Oceněné trio se Soňou Markovou

Andělem 2021 je gynekolog, který si s sebou vozí porodnické kleště do rodné Afriky

Sobotní večer v Městském divadle v Náchodě patřil zdravotníkům. Na finálový večer projektu Anděl mezi zdravotníky se tam sjela dvanáctka finalistů a finalistek, kteří reprezentovali všechny zdravotníky napříč zdravotnickými a pečovatelskými profesemi.

Na podiu vedle sebe nastoupili nejen zdravotní sestry a lékaři, laborantka, fyzioterapeutka, pečovatelka studentka, lékárnice, ale hlavně odborníci ve svých profesích a sympatičtí lidé. V krátkém představení, v rozhovorech se známými osobnostmi a při »poznávačce« historických zdravotnických pomůcek finalisté prokázali svoje znalosti, pohotovost a komunikativnost.

Diváky náchodského divadla pobavil komentář ke zdravotnickému náčiní z úst gynekologa a porodníka Patrice Awonseba Baba Musah, pozdějšího vítěze, který při pohledu na porodnické kleště vyprávěl: »Porodnické kleště vozím sebou i domů, do rodné Ghany, kdyby bylo potřeba odrodit na poli. Jednou jsem si šel zahrát můj milovaný fotbal a po návratu vidím, bratr s nimi obrací maso na grilu. Tady vidíte, na co všechno se toto náčiní hodí.«

Na to velice pohotově zareagoval Robert Zaketovič, majitel firmy Medilab ČR, s. r. o., do jejichž sortimentu patří nejen roušky a zdravotnické oblečení, ale také porodnické kleště. »Pane doktore, nevadí, my vám vyrobíme nové a ještě na to dáme vaše jméno. Ty už vám nikdo nevezme,« smál se Zaketovič.

Vítězi byli všichni, nicméně porota složená s osobností kulturního, společenského a politického života rozhodla takto:

1. místo

Patrice Awonseba Baba Musah, 35 let, Ústav pro péči o matku a dítě, lékař – soutěžící č. 12. Patrice Awonseba Baba Musah pochází s Ghany. V roce 2005 dostal stipendium na studium v Čechách a chtěl se stát původně patologem. Ale pak při stáži viděl porod, podlehl zázraku zrození a vybral si obor porodnictví a gynekologie. »Doktor z Afriky« v Čechách zakotvil, rodinu ale ještě nemá, prý se pořád hledá ta pravá. Dvě sestry jsou porodní asistentky v Ghaně a třetí studovala finance. Do projektu Anděl mezi zdravotníky Patrice Awonseba Baba Musah delegovalo vedení ústavu. Byl hodně překvapený. Velkým koníčkem je fotbal, pak také zajde do posilovny, na procházku, se známými na pivo. Hodně času věnuje odborným článkům a dalšímu vzdělávání a kvli jazyku čte české knihy. Přiznal, že zapomíná rodný jazyk. Když mluví s maminkou, míchá češtinu, angličtinu a rodné nářečí. Doufá, že se letos podívá domů do Afriky. Kvůli covidu se tam dva roky nedostal. Patrice Awonseba Baba Musah rád poznává krásy České republiky, i proto se do Náchoda moc těšil, protože tam ještě nikdy nebyl.

2. místo

Jana Farkačová, 74 let, Všeobecná fakultní nemocnice, zdravotní laborant. Jana Farkačová pracuje v oboru 54 let. Tvrdí, že v rodině měli při narození laboratorní sudičky, protože sestra je také zdravotní laborant a nyní se na studium zdravotního laboranta chystá i vnuk. Přes dvacet let dělala Jana Farkačová vrchní laborantku v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, nyní už je »emeritní vrchní« a může si práci vybírat. Nejvíc ji baví laboratoře a výuka. Učí budoucí laboranty a také studenty z biomedicínského inženýrství. Momentálně připravuje přednášku o dvojí kvalitě potravin. Velkým koníčkem Jany Farkačové je četba a cestování. S Českou asociací sester procestovala celou Evropu, nejenom jako turista, ale také jezdila za vzděláním do jiných laboratoří. Hodně času věnuje chalupě.

3. místo

Vladimíra Svědínková, 52 let, Alzheimercentrum Průhonice, pečovatelka. Do soutěže Vladimíru Svědínkovu do projektu Anděl mezi zdravotníky delegovala paní ředitelka a vrchní sestra. Jejich rozhodnutí, po počátečních rozpacích, nelituje. V oboru pečovatelka pracuje tři roky, předtím pracovala v lékárně. Práce Vladimíru Svědínkovou baví, jinak by jí nedělala. Práce pečovatelky v Alzheimercentru je náročná na psychiku a trpělivost, proto si Vladimíra nejlépe odpočine na procházkách se psem. Tam nikdo nemluví a nikdo po ní nic nechce.

Další ceny

Cenu ředitele soutěže za přínos zdravotnictví předal David Novotný Janě Šeblové, lékařce, dlouholeté záchranářce a odbornici na urgentní medicínu. »Jedná se o špičkovou odbornici, obětavého a skvělého člověka a rozhodně si ocenění zaslouží,« uvedl Marek Slabý, prezident Asociace Záchranných zdravotnických služeb České republiky

Šéf soutěže s Věrou Martinovou a Václavem Neckářem

Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky časopisu Florance získal celkový vítěz Patrice Awonseba Baba Musah a konecně Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky časopisu Profi Medicína obdržela Jana Pruknerová osmatřicetiletá staniční sestra na JIP z Nemocnice Jihlava.

Všichni finalisté a finalistky si společensko-soutěžní klání užili. Nejenže v červenci absolvovali několikadenní soustředění v luxusním resortu Chateau Šanov, ale ze slavnostního večera v Náchodě si každý odnesl pamětní skleněnou plaketu a dárkové tašky od sponzorů soutěže jako od společnosti Promedica či Chirana T. Injekta. Jana Farkačová obdržela jako cenu zájezd od CK Fantasy Travel a Vladimíra Svědínková pak pobyt ve Schrohotvých lázních v Dolní Lipová. A konečně vítěz bude rok jezdit zapůjčený vozem Kia od společnosti Autobond Group a.s.

Patrice Awonseba Baba Musah rovněž převzal z rukou Kateřiny Zemanové šek z Nadačního fondu Miloše Zemana pro Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí v hodnotě 100 000 korun na pomoc v boji s důsledky pandemie koronaviru.

Zvuční hosté

Pozvání do Náchoda na 2. ročník klání Anděl mezi zdravotníky přijali například dcera prezidenta republiky Kateřina Zemanová, hlavní sestra ČR Alice Strandová, starosta města Náchod Jan Birke, ministr zdravotnictví Vojtěch Adam či epidemiolog profesor Roman Prymula.

Soutěžícím a hostům v sále zazpívali a zahráli Michaela Nosková, Felix Slováček ml., Věra Martinová, Hanka Křížková, Radim Flender, Nelly Řehořová či Peter Pecha. Legenda mezi zpěváky, Václav Neckář, vybral pro finálový večer výstižnou písničku Andělé strážní. Večerem provázel moderátor Karel Voříšek.

Jako již tradičně zasedla v porotě i stínová ministryně zdravotnictví za KSČM a členka Správní rady VZP Soňa Marková, která nad celou akcí převzala záštitu. »Soutěž Anděl mezi zdravotníky vstoupila letos do druhého ročníku a navazuje na dříve úspěšnou akci Nej sestřička, pořádanou neuvěřitelným organizátorem Davidem Novotným. Již mnoho let tak podporuji událost, která je neotřelým poděkováním sestřičkám a nyní i všem zdravotnickým pracovníkům za jejich obětavou a většinou - kromě slov - málo oceněnou práci. Pandemie COVID-19 ukázala, že sestřičky, lékaři, lékárníci, ošetřovatelé, medici, laboranti a další zdravotnické profese jsou těmi životně důležitými ‚Anděly‘ nás všech. Jsem ráda, že jako členka Správní rady VZP jsem mohla převzít záštitu nad celou skutečně ‚srdíčkovou‘ a neformální akcí, kde vlastně zvítězili všichni účastníci a účastnice,« uvedla pro náš list Marková.

Také jednatelka společnosti Chirana T. Injekta Janka Košťálová byla velmi potěšená celým večerem a už se těší na vyhlášení třetího ročníku, ale do té doby se představí ještě fotky v kalendáři s výrobky Chirana T. Injekta a Medilab na rok 2022.

A konečně, spokojeností hýřil rovněž zakladatel a ředitel soutěže David Novotný, protože oproti prvnímu ročníku, který se konal opravdu za striktních hygienických opatření, se letos přece jenom lehčeji »dýchalo«. »Jsem rád, že při druhém ročníku projektu Anděl mezi zdravotníky už mohlo být náchodské divadlo plné a mohli jsme povzbuzovat dvanáctku zdravotníků v plné síle. Je hodně těžké vybrat jednu osobu, protože si ocenění zaslouží každý, kdo se stará o zdraví a pomáhá lidem. Doufám, že se všichni bavili, finalisté si to užili a je to pro ně milá zkušenost,« uvedl David Novotný, který, jak je jeho zvykem, už spřádá plány na třetí ročník projektu Anděl mezi zdravotníky.

(mac)

FOTO – Anděl mezi zdravotníky