je proočkovanost, která by se měla postupně navyšovat,« uvedla Marková. Zároveň bychom podle ní neměli rezignovat ani na doporučená hygienická opatření. »Jde o to, aby nárůst v nemocnicích byl takový, aby to naše zdravotnictví zvládlo,« dodala stínová ministryně.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Ministerstvo s povinným očkováním nepočítá

Marková souhlasí také s tím, že ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá se zavedením povinného očkování pro některé profese, jako jsou například zdravotníci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde o velmi citlivé téma. »Toto je samozřejmě velká debata, která se vede nejenom u nás, ale i v jiných zemích, tedy nastavení povinnosti očkování pro určité služby jako je zdravotnictví či sociální služby. Zatím to není na pořadu dne. Myslím, že o tom se musí vést nějaká širší debata, ono vše má své plusy a minusy. Jedna věc je nastavit takovou povinnost, druhá věc je, jak se to pak reálně odrazí v praxi. V některých zemích to vedlo k výpovědím lidí, kteří jsou v těchto službách. Takže to si myslím, že je velmi citlivá věc, a v tuto chvíli to neplánujeme,« řekl ministr novinářům. Zopakoval ale, že očkování je jediná alternativa pro zvládnutí pandemie.

»V tuto chvíli by tady neměla být nějaká povinnost, ale mělo by být všem jasné, že pokud existuje ochrana před šířením nákazy, která je bezplatná a je k dispozici, tak by všichni ti, kteří by mohli sebe nebo své zaměstnance, klienty atd. ohrozit, měli mít v sobě dostatek odpovědnosti, aby tak učinili bez nějaké povinnosti. Jde o ochranu jejich zdraví a zdraví a životů lidí kolem nich,« uvedla Marková.

Ministerstvo zatím nepočítá ani s tím, že by umožnilo očkování dětem mladším 12 let. Nebude tak následovat Slovensko, které už umožňuje podání vakcíny proti COVID-19 rovněž dětem od pěti do 11 let.

Pokud by ale nějaký ošetřující lékař vyhodnotil v individuálních případech podání vakcíny jako přínosné, není to podle ministra vyloučeno.

Za nešťastné zároveň Vojtěch považuje, že někteří lékaři odmítají dětem od 12 let vakcínu aplikovat. Podle něj ministerstvo nemá informace o tom, že by očkování mělo u dětí závažné nežádoucí účinky. »Nežádoucím účinkům se samozřejmě nedá stoprocentně vyhnout, ale ten benefit prostě převažuje,« míní Vojtěch.

SMS zprávy až od 20. září

Resort také informoval o tom, že lidem, kterých se týká přeočkování třetí dávkou, začnou chodit informační SMS zprávy od 20. září. Tento den začne i vakcinace posilující dávkou.

»V pondělí 20. září bude SMS rozeslána přibližně osmi tisícům lidí, do konce měsíce září se pak bude jednat přibližně o dalších 31 000 lidí, kterým může být podána tato posilující dávka očkování proti onemocnění COVID-19,« uvedlo ministerstvo. V nadcházejících deseti dnech bude pouze testovací provoz zasílání textových zpráv.

Třetí dávku mohou dostat ti, kteří mají nejméně osm měsíců po očkování. Posilující dávky budou jen mRNA vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, dostanou je i zájemci, kteří byli dříve očkovaní vektorovou vakcínou Astra Zeneca nebo Johnson & Johnson.

Přeočkování je doporučeno zejména lidem, kterým hrozí při nákaze vyšší riziko, tedy seniorům a chronicky nemocným. Postupně se budou očkovat i ostatní, kteří budou více než osm měsíců po vakcinaci.

Na společné plavání bez testů

Vláda rozhodla o tom, že na společné plavání budou moct děti z jedné školy od pondělí 13. září bez testů, při sportu pak nebudou muset dodržovat rozestup 1,5 metru. V novém opatření stojí, že podmínky prokázání bezinfekčnosti se nebudou vyžadovat v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory. V upraveném opatření také stojí, že pravidlo rozestupu 1,5 metru v případě skupinových lekcí neplatí, jde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby.

Kabinet se zabýval rovněž opatřením týkajícím se průběhu studia na vysokých školách. Rozhodl, že velké přednášky budou moct vysoké školy organizovat bez prokázání bezinfekčnosti. Naopak pro akademické slavnosti má platit dál obecné pravidlo, že pokud se jich zúčastní více než 20 lidí, budou se muset prokázat testem či dokladem o očkování nebo prodělání nemoci COVID-19.

(jad)