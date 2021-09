Jablečný ocet? Na zdraví!

Aby byly vlasy krásné a lesklé, používaly naše babičky a maminky skvělý trik. Po umytí je oplachovaly roztokem jablečného octa a vody. Na litr vlažné vody stačily dvě, maximálně čtyři lžíce octa. Ano, jsme zase u octa, tentokrát jablečného, o jehož zázračných účincích nejen na vlasy, ale i na zdraví se leccos traduje. Někteří, nejen babičky, ho označují za krále mezi octy.

Je považován za starý lidový lék, který pomáhá zbavit se řady zdravotních potíží. Babičky věřily, že pomáhá snižovat krevní tlak, ničí záněty a infekce především močových cest, bolesti v krku, obklady pak pomáhají řešit problémy s křečovými žilami. I lecjaké kožní choroby se omýváním a obklady jablečným octem (ano, ředěným vodou, obvykle v poměru 1:1) dařilo léčit, například akné. Nepochybně cenný je účinek jablečného octa na lepší trávení, v boji s únavou, zlepšení paměti a obecněji pak proti stárnutí. Jablečný ocet je jako podpůrný prostředek vhodný prakticky pro každého. To babičky dobře věděly a také proto ho měly vždy k ruce. Vyráběly ho z vykvašených jablek. Těch měly, především ty žijící na venkově, dost a dost.

Odborníci tvrdí, že jablečný ocet čistí organismus vyplavováním nečistot z těla. Obsahuje pektin, který navozuje pocit sytosti, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a redukovat nadváhu. Má antibakteriální účinky, urychluje zažívání, upravuje příznivě stav střevní mikroflóry. Těžko říct, zda to babičky věděly, věřme, že ano. Protože ho používaly nejen do zeleninových a ovocných salátů, ale i při chřipce, nachlazení, zánětech dýchacích cest, pro úpravu vysokého krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu a údajně také ke zpomalení stárnutí. Pije se samozřejmě ředěný obvykle v poměru díl octa a díl převařené vlažné vody.

Nejlepší babskou radou pak je, že jablečný ocet odbourává tuky a podporuje hubnutí. Rozhodně dojde k lepší průchodnosti střev, ale s odbouráním tuků to zas tak úplně není pravda, říkají někteří. Věříte jim, když babičky tvrdily a tvrdí něco jiného? Některé babičky používaly ráno dvě polévkové lžíce jablečného octa do sklenice vody (asi 250 ml) a pily na lačno. Jiné pak několikrát denně, zpravidla ne více než třikrát, pily sklenici vlažné vody se dvěma kávovými lžičkami jablečného octa před jídlem. A protože je (jak jinak) ocet kyselý, přidávaly i lžičku medu. Ale marná snaha, bez zvýšeného pohybu těžko zhubnout i za pomoci jablečného octa.

A jak dlouho si takovou kůru dopřát? Doba prý není omezena, první výsledky můžete očekávat již za měsíc a ideálně za půl roku se můžete radovat z mnoha shozených kil. Důležité je však vydržet. To, že budete pít ocet, byť ředěný, neznamená, že můžete jíst neomezeně. Dietu by měla doplňovat odlehčená strava s nízkým obsahem tuků a cukrů. Při dietě se pokuste nepít kávu a alkohol. Naopak dodržujte pitný režim, vypijte aspoň tři litry neslazených tekutin denně. Když to zvládnete.

Pravidelné ranní a večerní omývání obličeje slabým vlažným roztokem jablečného octa (lžíce na 1000 ml vody) prý spolehlivě zajistí hebkou pleť. Snad to je pravda, když to tvrdí babičky. Sklenice jablečného octa do koupele ve vaně tělo i ducha osvěží. Sice žádný vědecký důkaz o báječných účincích jablečného octa (pokud víme) neexistuje, ale kdo ví, jak to vlastně je. Říká se ale, že jeho léčebné účinky byly známé již ve starobylém Egyptě, Řecku i v Římě. Což možná bábinky vyčetly ze starých kalendářů, kdysi tak oblíbených. Nepochybně však je jablečný ocet skvělý do salátů a omáček. Ostatně jako i jiné druhy octa. Třeba i méně známý, ale skvělý rýžový ocet…

Kupujete-li jablečný ocet, vyhněte se »čirým« výrobkům. Pravý jablečný ocet je zlatohnědá tekutina s viditelnou usazeninou na dně. Ten najdete obvykle jen v prodejnách se zdravou výživou nebo u zasvěcených trhovců. Anebo to udělejte tak, jako naše babičky. Jablečný ocet si udělejte doma. Vyrábí se z rozdrcených čerstvých jablek kvašením šťávy v dřevěných barelech. Pro normální potřebu postačí menší množství. Pár kilo čerstvých jablek po omytí nastrouhejte a rozdělte do sklenic. Zalijte převařenou studenou vodou tak, aby byla asi tři až pět centimetrů nad vrstvou jablek. Zakryjte víčkem a nechte zhruba sedm dní na teplém místě. Dvakrát za den promíchejte dřevěnou vařečkou. Pak přeceďte, sklenice uzavřete a nechte na tmavém místě (spíž je dobrá) tři týdny, poté znovu přeceďte přes velmi jemné síto vyložené sepraným kusem plátna, nejlépe do láhví. Ty uložte v chladu na tmavém místě.

Jak již zmíněno, podle babiček nejlepší účinek na zdraví má každodenní pití jablečného octa. Jistěže ředěného vodou. Neředěný používaly sporadicky. Například k odstranění či zeslabení stařeckých skvrn, kterým se v určitém věku prostě nevyhneme. Vybělí je. Jablečný ocet používaly i k bělení zubů. Lehce je potřely, nechaly chvilku působit a poté důkladně ústa vypláchly vlažnou vodou. Tento trik používaly i k bělení a dezinfekci zubních náhrad, pokud je musely používat.

Inu, jak již mnohokrát řečeno: babičky byly moudré a předávaly si zkušenosti z generace na generaci.

(jan)